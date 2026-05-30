O Ajax deve nomear Michel como novo técnico após ele ter comandado o Girona no rebaixamento da La Liga

O Ajax, gigante da Eredivisie, estaria prestes a contratar Michel como seu próximo técnico, com a contratação prevista para ser finalizada em breve. O técnico de 50 anos mantém sua reputação em alta, apesar de uma temporada cheia de altos e baixos na Espanha, que acabou em decepção para sua equipe.

Enquanto o time holandês busca reconstruir seu domínio no campeonato nacional, identificou o ex-técnico do Rayo Vallecano como o candidato ideal para liderar uma nova era em Amsterdã. Michel é um alvo de longa data do clube, e o caminho agora está livre para que ele assuma o comando técnico na Johan Cruyff Arena.