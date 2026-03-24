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O agente de Achraf Hakimi se pronuncia sobre os rumores de um retorno ao Real Madrid, enquanto a estrela do PSG busca o segundo título da Liga dos Campeões
O compromisso de Hakimi com o projeto do PSG
Apesar dos rumores persistentes que o associam a um retorno ao Santiago Bernabéu, Hakimi está bem adaptado e feliz no Paris Saint-Germain. Seu agente, Alejandro Camano, esclareceu que o futuro imediato do lateral-direito continua firmemente na Ligue 1, onde ele tem contrato até junho de 2029. O craque marroquino tornou-se um pilar do time parisiense desde sua chegada em 2021.
Em entrevista ao winwin, Camano afirmou: “Achraf está muito feliz no PSG. Ele se sente muito bem lá e quer conquistar a Liga dos Campeões pela segunda vez, além de levar o time o mais longe possível.”
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Desmentindo os rumores sobre um retorno ao Real Madrid
O jornal espanhol *Marca* já havia dado a entender que um retorno ao Real Madrid poderia estar nos planos do jogador, que subiu das categorias de base da famosa academia do clube.
No entanto, Camano foi rápido em desmentir qualquer boato sobre contato oficial ou uma possível transferência. Quando questionado se haviam ocorrido conversas sobre um retorno ao gigante espanhol, ele respondeu com firmeza: “Não, isso nunca aconteceu.”
O agente reforçou ainda mais a lealdade de Hakimi ao seu atual clube, destacando sua relação com a comissão técnica e o elenco em Paris. Camano acrescentou: “Ainda temos três anos restantes em nosso contrato com o clube parisiense e, no momento, ele só pensa no Paris Saint-Germain. Ele está muito feliz com seu técnico, seus companheiros de equipe e se sente bem no país. Por enquanto, não há dúvida de que ele vá embora.”
Uma carreira repleta de conquistas por toda a Europa
A trajetória de Hakimi no Real Madrid é bem conhecida, tendo estreado na equipe principal em 2017, sob o comando de Zinedine Zidane. Durante essa primeira passagem, ele disputou 17 partidas e integrou os elencos que conquistaram a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e a Liga dos Campeões. No entanto, ele teve dificuldades para garantir uma vaga fixa no time titular, o que levou a um empréstimo transformador de dois anos ao Borussia Dortmund.
Sua trajetória continuou com uma temporada de grande sucesso na Inter, onde conquistou o título da Série A sob o comando de Antonio Conte após uma transferência de € 43 milhões. Desde que se transferiu para o PSG, ele consolidou sua reputação como um dos melhores laterais ofensivos do futebol mundial.
Seu desejo de conquistar a Liga dos Campeões novamente — já tendo saboreado o sucesso com o Real Madrid ainda adolescente — continua sendo o principal motivador de suas atuações na França.
- AFP
Com foco no futuro
Com seu contrato recentemente prorrogado até 2029, Hakimi continua sendo uma figura central no esquema tático de Luis Enrique. O jogador da seleção marroquina tem se destacado sob o comando do técnico espanhol, aproveitando a liberdade ofensiva proporcionada pelo atual sistema do PSG. Sua parceria com a linha de ataque do clube continua sendo uma importante opção ofensiva para os campeões franceses.
Por outro lado, Hakimi recebeu boas notícias na semana passada, quando a CAF anunciou que Marrocos foi designado para sediar a Copa Africana das Nações de 2025, após retirar o título do Senegal.