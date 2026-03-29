O agente Andrea D'Amico: "Juventus, Vlahovic volta a ser o centro das atenções, mas depois são necessárias 4 ou 5 contratações de peso"

Andrea D'Amico, agente de longa data de muitos craques do futebol italiano, fala sobre a Juventus aos microfones do Tuttosport. Seguem-se os trechos mais interessantes.





A renovação do contrato de Spalletti com a Juventus é a melhor notícia para o mercado de transferências da Juventus?

“Sem dúvida. A Juve mudou demais nos últimos anos, e no futebol moderno a primeira prioridade no mercado é sempre a estabilidade técnica. A renovação de Luciano Spalletti define um rumo claro: identidade, hierarquias, ideias. Quando se tem um técnico forte e reconhecido, até o mercado fica mais simples”.





De quantos jogadores a equipe pode precisar para a próxima temporada?

“Não é necessária uma revolução. São necessárias 4 ou 5 contratações de verdade, bem direcionadas. A Juve já tem uma base importante, mas agora é preciso elevar o nível médio e trazer qualidade para as posições-chave.”