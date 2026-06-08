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O agente de Julián Álvarez quebra o silêncio sobre os rumores sensacionais de uma transferência para o Real Madrid, à medida que a disputa pela contratação do atacante do Atlético de Madrid se intensifica
Agente se pronuncia sobre especulações sobre o Bernabéu
O mundo do futebol está em polvorosa com os rumores de que Álvarez poderia ser alvo de uma transferência sensacional entre os dois clubes da cidade. Com a recente reeleição de Pérez como presidente do Real Madrid, os rumores sobre a contratação de um “Galáctico” se intensificaram, e muitos acreditam que o atacante do Atlético de Madrid se encaixa no perfil de um alvo misterioso de 150 milhões de euros que está sendo discutido nos círculos da diretoria.
No entanto, o representante do jogador agiu rapidamente para esclarecer a situação atual. Fernando Hidalgo, o agente que gerencia a carreira do campeão da Copa do Mundo, foi questionado diretamente sobre a possibilidade de uma transferência para o Santiago Bernabéu.
Ele fez uma avaliação direta da situação, afirmando: “Não temos nenhuma informação sobre o assunto e ninguém nos contatou a respeito.”
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A busca por um novo Galáctico
Tendo já provado seu valor na Premier League e no cenário internacional, o argentino é visto como o candidato ideal para liderar o ataque de um grande clube europeu de primeira linha na próxima década.
Os rumores foram ainda mais alimentados pelo desejo de Pérez de garantir um nome de peso que seja jovem, consagrado e que atualmente jogue fora da primeira divisão inglesa.
Embora o Atlético relute em perder seu principal trunfo para seus maiores rivais, os valores financeiros mencionados sugerem que uma proposta formal poderia testar a determinação da diretoria do Metropolitano.
O Barcelona também está na disputa
O Real Madrid não é o único clube que acompanha de perto a situação do jogador de 24 anos. O Barcelona também tem demonstrado um interesse de longa data pelo atacante, vendo-o como um potencial sucessor a longo prazo para suas atuais opções ofensivas. A perspectiva de uma disputa entre os dois rivais pelo Alvarez só veio adicionar mais emoção a uma saga de transferências já complexa.
Embora os comentários do agente indiquem que não há negociações formais em andamento no momento, eles não fecharam completamente as portas para uma possível transferência no futuro.
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A pressão sobre o Atlético aumenta
Para o Atlético de Madrid, o alvoroço em torno de seu craque surge em um momento delicado, já que o clube busca montar um elenco capaz de disputar títulos importantes. Perder Álvarez para o Real Madrid ou o Barcelona representaria um duro golpe para os planos de Diego Simeone, e o clube estaria disposto a liberá-lo apenas por, no mínimo, €150 milhões.
À medida que a janela de transferências de verão se aproxima, o escrutínio sobre Álvarez só tende a aumentar. Resta saber se ele é de fato o jogador de € 150 milhões que Pérez tem em mente, mas o silêncio da parte do jogador foi quebrado, deixando a porta entreaberta para novos desdobramentos no que está rapidamente se tornando a maior notícia do futebol espanhol.