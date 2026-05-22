O agente de Pep Guardiola confirma ter sido contatado pelo Al-Nassr em meio a rumores de uma possível parceria com Cristiano Ronaldo no clube campeão da Liga Profissional da Arábia Saudita

Guardiola abalou o mundo do futebol ao anunciar oficialmente sua saída do City no final do ano, encerrando um mandato de dez anos transformador e repleto de títulos. Aproveitando essa mudança administrativa monumental, o recém-coroado campeão saudita Al-Nassr lançou uma ambiciosa campanha para atrair o técnico a Riade. Após conquistar a Primeira Divisão Saudita e a Liga dos Campeões da AFC, o técnico Jorge Jesus deixou o cargo, gerando ainda mais especulações.

Surgiram relatos de que o clube ofereceu um pacote salarial recorde mundial para reunir o técnico com Ronaldo, forçando o representante de longa data de Guardiola, Josep Maria Orobitg, a esclarecer publicamente a natureza exata dessas negociações.