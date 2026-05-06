O agente de Erling Haaland dá notícias sobre a transferência do atacante do Manchester City, autor de 160 gols, após novos rumores de interesse do Barcelona

Além de seus números impressionantes, Pimenta ofereceu uma visão profunda sobre a mentalidade de elite e a vida pessoal discreta do jogador da seleção norueguesa. Ela explicou: “Ele é muito parecido conosco [agentes de futebol]. Na sua maneira de ser — é muito informal, muito à vontade, muito descontraído, muito discreto... O futebol, para ele, é o jogo mais sério que se pode jogar.” Pimenta desmontou ainda mais a ideia de que o futebol de alto nível é uma profissão fácil. “Acho que as pessoas muitas vezes têm a impressão de que o trabalho do jogador de futebol é mais fácil do que realmente é. Costumo dizer que jogadores de futebol de alto nível precisam ser muito inteligentes, então não subestimem a inteligência daqueles que estão no topo da pirâmide. Ele precisa ser muito dedicado”, acrescentou ela.