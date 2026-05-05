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O Ajax dá um passo ousado ao apostar em Arne Slot na busca por um novo técnico, enquanto o Liverpool revela sua posição
Cruijff busca um jogador de alto nível
Enquanto o elenco do Ajax se concentra em salvar a temporada atual, o diretor técnico Jordi Cruijff trabalha nos bastidores para garantir um sucessor para o técnico interino Oscar Garcia. Michel, do Girona, continua sendo o principal candidato, mas o jornal De Telegraaf indica que o clube também avaliou a possibilidade de contratar Slot. Cruijff considera Slot um dos dois únicos treinadores holandeses capazes de comandar o clube, ao lado de Peter Bosz, que recentemente renovou seu contrato com o PSV Eindhoven.
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Abordagem considerada inútil
A tentativa de trazer o técnico de 47 anos de volta à Holanda não encontrou grande entusiasmo nem por parte do próprio treinador nem de seus atuais empregadores. Em entrevista ao podcastKick-off, o jornalista Mike Verweij detalhou o resultado das investigações sobre o técnico do Liverpool. Verweij afirmou: “Fui informado mais uma vez de que eles também se interessaram por Arne Slot. Slot continua firmemente no comando; ele simplesmente vai continuar no Liverpool. Também entendi que Arne Slot não está muito interessado em ir para o Ajax neste momento de sua carreira.”
Experiência comprovada na Eredivisie
O interesse pelo técnico de 47 anos decorre de seu histórico de grande sucesso na primeira divisão holandesa, sobretudo durante um período transformador de três anos em Roterdã. Durante sua passagem pelo Feyenoord, ele conquistou o título da Eredivisie em 2022-23 e a Copa KNVB no ano seguinte, além de levar o clube à final inaugural da Liga Conferência. Apesar de uma queda nos resultados em Merseyside nesta temporada, Slot continua sob contrato em Anfield até junho de 2027 e não demonstrou qualquer intenção de abandonar seu projeto de longo prazo na Premier League.
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Em busca de liderança
O Ajax precisa agora voltar a se concentrar em outros alvos, enquanto se prepara para um verão de mudanças estruturais significativas sob a orientação de Cruijff. A diretoria do clube continua sob pressão para nomear um técnico capaz de restaurar seu domínio tradicional e sua relevância na Europa. Enquanto isso, Slot enfrenta um período crítico no Liverpool, onde precisa lidar com um calendário exigente para garantir que os Reds terminem a temporada em boa posição e assegurem a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada, após uma defesa desastrosa do título da Premier League.