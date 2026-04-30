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O agente de Enzo Fernández se pronuncia após vídeo mostrar o craque do Chelsea cumprimentando Jude Bellingham em Madri
Agente esclarece visitas a Madri
Javier Pastore, ex-jogador do Paris Saint-Germain que agora representa Fernández, desmentiu as especulações de que seu cliente estaria buscando uma transferência para o Real Madrid. As especulações se intensificaram após o surgimento de imagens nas redes sociais mostrando Fernández assistindo ao Aberto de Madrid ao lado dos companheiros de equipe do Chelsea Marc Cucurella e João Pedro, onde também foi visto cumprimentando Bellingham. Isso ocorre um mês depois de o Chelsea ter tomado medidas disciplinares contra o meio-campista pelo que considerou um comportamento pouco profissional e uma possível indicação de transferência.
Em entrevista ao jornal espanhol AS, Pastore esclareceu a situação por trás das frequentes visitas do jogador à Espanha. “Muito está sendo dito, mas a verdade é que nada está realmente acontecendo. Ele está focado em terminar a temporada com força no Chelsea”, explicou Pastore. “É verdade que ele fez alguns comentários que talvez não fossem ideais naquele momento, mas ele não disse nada de anormal. Ele simplesmente falou sobre Madri, cidade da qual gosta muito.”
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Compromisso com o projeto do Chelsea
Apesar do apelo do Santiago Bernabéu, Pastore insistiu que as visitas são de natureza pessoal, e não profissional. Ele destacou que o campeão da Copa do Mundo de 2022 tem laços profundos com a cidade, que nada têm a ver com uma possível transferência. “Sempre que tem um dia de folga, ele vem a Madri porque eu estou lá e porque tem amigos na cidade”, acrescentou o agente. “É só isso, nada mais.”
Pastore também foi enfático quanto aos objetivos de curto prazo de Fernández, afirmando que o jogador continua profissional, apesar de atritos anteriores com a diretoria do clube. “O objetivo é terminar bem a temporada no Chelsea, fazer uma boa Copa do Mundo e, depois, veremos o que acontece”, disse ele, deixando a porta ligeiramente entreaberta para o futuro, ao mesmo tempo em que reafirmou o foco atual do jogador nos preparativos para a final da FA Cup dos Blues.
Versatilidade e valor tático
O papel do argentino em Stamford Bridge evoluiu significativamente sob o comando de diferentes treinadores, uma característica que, segundo Pastore, faz dele um trunfo para qualquer time de elite. “Ele já atuou em várias posições. Nos últimos dois anos, seu papel mudou bastante”, observou Pastore quando questionado sobre como Fernández poderia se encaixar em um time como o Real Madrid.
“Sob o comando de Enzo Maresca, ele jogou muito mais à frente. Com Liam Rosenior, atuou mais como volante”, continuou o agente. “Na seleção argentina, ele também tem sido utilizado como um número oito mais avançado, subindo para o ataque e contribuindo com gols. Ele teve duas temporadas com muitas assistências e gols, então é natural que os treinadores o vejam como mais ofensivo do que defensivo. Dito isso, ele é um jogador que consegue atuar com facilidade nas duas funções.”
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Incerteza quanto aos planos para o verão
Embora as palavras do agente ofereçam algum alívio aos torcedores do Chelsea, relatos sugerem que o clube poderia estar aberto a uma venda caso receba uma oferta substancial. Tendo custado ao clube a quantia recorde de 106,8 milhões de libras ao ser contratado do Benfica em 2023, Fernández continua sendo um dos jogadores mais caros da história do futebol. O Chelsea exigiria, supostamente, um preço alto para se desfazer de um jogador cujo contrato vai até junho de 2032.
O técnico interino Calum McFarlane elogiou recentemente a resiliência do meio-campista após seu gol decisivo contra o Leeds na semifinal da FA Cup. “O mais impressionante nele foi que, quando a tática foi por água abaixo e o Leeds estava levando vantagem, ele simplesmente se mostrou um lutador e um guerreiro”, disse McFarlane. “Não precisamos ter um plano de jogo perfeito nesses momentos, porque ele vai correr, disputar, desarmar e motivar os jogadores. Então, foi isso que eu achei que provavelmente foi o fator decisivo na partida.”