O agente de Enzo Fernández se pronuncia após vídeo mostrar o craque do Chelsea cumprimentando Jude Bellingham em Madri

Javier Pastore, ex-jogador do Paris Saint-Germain que agora representa Fernández, desmentiu as especulações de que seu cliente estaria buscando uma transferência para o Real Madrid. As especulações se intensificaram após o surgimento de imagens nas redes sociais mostrando Fernández assistindo ao Aberto de Madrid ao lado dos companheiros de equipe do Chelsea Marc Cucurella e João Pedro, onde também foi visto cumprimentando Bellingham. Isso ocorre um mês depois de o Chelsea ter tomado medidas disciplinares contra o meio-campista pelo que considerou um comportamento pouco profissional e uma possível indicação de transferência.

Em entrevista ao jornal espanhol AS, Pastore esclareceu a situação por trás das frequentes visitas do jogador à Espanha. “Muito está sendo dito, mas a verdade é que nada está realmente acontecendo. Ele está focado em terminar a temporada com força no Chelsea”, explicou Pastore. “É verdade que ele fez alguns comentários que talvez não fossem ideais naquele momento, mas ele não disse nada de anormal. Ele simplesmente falou sobre Madri, cidade da qual gosta muito.”







