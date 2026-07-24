Depois das saídas de Acerbi, Darmian e de Vrij, o Inter está à procura de um novo defesa para oferecer a Cristian Chivu tendo em vista o arranque da temporada. Vindo de um Mundial como líder com a camisola da Argentina, o Cuti está de saída do Tottenham e pode regressar a Itália, onde já jogou com as camisolas de Genoa e Atalanta de 2018 a 2021. Depois da última temporada complicada, De Zerbi e a direção do Tottenham decidiram revolucionar o projeto técnico e Romero já não faz parte dele. Além disso, nos últimos meses a relação com o ambiente deteriorou-se devido à escolha do próprio jogador de tratar uma lesão no pé na Argentina, com a equipa em plena luta para não descer de divisão