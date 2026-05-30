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O Ajax deve nomear Michel como novo técnico após ele ter comandado o Girona no rebaixamento da La Liga
O Ajax tenta contratar Michel após sua saída do Girona
O Ajax, gigante da Eredivisie, estaria prestes a contratar Michel como seu próximo técnico, com a contratação prevista para ser finalizada em breve. O técnico de 50 anos mantém sua reputação em alta, apesar de uma temporada cheia de altos e baixos na Espanha, que acabou em decepção para sua equipe.
Enquanto o time holandês busca reconstruir seu domínio no campeonato nacional, identificou o ex-técnico do Rayo Vallecano como o candidato ideal para liderar uma nova era em Amsterdã. Michel é um alvo de longa data do clube, e o caminho agora está livre para que ele assuma o comando técnico na Johan Cruyff Arena.
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O Girona confirma a saída do técnico nascido em Madri
A transferência para o Amsterdam segue-se à confirmação oficial do Girona de que Michel deixaria o clube catalão com efeito imediato. A decisão surge na sequência do rebaixamento do clube da La Liga nesta temporada, marcando uma queda acentuada em relação às conquistas históricas do ano anterior.
Em comunicado oficial, o clube declarou: “Míchel Sánchez não continuará no Girona. O clube gostaria de expressar sua sincera gratidão ao técnico madrilenho pela dedicação, empenho e profissionalismo com que liderou a equipe principal, bem como pelo tratamento humano, próximo e respeitoso que manteve em todos os momentos com os sócios, torcedores, diretoria e todos os funcionários do clube.”
Das alturas da Liga dos Campeões ao rebaixamento
A passagem de Michel pela Catalunha foi marcada por altos e baixos extremos que chamaram a atenção do mundo do futebol. Apenas duas temporadas antes, ele arquitetou uma campanha histórica que levou o Girona a se classificar para a Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história, praticando um futebol atraente que lhe rendeu admiradores por todo o continente.
No entanto, a temporada 2025-26 revelou-se um obstáculo difícil que o técnico não conseguiu superar. Apesar de sua saída após o rebaixamento, Michel parte com sua reputação intacta, já que muitos observadores atribuem a queda do clube a fatores externos, e não à falta de perspicácia tática, tornando-o um candidato ideal para o ambiente de alta pressão do Ajax.
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Futuro incerto para o clube catalão
Com seu líder agora rumo à Holanda, o Girona enfrenta um período de reconstrução desafiador na segunda divisão do futebol espanhol. O clube precisa encontrar um substituto capaz de lidar com uma renovação significativa do elenco, já que se espera que vários jogadores importantes sejam alvo de clubes da primeira divisão durante a janela de transferências de verão.
O Ajax encerrou sua campanha na Eredivisie 2025–26 na quinta colocação, o que significa que disputará a UEFA Conference League na próxima temporada.