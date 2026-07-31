O agente de Soulè chama o Milan: eis as verdadeiras condições para fechar o negócio com a Roma

A Roma precisa fazer um caixa importante com o mercado de saídas e decidiu sacrificar o talento de Soulè apesar de ele ainda ter um contrato muito longo, até 2029. Os Friedkin queriam vendê-lo para a Arábia por 40 milhões, mas o ex-Juventus nunca se mostrou aberto: quer ficar na Roma e, caso contrário, sua vontade seria a de permanecer na Europa. Seu agente, Guastadisegno, apresentou esse tipo de oportunidade ao Milan. Afinal, ele tem as características técnicas que Amorim procura: joga pela meia, é canhoto e precisa de um novo desafio e de mais consideração.