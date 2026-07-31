Os números no futebol não são tudo, mas ao menos fornecem um primeiro retrato: Soulè jogou bastante na temporada passada (41 partidas entre Serie A e Liga Europa) e marcou 7 gols e deu 7 assistências. Seria severo demais julgá-la como uma temporada negativa. Certamente, porém, isso não bastou para se tornar um jogador imprescindível para Gasperini. A renovação de Dybala e a chegada do amigo Castro depois fizeram o argentino cair para a última fila de preferência.
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O agente de Soulè chama o Milan: eis as verdadeiras condições para fechar o negócio com a Roma
CARACTERÍSTICAS OK
A Roma precisa fazer um caixa importante com o mercado de saídas e decidiu sacrificar o talento de Soulè apesar de ele ainda ter um contrato muito longo, até 2029. Os Friedkin queriam vendê-lo para a Arábia por 40 milhões, mas o ex-Juventus nunca se mostrou aberto: quer ficar na Roma e, caso contrário, sua vontade seria a de permanecer na Europa. Seu agente, Guastadisegno, apresentou esse tipo de oportunidade ao Milan. Afinal, ele tem as características técnicas que Amorim procura: joga pela meia, é canhoto e precisa de um novo desafio e de mais consideração.
PACOTE DE 32 MILHÕES
Premissa necessária: o Milan ainda não decidiu se vai ou não ativar a pista por Soule. As condições sobre as quais o agente tem certeza de negociar falam de um pedido de 30 milhões de base fixa, aos quais serão acrescentados bônus. Na verdade, baixos, cerca de 2 milhões de euros. Matias espera por uma investida do Milan...
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