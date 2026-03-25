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Moataz Elgammal

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O Ajax foi vítima de um vazamento de dados, pois um hacker conseguiu alterar proibições de acesso ao estádio e transferir ingressos para outros nomes

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Eredivisie

O Ajax, gigante do futebol holandês, sofreu uma grave violação de segurança cibernética, expondo os dados pessoais de centenas de milhares de torcedores. Um invasor explorou uma falha digital para acessar sistemas confidenciais, obtendo a alarmante capacidade de anular proibições de entrada em estádios e roubar milhares de ingressos para a temporada. Desde então, o clube corrigiu a vulnerabilidade e iniciou uma investigação completa.

  • Grave falha de segurança na Johan Cruyff Arena

    O Ajax foi alertado sobre uma grave vulnerabilidade por um jornalista. Em comunicado oficial, o clube admitiu que um “hacker na Holanda, de forma ilegal”, obteve acesso a partes de seus sistemas. Esse erro catastrófico permitiu o acesso potencial aos dados pessoais de mais de 300 mil torcedores registrados. Além disso, o invasor conseguiu visualizar os endereços de e-mail de algumas centenas de torcedores, o que gerou grandes preocupações com a privacidade para o clube da Eredivisie, que, desde então, reforçou sua segurança digital e se recusou a fazer mais comentários.

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    Manipulação de proibições em vigor

    A gravidade do vazamento foi muito além das questões habituais de privacidade de dados. A RTL Nieuwsinformou que o hacker podia ver quais dos mais de 500 torcedores estão atualmente proibidos de entrar no estádio e tinha o poder de suspender totalmente essas restrições. Isso é extremamente preocupante, pois entre as pessoas expostas estão um funcionário público e um policial; o conhecimento público desses registros disciplinares poderia prejudicar gravemente suas carreiras profissionais. No entanto, o Ajax afirmou que os nomes, endereços de e-mail e datas de nascimento de menos de 20 indivíduos proibidos foram realmente visualizados durante a violação.

  • Falha no sistema de bilhetagem e ingressos para a temporada

    Além disso, a violação comprometeu a infraestrutura de bilhetagem digital, deixando mais de 42.000 ingressos de temporada vulneráveis. O hacker poderia facilmente ter roubado esses passes para assistir aos jogos, tornado-os completamente inutilizáveis ou atribuído ingressos para os próximos jogos a nomes diferentes. Essa perspectiva assustadora representou uma ameaça significativa à segurança pública e às operações nos dias de jogo. Isso levou a uma revisão rigorosa da forma como os dados dos torcedores são protegidos durante os dias de jogos de grande visibilidade na capital.

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    Ações judiciais e relatórios regulatórios

    Após a descoberta alarmante, o gigante holandês afirma ter agido rapidamente para corrigir as falhas e proteger seu perímetro digital. A diretoria comunicou o incidente ao órgão regulador de privacidade, a Autoridade Holandesa de Proteção de Dados, que confirmou ter recebido a notificação. Além disso, o Ajax registrou um boletim de ocorrência formal para instaurar um processo criminal contra o responsável. Uma empresa externa foi contratada para auxiliar na condução de uma investigação abrangente sobre o incidente. Enquanto isso, a transparência continua sendo uma prioridade, já que todas as pessoas que foram afetadas de alguma forma pelo vazamento de dados foram informadas diretamente pelo clube.

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