O agente de Mohamed Salah se pronuncia sobre as especulações em torno do próximo destino do craque, após confirmar que ele deixará o Liverpool no meio do ano

A mensagem severa do representante surge na sequência de um anúncio altamente emotivo feito pelo jogador de 33 anos. Apesar de ter assinado no ano passado uma extensão de contrato destinada a mantê-lo no clube até 2027, chegou-se a um acordo para encerrar sua ilustre trajetória de nove anos um ano antes do previsto. As especulações vinham aumentando ao longo de uma campanha difícil, agravadas por um desentendimento público com o técnico Arne Slot, no qual o jogador expressou se sentir "jogado para baixo do ônibus".

Dirigindo-se diretamente aos torcedores em um vídeo surpresa, ele afirmou: “Nunca imaginei o quanto este clube, esta cidade, estas pessoas, se tornariam parte da minha vida. O Liverpool não é apenas um clube de futebol. É uma paixão. É uma história. É um espírito que não consigo explicar em palavras para ninguém que não faça parte deste clube.”