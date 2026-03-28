AFP
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O agente de Romelu Lukaku está empenhado em fazer as pazes com o Napoli, já que o atacante se recusa a voltar aos treinos
Agente intervém para evitar medidas disciplinares
De acordo com a Sky, os representantes de Lukaku estariam em negociações ativas com a diretoria do Napoli para amenizar um conflito que se desenrolava entre o jogador e o clube. As tensões aumentaram significativamente depois que o atacante de 32 anos optou por permanecer em Antuérpia para treinar em uma clínica particular, em vez de retornar à Itália conforme instruído. De acordo com relatos da Itália, o objetivo principal dessas negociações é garantir que a situação não resulte em sanções oficiais ou em uma exclusão de longo prazo da equipe principal.
O Napoli está deixando de lado as penalidades financeiras para buscar um meio-termo, optando por uma resolução pacífica em vez de um ultimato formal. Ambas as partes esperam chegar a uma solução definitiva dentro de 72 horas para facilitar o retorno de Lukaku à Itália.
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Conte e a diretoria estão frustrados com a autogestão
Apesar da tentativa de aproximação diplomática, a frustração latente dentro do clube continua grande. Conte e a diretoria do Napoli teriam ficado “furiosos” com o atacante por ele ter decidido faltar aos treinos programados em Castel Volturno. Enquanto o próprio Conte estava ausente em férias programadas, seu assistente, Cristian Stellini, supervisionava os treinos em sua ausência, e a expectativa era que Lukaku estivesse presente para continuar seu processo de reabilitação.
A decisão de Lukaku de seguir um programa de recuperação particular na Bélgica sem permissão foi vista como uma violação de conduta. Essa falta de coordenação criou um desentendimento com o Napoli que seu agente agora tenta desesperadamente resolver para proteger o papel do atacante no elenco.
O fraco desempenho aumenta a pressão no impasse
Essas tensões fora de campo surgem em um momento extremamente difícil para o jogador da seleção belga, que vem passando por uma temporada 2025-26 desastrosa até o momento. Problemas persistentes nos tendões isquiotibiais limitaram sua contribuição em campo, deixando-o com muito pouco ritmo e falta de ritmo de jogo. Até o momento, ele disputou apenas 64 minutos em sete partidas em diferentes competições, marcando um único gol.
Essa falta de impacto foi um fator determinante em sua decisão de se retirar da seleção belga para os amistosos contra os Estados Unidos e o México. Embora a intenção fosse usar a pausa para recuperar a forma física, o impasse resultante com o Napoli apenas complicou seu caminho de volta ao time titular. Conte, que tradicionalmente tem sido um defensor ferrenho do atacante, agora enfrenta um dilema sobre como reintegrar um jogador que aparentemente desafiou sua autoridade.
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As implicações da Copa do Mundo de 2026 são consideráveis
Essa disputa pode comprometer a posição de Lukaku na seleção belga antes da Copa do Mundo de 2026. Se o desentendimento com o Napoli resultar em menos tempo de jogo, seu papel como maior artilheiro de todos os tempos da Bélgica e principal atacante poderá ser questionado.