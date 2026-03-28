O agente de Fisnik Asllani confirma contato com o Barcelona, enquanto o gigante da La Liga disputa com Chelsea e Tottenham o atacante da Bundesliga

Embora o interesse do Barcelona seja genuíno, garantir a contratação do atacante não será tarefa fácil. O Hoffenheim está protegido por um contrato de longo prazo válido até 2029, e o clube alemão não estaria disposto a negociar um valor menor por seu valioso jogador. Qualquer interessado provavelmente terá que acionar as condições específicas de rescisão já previstas em seu contrato.

Dahmani esclareceu a posição do clube da Bundesliga durante sua entrevista, reforçando que uma saída barata não está nos planos. Ele acrescentou que Asllani só deixará o Hoffenheim se sua cláusula de rescisão for paga. De acordo com várias reportagens, esse valor é estimado entre € 25 milhões e € 29 milhões, um preço que reflete seu rápido desenvolvimento e seu potencial máximo.