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O agente de Pep Guardiola confirma ter sido contatado pelo Al-Nassr em meio a rumores de uma possível parceria com Cristiano Ronaldo no clube campeão da Liga Profissional da Arábia Saudita
Grandes clubes sauditas abordaram o craque do Manchester City que está de saída
Guardiola abalou o mundo do futebol ao anunciar oficialmente sua saída do City no final do ano, encerrando um mandato de dez anos transformador e repleto de títulos. Aproveitando essa mudança administrativa monumental, o recém-coroado campeão saudita Al-Nassr lançou uma ambiciosa campanha para atrair o técnico a Riade. Após conquistar a Primeira Divisão Saudita e a Liga dos Campeões da AFC, o técnico Jorge Jesus deixou o cargo, gerando ainda mais especulações.
Surgiram relatos de que o clube ofereceu um pacote salarial recorde mundial para reunir o técnico com Ronaldo, forçando o representante de longa data de Guardiola, Josep Maria Orobitg, a esclarecer publicamente a natureza exata dessas negociações.
- AFP
Orobitg descarta números recordes
Em resposta às especulações generalizadas de que o Al-Nassr teria tentado atrair o técnico catalão com um pacote de vários milhões de libras, no valor de quase 130 milhões de euros por temporada, Orobitg agiu rapidamente para desmentir esses valores astronômicos. Em entrevista ao jornal saudita Okaz, ele afirmou: “Houve contato há um mês e meio, apenas contato, sem qualquer compromisso ou oferta por escrito. Não é tanto dinheiro assim.”
Não há mais negociações previstas, afirma o agente
A proposta do Al-Nassr não é a única manifestação de interesse proveniente da região do Golfo, já que as autoridades do futebol buscam aproveitar a repentina disponibilidade do técnico.
Ao revelar conversas preliminares com a seleção nacional, embora permaneça realista quanto a um acordo definitivo, Orobitg acrescentou: “Também houve contato com a Federação Saudita há cerca de 15 dias, mas não haverá mais contato por enquanto. No momento, nenhum deles tem muitas chances de contratar Guardiola.”
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A despedida da Etihad antecede a mudança de emprego de Guardiola
Guardiola comandará o City pela última vez no domingo, quando sua equipe receberá o Aston Villa em um emocionante encerramento de temporada. Assim que as formalidades pós-jogo forem concluídas, o foco passará a ser suas futuras responsabilidades executivas como Embaixador Global do City Football Group.