AFP
Traduzido por
O Ajax foi vítima de um vazamento de dados, pois um hacker conseguiu alterar proibições de acesso ao estádio e transferir ingressos para outros nomes
Grave falha de segurança na Johan Cruyff Arena
O Ajax foi alertado sobre uma grave vulnerabilidade por um jornalista. Em comunicado oficial, o clube admitiu que um “hacker na Holanda, de forma ilegal”, obteve acesso a partes de seus sistemas. Esse erro catastrófico permitiu o acesso potencial aos dados pessoais de mais de 300 mil torcedores registrados. Além disso, o invasor conseguiu visualizar os endereços de e-mail de algumas centenas de torcedores, o que gerou grandes preocupações com a privacidade para o clube da Eredivisie, que, desde então, reforçou sua segurança digital e se recusou a fazer mais comentários.
- AFP
Manipulação de proibições em vigor
A gravidade do vazamento foi muito além das questões habituais de privacidade de dados. A RTL Nieuwsinformou que o hacker podia ver quais dos mais de 500 torcedores estão atualmente proibidos de entrar no estádio e tinha o poder de suspender totalmente essas restrições. Isso é extremamente preocupante, pois entre as pessoas expostas estão um funcionário público e um policial; o conhecimento público desses registros disciplinares poderia prejudicar gravemente suas carreiras profissionais. No entanto, o Ajax afirmou que os nomes, endereços de e-mail e datas de nascimento de menos de 20 indivíduos proibidos foram realmente visualizados durante a violação.
Falha no sistema de bilhetagem e ingressos para a temporada
Além disso, a violação comprometeu a infraestrutura de bilhetagem digital, deixando mais de 42.000 ingressos de temporada vulneráveis. O hacker poderia facilmente ter roubado esses passes para assistir aos jogos, tornado-os completamente inutilizáveis ou atribuído ingressos para os próximos jogos a nomes diferentes. Essa perspectiva assustadora representou uma ameaça significativa à segurança pública e às operações nos dias de jogo. Isso levou a uma revisão rigorosa da forma como os dados dos torcedores são protegidos durante os dias de jogos de grande visibilidade na capital.
- AFP
Ações judiciais e relatórios regulatórios
Após a descoberta alarmante, o gigante holandês afirma ter agido rapidamente para corrigir as falhas e proteger seu perímetro digital. A diretoria comunicou o incidente ao órgão regulador de privacidade, a Autoridade Holandesa de Proteção de Dados, que confirmou ter recebido a notificação. Além disso, o Ajax registrou um boletim de ocorrência formal para instaurar um processo criminal contra o responsável. Uma empresa externa foi contratada para auxiliar na condução de uma investigação abrangente sobre o incidente. Enquanto isso, a transparência continua sendo uma prioridade, já que todas as pessoas que foram afetadas de alguma forma pelo vazamento de dados foram informadas diretamente pelo clube.