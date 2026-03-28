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O agente de Fisnik Asllani confirma contato com o Barcelona, enquanto o gigante da La Liga disputa com Chelsea e Tottenham o atacante da Bundesliga
Agente confirma interesse do Barça
Em entrevista ao Erem News, Ayman Dahmani, representante de Asllani, foi franco sobre a situação atual em relação ao gigante catalão. Dahmani afirmou: “O interesse do Barcelona pelo jogador é real neste momento, e houve contato por parte do clube catalão.”
- AFP
A cláusula de rescisão continua sendo o ponto de discórdia
Embora o interesse do Barcelona seja genuíno, garantir a contratação do atacante não será tarefa fácil. O Hoffenheim está protegido por um contrato de longo prazo válido até 2029, e o clube alemão não estaria disposto a negociar um valor menor por seu valioso jogador. Qualquer interessado provavelmente terá que acionar as condições específicas de rescisão já previstas em seu contrato.
Dahmani esclareceu a posição do clube da Bundesliga durante sua entrevista, reforçando que uma saída barata não está nos planos. Ele acrescentou que Asllani só deixará o Hoffenheim se sua cláusula de rescisão for paga. De acordo com várias reportagens, esse valor é estimado entre € 25 milhões e € 29 milhões, um preço que reflete seu rápido desenvolvimento e seu potencial máximo.
Uma estrela em ascensão no clube e na seleção
Os números de Asllani nesta temporada contam a história de um jogador em plena ascensão. Aos 22 anos, ele se consolidou como peça-chave do Hoffenheim, registrando nove gols e seis assistências em 28 partidas em todas as competições. Sua capacidade de finalizar e de dar assistências aos companheiros o tornou uma opção versátil para diversos sistemas táticos.
Seu desempenho na seleção também tem sido impressionante. Asllani foi recentemente o herói do Kosovo na dramática vitória por 4 a 3 sobre a Eslováquia na repescagem para a Copa do Mundo, marcando um gol em um momento crucial da partida. Com quatro gols em suas últimas sete partidas pela seleção, sua eficiência está começando a se traduzir do cenário nacional para a arena internacional.
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Disputa por transferências com duas equipes da Premier League
O Barcelona não é o único clube acompanhando a situação; acredita-se que o Chelsea e o Tottenham também estejam de olho no desempenho do atacante. Embora o Barça tenha identificado Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, como seu principal alvo, as exigências financeiras de tal negociação podem forçá-lo a considerar alternativas mais econômicas, como Asllani.
O atacante nascido na Alemanha representa um perfil mais jovem e acessível, que poderia se destacar sob as luzes do Camp Nou. No entanto, com os grandes clubes de Londres também em busca de sangue novo para suas linhas de ataque, uma guerra de lances pode surgir neste verão. Por enquanto, o time catalão deu o primeiro passo ao estabelecer contato com a equipe do jogador.