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Atletico de Madrid v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

O agente de Ruggeri: “A Juventus? Todos os grandes clubes estão de olho nos jogadores de ponta”

Juventus
Mercado da bola
Atlético de Madrid
M. Ruggeri

O agente do lateral que jogou pelo Atalanta e agora é titular do Atlético de Madrid se pronuncia

Manuel Montipò, agente de Matteo Ruggeri, fala sobre seu representado, lateral nascido em 2002 do Atlético de Madrid: “É claro que estamos em período de transferências e tudo pode acontecer, pois não faltam propostas. Ele recebe propostas tanto da Itália quanto do exterior, mas, no momento, não há nada concreto. Neste momento, ele é titular do Atlético. A Juve? Ele está em um grande clube e todos os outros grandes clubes estão de olho nos jogadores de ponta. Portanto, pode até haver interesse, não sei, mas pode ser que haja.”

  • O agente destacou o desempenho do lateral no Atlético de Diego Simeone, conforme relata o site gianlucadimarzio.com: “Ruggeri disputou 48 partidas e deu 7 assistências pelo Atlético de Madrid neste ano. Ele foi titular em quase todos os jogos; o clube está muito satisfeito com o jogador e muito feliz por mantê-lo no time. Hoje, ele é titular do Atlético de Madrid”.


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