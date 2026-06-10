O agente de Ruggeri: “A Juventus? Todos os grandes clubes estão de olho nos jogadores de ponta”

Manuel Montipò, agente de Matteo Ruggeri, fala sobre seu representado, lateral nascido em 2002 do Atlético de Madrid: “É claro que estamos em período de transferências e tudo pode acontecer, pois não faltam propostas. Ele recebe propostas tanto da Itália quanto do exterior, mas, no momento, não há nada concreto. Neste momento, ele é titular do Atlético. A Juve? Ele está em um grande clube e todos os outros grandes clubes estão de olho nos jogadores de ponta. Portanto, pode até haver interesse, não sei, mas pode ser que haja.”