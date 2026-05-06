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O agente de Erling Haaland dá notícias sobre a transferência do atacante do Manchester City, autor de 160 gols, após novos rumores de interesse do Barcelona
Negociações com o Manchester City
De acordo com a ESPN, Pimenta apontou o Manchester City como o clube mais difícil de se negociar. Após a renovação do contrato por nove anos e meio no início do ano passado, o superagente destacou a imensa vantagem que o clube detém nas negociações. “Eles são muito sérios, muito organizados. São um clube de grande porte. Sabem o que estão fazendo, têm muita experiência, não precisam realmente de nada, têm tudo. Portanto, não temos nenhuma vantagem”, afirmou ela. Essa estabilidade suprema apoia perfeitamente um jogador que já acumulou a impressionante marca de 160 gols em 195 partidas pelo clube em todas as competições.
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Desmentindo os rumores sobre uma transferência para o Barcelona
Apesar dos rumores constantes sobre uma possível transferência para o Barcelona, gigante da La Liga, Haaland continua totalmente adaptado à Inglaterra. O atacante teve mais uma temporada espetacular, marcando 36 gols e dando sete assistências em 49 partidas disputadas, somando 3.874 minutos em campo. Ao abordar diretamente os recentes rumores sobre a Espanha, sua agente descartou enfaticamente qualquer desejo imediato de partir. “Tudo está indo muito bem para ele e realmente não temos nada a discutir sobre uma transferência quando tudo está tão bem no City”, confirmou ela, garantindo aos torcedores que o foco atual dele continua exclusivamente em suas ambições nacionais e europeias.
Mentalidade de elite e inteligência
Além de seus números impressionantes, Pimenta ofereceu uma visão profunda sobre a mentalidade de elite e a vida pessoal discreta do jogador da seleção norueguesa. Ela explicou: “Ele é muito parecido conosco [agentes de futebol]. Na sua maneira de ser — é muito informal, muito à vontade, muito descontraído, muito discreto... O futebol, para ele, é o jogo mais sério que se pode jogar.” Pimenta desmontou ainda mais a ideia de que o futebol de alto nível é uma profissão fácil. “Acho que as pessoas muitas vezes têm a impressão de que o trabalho do jogador de futebol é mais fácil do que realmente é. Costumo dizer que jogadores de futebol de alto nível precisam ser muito inteligentes, então não subestimem a inteligência daqueles que estão no topo da pirâmide. Ele precisa ser muito dedicado”, acrescentou ela.
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O que o futuro nos reserva
Haaland continuará liderando a busca incansável do City por novos títulos. Com seu contrato de longo prazo firmemente garantido e as cláusulas de rescisão supostamente removidas, o formidável atacante está em posição ideal para quebrar mais recordes. Qualquer grande transferência para a Europa parece altamente improvável no futuro próximo, consolidando seu legado em Manchester.