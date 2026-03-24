O agente de Achraf Hakimi se pronuncia sobre os rumores de um retorno ao Real Madrid, enquanto a estrela do PSG busca o segundo título da Liga dos Campeões

O jornal espanhol *Marca* já havia dado a entender que um retorno ao Real Madrid poderia estar nos planos do jogador, que subiu das categorias de base da famosa academia do clube.

No entanto, Camano foi rápido em desmentir qualquer boato sobre contato oficial ou uma possível transferência. Quando questionado se haviam ocorrido conversas sobre um retorno ao gigante espanhol, ele respondeu com firmeza: “Não, isso nunca aconteceu.”

O agente reforçou ainda mais a lealdade de Hakimi ao seu atual clube, destacando sua relação com a comissão técnica e o elenco em Paris. Camano acrescentou: “Ainda temos três anos restantes em nosso contrato com o clube parisiense e, no momento, ele só pensa no Paris Saint-Germain. Ele está muito feliz com seu técnico, seus companheiros de equipe e se sente bem no país. Por enquanto, não há dúvida de que ele vá embora.”