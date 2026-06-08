O agente de Julián Álvarez quebra o silêncio sobre os rumores sensacionais de uma transferência para o Real Madrid, à medida que a disputa pela contratação do atacante do Atlético de Madrid se intensifica

O mundo do futebol está em polvorosa com os rumores de que Álvarez poderia ser alvo de uma transferência sensacional entre os dois clubes da cidade. Com a recente reeleição de Pérez como presidente do Real Madrid, os rumores sobre a contratação de um “Galáctico” se intensificaram, e muitos acreditam que o atacante do Atlético de Madrid se encaixa no perfil de um alvo misterioso de 150 milhões de euros que está sendo discutido nos círculos da diretoria.

No entanto, o representante do jogador agiu rapidamente para esclarecer a situação atual. Fernando Hidalgo, o agente que gerencia a carreira do campeão da Copa do Mundo, foi questionado diretamente sobre a possibilidade de uma transferência para o Santiago Bernabéu.

Ele fez uma avaliação direta da situação, afirmando: “Não temos nenhuma informação sobre o assunto e ninguém nos contatou a respeito.”