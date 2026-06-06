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O agente de Jurgen Klopp se pronuncia após rumores sensacionais sobre uma possível ida ao Real Madrid
A eleição no Bernabéu gera rumores sobre a gestão
O Real Madrid encontra-se em uma encruzilhada crucial, enquanto seus sócios se preparam para a primeira eleição presidencial em 20 anos, neste domingo. O candidato Riquelme tem atacado fortemente o ex-técnico do Liverpool, Klopp, prometendo que o novo diretor esportivo, Raúl González, entraria em contato com o alemão imediatamente na segunda-feira. No entanto, o agente de Klopp, Marc Kosicke, rapidamente desmontou a promessa de campanha, reforçando o compromisso de seu cliente com sua função executiva atual e desferindo um segundo golpe público consecutivo no ambicioso manifesto esportivo de Riquelme.
- Peter Byrne/PA Wire
Kosicke descarta retorno ao banco de reservas
O gabinete do possível candidato havia argumentado anteriormente que o encanto único do Bernabéu convenceria o icônico técnico a abandonar sua breve pausa na carreira de treinador. No entanto, em resposta às declarações públicas veiculadas pelo Sport, o agente de Klopp, Kosicke, afirmou: “Isso é irritante! Jurgen Klopp está feliz em sua função na Red Bull e não tem ambições de trabalhar como técnico em um clube.”
A campanha de Riquelme havia tentado anteriormente justificar a investida por meio de um comunicado oficial de seu escritório, que dizia: “Sabemos que Jurgen Klopp declarou publicamente que não tem intenção de voltar ao banco de reservas no curto prazo e que recusou inúmeras ofertas.
“É exatamente por isso que acreditamos que o desafio do Real Madrid é diferente. Porque existem grandes clubes, mas só existe um Real Madrid. Só existe uma instituição capaz de unir tradição e futuro, valores e ambição, paixão e excelência.
"Por essa razão, se os sócios me concederem sua confiança neste domingo, na segunda-feira, 8 de junho, Raúl González Blanco [diretor esportivo do Real Madrid] entrará em contato com Jurgen Klopp para lhe transmitir pessoalmente nosso projeto esportivo e nosso desejo de que seja ele quem conduza, do banco de reservas, nossa nova era no Real Madrid."
Os candidatos trocam promessas
A rejeição marca uma semana turbulenta para Riquelme, cujas alegações de um acordo para contratar Erling Haaland já haviam sido ridicularizadas pelos representantes do atacante do Manchester City e por seu pai, Alfie.
Defendendo suas promessas de transferência, que também incluíam a contratação do meio-campista do City, Rodri, Riquelme havia declarado no programa El Hormiguero: “Se eu quebrar minhas promessas em relação a qualquer um desses jogadores, assinei uma garantia pela qual pagaria 100% dos custos de filiação para a próxima temporada. Haaland tem uma cláusula de rescisão e quer vir para Madri.”
Em resposta, um porta-voz do City declarou: “As notícias que surgiram da Espanha sobre o futuro de Erling Haaland são falsas. Não há chance de isso acontecer e não existe cláusula contratual que permita isso. Estamos considerando uma ação judicial pelo uso da imagem do nosso jogador nesse contexto.”
Os representantes de Haaland acrescentaram em uma declaração conjunta: “Tudo muito divertido, mas não é verdade. Desejamos tudo de bom para ambos os candidatos nas eleições do Real Madrid.”
Enquanto isso, o atual presidente Florentino Pérez reagiu fechando um acordo com José Mourinho, além de propostas de contratação de Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté e uma oferta de € 150 milhões por um grande astro europeu.
- Goal - GFX
Os eleitores decidem o futuro
Toda a direção esportiva do clube depende da votação deste domingo, que desencadeará imediatamente estratégias de contratação contrastantes. Caso Pérez mantenha a presidência, uma sensacional reunião com Mourinho será concretizada na próxima semana.
Por outro lado, uma vitória surpreendente de Riquelme colocará à prova suas garantias financeiras de adesão, forçando sua administração a lidar com reações legais agressivas do City e com uma porta fechada na sala da diretoria por parte do time de Klopp.