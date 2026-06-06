O agente de Jurgen Klopp se pronuncia após rumores sensacionais sobre uma possível ida ao Real Madrid

O gabinete do possível candidato havia argumentado anteriormente que o encanto único do Bernabéu convenceria o icônico técnico a abandonar sua breve pausa na carreira de treinador. No entanto, em resposta às declarações públicas veiculadas pelo Sport, o agente de Klopp, Kosicke, afirmou: “Isso é irritante! Jurgen Klopp está feliz em sua função na Red Bull e não tem ambições de trabalhar como técnico em um clube.”

A campanha de Riquelme havia tentado anteriormente justificar a investida por meio de um comunicado oficial de seu escritório, que dizia: “Sabemos que Jurgen Klopp declarou publicamente que não tem intenção de voltar ao banco de reservas no curto prazo e que recusou inúmeras ofertas.

“É exatamente por isso que acreditamos que o desafio do Real Madrid é diferente. Porque existem grandes clubes, mas só existe um Real Madrid. Só existe uma instituição capaz de unir tradição e futuro, valores e ambição, paixão e excelência.

"Por essa razão, se os sócios me concederem sua confiança neste domingo, na segunda-feira, 8 de junho, Raúl González Blanco [diretor esportivo do Real Madrid] entrará em contato com Jurgen Klopp para lhe transmitir pessoalmente nosso projeto esportivo e nosso desejo de que seja ele quem conduza, do banco de reservas, nossa nova era no Real Madrid."