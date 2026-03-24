Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

O agente de Mohamed Salah se pronuncia sobre as especulações em torno do próximo destino do craque, após confirmar que ele deixará o Liverpool no meio do ano

M. Salah
Liverpool
Mercado da bola
Premier League

O representante de Mohamed Salah lançou uma forte advertência à mídia e aos torcedores após o anúncio surpreendente do atacante de que deixará o Liverpool no final da temporada. Ramy Abbas desmentiu categoricamente os rumores crescentes sobre o próximo destino do egípcio, deixando claro que ainda não foi tomada nenhuma decisão, enquanto o jogador de 33 anos se prepara para uma despedida emocionante de Anfield.

  • Salah publica vídeo emocionante de despedida de Anfield

    A mensagem severa do representante surge na sequência de um anúncio altamente emotivo feito pelo jogador de 33 anos. Apesar de ter assinado no ano passado uma extensão de contrato destinada a mantê-lo no clube até 2027, chegou-se a um acordo para encerrar sua ilustre trajetória de nove anos um ano antes do previsto. As especulações vinham aumentando ao longo de uma campanha difícil, agravadas por um desentendimento público com o técnico Arne Slot, no qual o jogador expressou se sentir "jogado para baixo do ônibus".

    Dirigindo-se diretamente aos torcedores em um vídeo surpresa, ele afirmou: “Nunca imaginei o quanto este clube, esta cidade, estas pessoas, se tornariam parte da minha vida. O Liverpool não é apenas um clube de futebol. É uma paixão. É uma história. É um espírito que não consigo explicar em palavras para ninguém que não faça parte deste clube.”

    • Publicidade
  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Abbas desmente rumores sobre transferência

    Na sequência dos rumores generalizados na mídia, o agente recorreu à plataforma de mídia social X para se pronunciar sobre as intensas especulações em torno do futuro do seu cliente. Os rumores se intensificaram poucas horas depois que o jogador confirmou sua saída iminente de Merseyside. Com o atacante prestes a se tornar um jogador sem contrato muito cobiçado, vários veículos de comunicação alegaram falsamente ter conhecimento de seu próximo destino. Para acalmar os ânimos, o representante postou uma declaração caracteristicamente direta. Ele advertiu: “Não sabemos onde Mohamed jogará na próxima temporada. Isso também significa que ninguém mais sabe. Cuidado com os caçadores de cliques em busca de atenção.”

  • Os pretendentes fazem fila para obter a assinatura

    Mesmo sem um acordo confirmado, a disputa para garantir os serviços do lendário ponta-esquerda irá, sem dúvida, dominar a próxima janela de transferências de verão. O Al-Ittihad, gigante da Liga Profissional Saudita, teria mantido conversações sobre uma possível transferência, confirmando seu desejo de longa data de trazer o astro para o Oriente Médio. Além disso, clubes da Major League Soccer surgiram como alternativas viáveis caso ele busque um novo desafio fora da Europa. Como o jogador sem contrato mais cotado do mercado, ele não terá falta de ofertas lucrativas, embora o mundo tenha que aguardar uma atualização oficial de sua equipe.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-TOTTENHAMAFP

    O foco agora é conquistar os títulos

    Enquanto os debates sobre seu futuro continuam acalorados, o terceiro maior artilheiro de todos os tempos dos Reds está totalmente focado em encerrar a atual temporada em grande estilo. O clube divulgou um comunicado confirmando sua saída no final da temporada 2025-26, destacando seu desejo de oferecer transparência aos torcedores por respeito e gratidão. Embora a defesa do título da Premier League tenha chegado ao fim, ainda há a oportunidade de adicionar uma FA Cup e mais uma medalha da Liga dos Campeões a uma vitrine de troféus já repleta.

Copa da Inglaterra
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Liverpool crest
Liverpool
LIV