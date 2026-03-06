O agente de Scott McTominay é esperado na Itália, enquanto o Napoli pressiona para renovar o contrato em meio a rumores de um retorno à Premier League

Março será um mês decisivo para o futuro do escocês, com seus representantes programados para chegar a Nápoles para discussões formais. De acordo com relatos, o clube já expressou um desejo claro de prorrogar seu contrato atual, que está previsto para expirar em 2028. McTominay estaria se sentindo “como um deus” em Nápoles, o que cria um cenário positivo para as próximas negociações.

A mudança ocorre em meio a rumores persistentes de que clubes ingleses estão acompanhando sua situação. No entanto, o próprio jogador recentemente se pronunciou sobre esses rumores, afirmando: “Meu agente não conversou com ninguém sobre meu futuro. Ele só fala comigo e com o clube. Ele não disse nada aos jornais. Estou extremamente feliz aqui e, no que me diz respeito, sou jogador do Napoli; é tudo em que penso. O futuro é muito importante e me vejo no Napoli por muito tempo.”