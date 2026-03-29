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Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

O agente Andrea D'Amico: "Juventus, Vlahovic volta a ser o centro das atenções, mas depois são necessárias 4 ou 5 contratações de peso"

Juventus
Mercado da bola

O conhecido agente fala sobre a próxima janela de transferências do clube da Juventus

Andrea D'Amico, agente de longa data de muitos craques do futebol italiano, fala sobre a Juventus aos microfones do Tuttosport. Seguem-se os trechos mais interessantes.


A renovação do contrato de Spalletti com a Juventus é a melhor notícia para o mercado de transferências da Juventus?

“Sem dúvida. A Juve mudou demais nos últimos anos, e no futebol moderno a primeira prioridade no mercado é sempre a estabilidade técnica. A renovação de Luciano Spalletti define um rumo claro: identidade, hierarquias, ideias. Quando se tem um técnico forte e reconhecido, até o mercado fica mais simples”.


De quantos jogadores a equipe pode precisar para a próxima temporada?

“Não é necessária uma revolução. São necessárias 4 ou 5 contratações de verdade, bem direcionadas. A Juve já tem uma base importante, mas agora é preciso elevar o nível médio e trazer qualidade para as posições-chave.”

  • Dê-nos alguns exemplos.

    “Um goleiro confiável, um zagueiro que comanda, um meio-campista que dita o ritmo. E um atacante que marca gols”.


    Vlahovic?

    “Eu começaria por Dusan Vlahovic: ele está voltando a ser fundamental no projeto e a renovação do contrato também vai nessa direção”.


    As posições pelas quais a Juventus deveria recomeçar, na sua opinião.

    “Vou citar dois, para não errarmos. Começo por um meio-campista moderno, do tipo box-to-box, que tenha velocidade e qualidade”.


    Encontram-se?

    “Hoje em dia, é a função mais difícil de encontrar.”


    E o outro?

    “Um atacante, jovem, mas já ‘agressivo’. Do tipo que vê o gol antes que os outros o vejam.”


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