A tentativa de trazer o técnico de 47 anos de volta à Holanda não encontrou grande entusiasmo nem por parte do próprio treinador nem de seus atuais empregadores. Em entrevista ao podcastKick-off, o jornalista Mike Verweij detalhou o resultado das investigações sobre o técnico do Liverpool. Verweij afirmou: “Fui informado mais uma vez de que eles também se interessaram por Arne Slot. Slot continua firmemente no comando; ele simplesmente vai continuar no Liverpool. Também entendi que Arne Slot não está muito interessado em ir para o Ajax neste momento de sua carreira.”