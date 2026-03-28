O agente de Romelu Lukaku está empenhado em fazer as pazes com o Napoli, já que o atacante se recusa a voltar aos treinos

De acordo com a Sky, os representantes de Lukaku estariam em negociações ativas com a diretoria do Napoli para amenizar um conflito que se desenrolava entre o jogador e o clube. As tensões aumentaram significativamente depois que o atacante de 32 anos optou por permanecer em Antuérpia para treinar em uma clínica particular, em vez de retornar à Itália conforme instruído. De acordo com relatos da Itália, o objetivo principal dessas negociações é garantir que a situação não resulte em sanções oficiais ou em uma exclusão de longo prazo da equipe principal.

O Napoli está deixando de lado as penalidades financeiras para buscar um meio-termo, optando por uma resolução pacífica em vez de um ultimato formal. Ambas as partes esperam chegar a uma solução definitiva dentro de 72 horas para facilitar o retorno de Lukaku à Itália.