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Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

O agente de Pep Guardiola confirma ter sido contatado pelo Al-Nassr em meio a rumores de uma possível parceria com Cristiano Ronaldo no clube campeão da Liga Profissional da Arábia Saudita

Mercado da bola
P. Guardiola
C. Ronaldo
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Campeonato Saudita
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O Al-Nassr lançou uma proposta ambiciosa a Pep Guardiola antes do anúncio, recentemente confirmado pelo próprio técnico, de que ele deixará oficialmente o Manchester City no final da temporada. A investida do campeão da Liga Profissional da Arábia Saudita abre a possibilidade sensacional de uma parceria tática histórica com Cristiano Ronaldo.

  • Grandes clubes sauditas abordaram o craque do Manchester City que está de saída

    Guardiola abalou o mundo do futebol ao anunciar oficialmente sua saída do City no final do ano, encerrando um mandato de dez anos transformador e repleto de títulos. Aproveitando essa mudança administrativa monumental, o recém-coroado campeão saudita Al-Nassr lançou uma ambiciosa campanha para atrair o técnico a Riade. Após conquistar a Primeira Divisão Saudita e a Liga dos Campeões da AFC, o técnico Jorge Jesus deixou o cargo, gerando ainda mais especulações.

    Surgiram relatos de que o clube ofereceu um pacote salarial recorde mundial para reunir o técnico com Ronaldo, forçando o representante de longa data de Guardiola, Josep Maria Orobitg, a esclarecer publicamente a natureza exata dessas negociações.

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  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-MAN CITYAFP

    Orobitg descarta números recordes

    Em resposta às especulações generalizadas de que o Al-Nassr teria tentado atrair o técnico catalão com um pacote de vários milhões de libras, no valor de quase 130 milhões de euros por temporada, Orobitg agiu rapidamente para desmentir esses valores astronômicos. Em entrevista ao jornal saudita Okaz, ele afirmou: “Houve contato há um mês e meio, apenas contato, sem qualquer compromisso ou oferta por escrito. Não é tanto dinheiro assim.”

  • Não há mais negociações previstas, afirma o agente

    A proposta do Al-Nassr não é a única manifestação de interesse proveniente da região do Golfo, já que as autoridades do futebol buscam aproveitar a repentina disponibilidade do técnico.

    Ao revelar conversas preliminares com a seleção nacional, embora permaneça realista quanto a um acordo definitivo, Orobitg acrescentou: “Também houve contato com a Federação Saudita há cerca de 15 dias, mas não haverá mais contato por enquanto. No momento, nenhum deles tem muitas chances de contratar Guardiola.”

  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    A despedida da Etihad antecede a mudança de emprego de Guardiola

    Guardiola comandará o City pela última vez no domingo, quando sua equipe receberá o Aston Villa em um emocionante encerramento de temporada. Assim que as formalidades pós-jogo forem concluídas, o foco passará a ser suas futuras responsabilidades executivas como Embaixador Global do City Football Group.

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