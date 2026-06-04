O AC Milan surge como um candidato surpresa para contratar o ponta do West Ham, avaliado em 35 milhões de libras, após o rebaixamento do clube da Premier League

O Milan fez uma avaliação do ponta Summerville, do West Ham, e está considerando uma proposta formal antes do que se espera ser uma grande reformulação no San Siro neste verão, segundo o TEAMtalk. O holandês foi um dos destaques do West Ham, apesar da campanha decepcionante do clube. Seu desempenho na segunda metade da temporada atraiu a atenção de vários clubes da Europa, com o Milan entrando agora em uma disputa cada vez mais acirrada pela sua contratação.

Summerville encerrou a temporada em grande estilo, marcando cinco gols e dando duas assistências em suas últimas 16 partidas na Premier League. Seu desempenho também lhe rendeu uma vaga na seleção holandesa para a Copa do Mundo, apesar de ainda não ter estreado pela seleção principal – sua estreia pela seleção aconteceu na derrota da Oranje por 1 a 0 para a Argélia.