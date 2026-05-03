Em vez da sua camisa normal, a goleira usou uma camiseta de aquecimento amarela-clara durante os 90 minutos da tarde de domingo. O motivo: aparentemente, o Bayern não tinha levado para o jogo no Camp Nou nenhuma camisa de goleira cuja cor fosse aprovada pela UEFA.
O adversário tem que emprestar uma camisa para ela! Contratempo bizarro do FC Bayern no grande clássico da Liga dos Campeões contra o Barcelona
"Aparentemente, ela tinha trazido uma camisa com uma cor que não era permitida aqui. Ou era muito parecida com a da goleira do Barcelona ou muito semelhante à camisa da árbitra", explicou a comentarista da ZDF, Claudia Neumann, sobre o incidente. A camisa que Mahmutovic pôde usar foi aparentemente fornecida pelo Barça. O clube espanhol de ponta também providenciou, em cima da hora, a impressão correta com o nome e o número da goleira do FCB.
O caso também parece surpreendente porque as calças e as meias de Mahmutovic eram laranja e uma camisa laranja, pelo menos, não teria se assemelhado de forma muito evidente às cores das roupas de suas companheiras de equipe (predominantemente brancas), de suas adversárias catalãs (vermelho escuro/azul escuro), da equipe de arbitragem (azul claro) ou da goleira do Barcelona (verde). É possível que a UEFA tenha levantado objeções devido aos detalhes em laranja nas mangas das camisetas das jogadoras do Bayern e aos números impressos em laranja nas mesmas.
O FC Bayern demonstra grande garra em Barcelona, mas acaba sendo eliminado
O Bayern viajou para Barcelona cheio de esperança após o empate em 1 a 1 na primeira partida da semifinal no último fim de semana. No entanto, Mahmutovic teve que defender logo no início, com Salma Paralluelo marcando aos 13 minutos e colocando as anfitriãs na frente. As jogadoras do FCB continuaram resistindo e reagiram com força, com Linda Dallmann conseguindo o empate pouco depois (17º minuto).
Mas o Barça voltou rapidamente à frente, com a superestrela Alexia Putellas marcando aos 22 minutos. O placar permaneceu assim até o intervalo, mas aos 55 minutos Ewa Pajor ampliou a vantagem. Apenas três minutos depois, Putellas selou o destino da partida com o quarto gol do Barça.
Na fase final, o Bayern demonstrou, no entanto, grande garra; Pernille Harder trouxe esperança ao marcar o gol que fixou o placar em 2 a 4, aos 71 minutos. Aos 90 minutos, Harder parecia ter marcado o 3 a 4, o que teria tornado o tempo de acréscimo realmente emocionante. No entanto, o gol foi anulado após intervenção do VAR, pois Dallmann havia cometido falta na adversária Patri durante a jogada.
Na final da Liga dos Campeões, que será disputada em 23 de maio em Oslo (Noruega), o Barcelona enfrentará o Olympique de Lyon. A jogadora da seleção alemã Jule Brand levou as francesas à final com um gol e uma assistência na vitória por 3 a 1 na partida de volta das semifinais contra o Arsenal, no sábado.