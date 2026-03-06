Getty Images
O agente de Scott McTominay é esperado na Itália, enquanto o Napoli pressiona para renovar o contrato em meio a rumores de um retorno à Premier League
A missão de McTominay no Napoli
O meio-campista está atualmente se recuperando de uma lesão no tendão sofrida em 7 de fevereiro, mas sua ausência apenas destacou sua importância para a equipe. Com a janela de transferências de verão se aproximando, os dirigentes do Napoli estão empenhados em afastar possíveis pretendentes, oferecendo ao jogador de 29 anos um contrato melhorado que reflita seu status como um dos melhores jogadores da Série A.
Agentes definidos para a cúpula de Nápoles
Março será um mês decisivo para o futuro do escocês, com seus representantes programados para chegar a Nápoles para discussões formais. De acordo com relatos, o clube já expressou um desejo claro de prorrogar seu contrato atual, que está previsto para expirar em 2028. McTominay estaria se sentindo “como um deus” em Nápoles, o que cria um cenário positivo para as próximas negociações.
A mudança ocorre em meio a rumores persistentes de que clubes ingleses estão acompanhando sua situação. No entanto, o próprio jogador recentemente se pronunciou sobre esses rumores, afirmando: “Meu agente não conversou com ninguém sobre meu futuro. Ele só fala comigo e com o clube. Ele não disse nada aos jornais. Estou extremamente feliz aqui e, no que me diz respeito, sou jogador do Napoli; é tudo em que penso. O futuro é muito importante e me vejo no Napoli por muito tempo.”
Forma sensacional diante do gol
O impacto de McTominay na Itália tem sido estatisticamente impressionante, com base em uma campanha de estreia em que foi nomeado o melhor jogador da liga. Na temporada 2025/26, ele já atingiu dois dígitos em todas as competições, marcando seis gols na Série A e quatro na Liga dos Campeões. Sua produção criativa tem sido igualmente impressionante, fornecendo quatro assistências para seus companheiros de equipe até agora nesta temporada.
Essa vantagem clínica o tornou indispensável para Conte. Falando sobre seu desenvolvimento, McTominay observou: “No Napoli, cresci tanto do ponto de vista tático quanto físico. Taticamente, a Itália é diferente da Premier League. Tive que me adaptar e aprender muito rapidamente como jogar, quais movimentos fazer, como me libertar, como me tornar um problema na área adversária e também como defender. Foi uma boa curva de aprendizado e aproveitei cada minuto.”
A luta do Napoli para manter McTominay
Apesar do compromisso público do jogador, o diretor do Napoli, Leonardo Giammarioli, já admitiu anteriormente estar preocupado com a atração da Premier League. O diretor confessou que, embora o clube queira manter sua estrela, o desempenho dele merece o palco mais importante. “Sim, é claro que estou preocupado. Mas, no final das contas, especialmente Scott, que é um cara muito bom, adoraríamos que ele alcançasse o próximo nível nos próximos anos – talvez não agora, talvez não no ano que vem, mas ele merece”, disse Giammarioli.
Por enquanto, o foco continua sendo o campo e a iminente renovação do contrato. Embora alguns veículos tenham sugerido um desejo de retornar à Inglaterra por motivos pessoais, a chegada programada de seus agentes sugere uma disposição de se comprometer com o projeto do Napoli. Com a disputa pelo Scudetto esquentando, garantir a assinatura de McTominay em um novo contrato representaria uma grande declaração de intenções do gigante italiano.
