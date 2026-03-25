O Ajax foi vítima de um vazamento de dados, pois um hacker conseguiu alterar proibições de acesso ao estádio e transferir ingressos para outros nomes

A gravidade do vazamento foi muito além das questões habituais de privacidade de dados. A RTL Nieuwsinformou que o hacker podia ver quais dos mais de 500 torcedores estão atualmente proibidos de entrar no estádio e tinha o poder de suspender totalmente essas restrições. Isso é extremamente preocupante, pois entre as pessoas expostas estão um funcionário público e um policial; o conhecimento público desses registros disciplinares poderia prejudicar gravemente suas carreiras profissionais. No entanto, o Ajax afirmou que os nomes, endereços de e-mail e datas de nascimento de menos de 20 indivíduos proibidos foram realmente visualizados durante a violação.