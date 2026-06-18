O AC Milan recorre a uma lenda do Borussia Dortmund para apoiar o projeto de Rubem Amorim, após o fracasso das negociações com o Tottenham

A tentativa do Milan de contratar Kehl surge em um momento oportuno, já que o executivo alemão viu recentemente uma transferência para a Premier League fracassar. Kehl estava em negociações avançadas com o Tottenham Hotspur e chegou a viajar para Londres para conversas presenciais, mas o acordo não deu certo porque as duas partes não conseguiram chegar a um acordo sobre a direção estratégica do clube do norte de Londres daqui para frente.

Esse impasse deixou Kehl disponível para uma transferência para a Itália, onde o proprietário do Milan, Gerry Cardinale, está ansioso para construir um ambiente de alto desempenho para o recém-nomeado Ruben Amorim. Ao contrário da situação no Spurs, onde diferenças em relação à hierarquia e à influência do técnico Roberto De Zerbi teriam, segundo relatos, desempenhado um papel importante, o Milan busca um diretor que possa trabalhar em perfeita harmonia com as exigências específicas de Amorim para o elenco principal.