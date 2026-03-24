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O agente de Mohamed Salah se pronuncia sobre as especulações em torno do próximo destino do craque, após confirmar que ele deixará o Liverpool no meio do ano
Salah publica vídeo emocionante de despedida de Anfield
A mensagem severa do representante surge na sequência de um anúncio altamente emotivo feito pelo jogador de 33 anos. Apesar de ter assinado no ano passado uma extensão de contrato destinada a mantê-lo no clube até 2027, chegou-se a um acordo para encerrar sua ilustre trajetória de nove anos um ano antes do previsto. As especulações vinham aumentando ao longo de uma campanha difícil, agravadas por um desentendimento público com o técnico Arne Slot, no qual o jogador expressou se sentir "jogado para baixo do ônibus".
Dirigindo-se diretamente aos torcedores em um vídeo surpresa, ele afirmou: “Nunca imaginei o quanto este clube, esta cidade, estas pessoas, se tornariam parte da minha vida. O Liverpool não é apenas um clube de futebol. É uma paixão. É uma história. É um espírito que não consigo explicar em palavras para ninguém que não faça parte deste clube.”
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Abbas desmente rumores sobre transferência
Na sequência dos rumores generalizados na mídia, o agente recorreu à plataforma de mídia social X para se pronunciar sobre as intensas especulações em torno do futuro do seu cliente. Os rumores se intensificaram poucas horas depois que o jogador confirmou sua saída iminente de Merseyside. Com o atacante prestes a se tornar um jogador sem contrato muito cobiçado, vários veículos de comunicação alegaram falsamente ter conhecimento de seu próximo destino. Para acalmar os ânimos, o representante postou uma declaração caracteristicamente direta. Ele advertiu: “Não sabemos onde Mohamed jogará na próxima temporada. Isso também significa que ninguém mais sabe. Cuidado com os caçadores de cliques em busca de atenção.”
Os pretendentes fazem fila para obter a assinatura
Mesmo sem um acordo confirmado, a disputa para garantir os serviços do lendário ponta-esquerda irá, sem dúvida, dominar a próxima janela de transferências de verão. O Al-Ittihad, gigante da Liga Profissional Saudita, teria mantido conversações sobre uma possível transferência, confirmando seu desejo de longa data de trazer o astro para o Oriente Médio. Além disso, clubes da Major League Soccer surgiram como alternativas viáveis caso ele busque um novo desafio fora da Europa. Como o jogador sem contrato mais cotado do mercado, ele não terá falta de ofertas lucrativas, embora o mundo tenha que aguardar uma atualização oficial de sua equipe.
- AFP
O foco agora é conquistar os títulos
Enquanto os debates sobre seu futuro continuam acalorados, o terceiro maior artilheiro de todos os tempos dos Reds está totalmente focado em encerrar a atual temporada em grande estilo. O clube divulgou um comunicado confirmando sua saída no final da temporada 2025-26, destacando seu desejo de oferecer transparência aos torcedores por respeito e gratidão. Embora a defesa do título da Premier League tenha chegado ao fim, ainda há a oportunidade de adicionar uma FA Cup e mais uma medalha da Liga dos Campeões a uma vitrine de troféus já repleta.