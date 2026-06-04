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O AC Milan surge como um candidato surpresa para contratar o ponta do West Ham, avaliado em 35 milhões de libras, após o rebaixamento do clube da Premier League
O Rossoneri intensifica o interesse por Summerville
O Milan fez uma avaliação do ponta Summerville, do West Ham, e está considerando uma proposta formal antes do que se espera ser uma grande reformulação no San Siro neste verão, segundo o TEAMtalk. O holandês foi um dos destaques do West Ham, apesar da campanha decepcionante do clube. Seu desempenho na segunda metade da temporada atraiu a atenção de vários clubes da Europa, com o Milan entrando agora em uma disputa cada vez mais acirrada pela sua contratação.
Summerville encerrou a temporada em grande estilo, marcando cinco gols e dando duas assistências em suas últimas 16 partidas na Premier League. Seu desempenho também lhe rendeu uma vaga na seleção holandesa para a Copa do Mundo, apesar de ainda não ter estreado pela seleção principal – sua estreia pela seleção aconteceu na derrota da Oranje por 1 a 0 para a Argélia.
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Summerville surge como um dos principais alvos para a reconstrução do Milan
O interesse do Milan faz parte de um plano de contratações mais amplo que está sendo conduzido pelos proprietários da RedBird, enquanto o clube se prepara para a próxima temporada. O trabalho de contratações segue em paralelo aos esforços para definir a estrutura técnica do clube, com negociações em andamento para a contratação do ex-técnico do Crystal Palace, Oliver Glasner.
Independentemente de quem assumir o comando, a equipe de contratações do Milan acredita, segundo relatos, que as qualidades de Summerville são adequadas para a Série A. Sua velocidade, estilo direto e criatividade são vistos como atributos que poderiam se traduzir de forma eficaz no futebol italiano. O West Ham, por sua vez, enfrenta a difícil tarefa de reter um de seus ativos mais valiosos após o rebaixamento. Acredita-se que o clube avalie o ponta em cerca de 35 milhões de libras, tendo inicialmente contratado o jogador por aproximadamente 25 milhões de libras do Leeds em 2024.
O futuro de Leão é incerto
O time da Série A está buscando reforços para o ataque em meio à incerteza sobre o futuro de Leão. O jogador da seleção portuguesa estaria considerando deixar o Milan neste verão, o que levou o clube a identificar possíveis substitutos. Dentro do clube, Summerville é considerado um dos principais candidatos para reforçar o lado esquerdo do ataque caso Leão saia.
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A disputa pela contratação deve se intensificar
Espera-se que o Milan enfrente forte concorrência caso decida formalizar seu interesse. Tanto o Tottenham quanto o Aston Villa vêm acompanhando Summerville e podem oferecer a perspectiva de permanecer na Premier League enquanto disputam vagas nas competições europeias.
Com a aproximação da janela de transferências de verão, o West Ham deve decidir se vai lucrar com a venda de um de seus jogadores mais cobiçados. A excelente campanha individual de Summerville o colocou firmemente no radar de clubes da Inglaterra e da Europa, dando início a uma disputa de transferência potencialmente significativa.