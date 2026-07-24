O agente de Cristian Romero está em Milão: entram na fase decisiva as negociações por Cuti na Inter. Como noticiou a Sportitalia, o empresário do defesa argentino, Ciro Palermo, chegou à cidade precisamente nestas horas. Uma notícia importante, visto que ontem o diretor desportivo da Inter, Piero Ausilio, tinha regressado a Milão: neste momento, um encontro entre as partes pode acontecer em breve.
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O agente de Romero está em Milão: as negociações com a Inter entram no vivo, mas o Tottenham pede 50 milhões
O Tottenham pede 50 milhões
Os holofotes da Inter estão totalmente voltados para o jogador de 1998: a Inter trabalha de forma concreta e já teve contactos com o Tottenham, a conversa entre os dois clubes já começou, e eles estão a falar, com os Spurs a abrirem a saída do seu capitão, mas por um valor não inferior a 50 milhões de euros, com a Inter a tentar baixar o preço contando com a vontade do jogador.
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O SALÁRIO E A NEGOCIAÇÃO
Há, portanto, disponibilidade para falar com o Inter, mas os números são claros: no ano passado, Romero assinou contrato com um salário importante, 12 milhões de euros brutos, até 2029. Na noite de ontem, começaram as negociações com Cuti, com um primeiro contacto com o entourage: para o Inter é uma prioridade, por isso a frente externa está em stand-by, como confirma a chegada do agente
DE SAÍDA DO TOTTENHAM
Depois das saídas de Acerbi, Darmian e de Vrij, o Inter está à procura de um novo defesa para oferecer a Cristian Chivu tendo em vista o arranque da temporada. Vindo de um Mundial como líder com a camisola da Argentina, o Cuti está de saída do Tottenham e pode regressar a Itália, onde já jogou com as camisolas de Genoa e Atalanta de 2018 a 2021. Depois da última temporada complicada, De Zerbi e a direção do Tottenham decidiram revolucionar o projeto técnico e Romero já não faz parte dele. Além disso, nos últimos meses a relação com o ambiente deteriorou-se devido à escolha do próprio jogador de tratar uma lesão no pé na Argentina, com a equipa em plena luta para não descer de divisão
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