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O AC Milan recorre a uma lenda do Borussia Dortmund para apoiar o projeto de Rubem Amorim, após o fracasso das negociações com o Tottenham
Kehl surge como candidato
A busca por um novo diretor técnico para o AC Milan tomou um rumo intrigante após a tentativa frustrada do clube de contratar Markus Krosche, do Eintracht Frankfurt. De acordo com a Gazzetta dello Sport, a diretoria do Rossoneri voltou agora sua atenção para Kehl, que atualmente está sem clube após o término, no início deste ano, de sua longa parceria com o Borussia Dortmund. Kehl é considerado uma opção atraente devido à sua vasta experiência no mais alto nível do futebol europeu, tendo supervisionado na Alemanha um sistema de recrutamento que ficou famoso por identificar e desenvolver talentos de elite.
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A derrota do Spurs dá um novo ânimo
A tentativa do Milan de contratar Kehl surge em um momento oportuno, já que o executivo alemão viu recentemente uma transferência para a Premier League fracassar. Kehl estava em negociações avançadas com o Tottenham Hotspur e chegou a viajar para Londres para conversas presenciais, mas o acordo não deu certo porque as duas partes não conseguiram chegar a um acordo sobre a direção estratégica do clube do norte de Londres daqui para frente.
Esse impasse deixou Kehl disponível para uma transferência para a Itália, onde o proprietário do Milan, Gerry Cardinale, está ansioso para construir um ambiente de alto desempenho para o recém-nomeado Ruben Amorim. Ao contrário da situação no Spurs, onde diferenças em relação à hierarquia e à influência do técnico Roberto De Zerbi teriam, segundo relatos, desempenhado um papel importante, o Milan busca um diretor que possa trabalhar em perfeita harmonia com as exigências específicas de Amorim para o elenco principal.
Reunião do Sporting na Amorim
A nomeação de um novo diretor é vista como um passo crucial para facilitar os ambiciosos planos de transferências de Amorim. O técnico português já deixou claro que deseja trazer rostos conhecidos do Sporting CP para o San Siro, a fim de acelerar a implementação de seu sistema. Especificamente, Amorim identificou Morten Hjulmand e Francisco Trincão como seus alvos prioritários para a janela de transferências de verão.
Conseguir um diretor do calibre de Kehl ajudaria o Milan a lidar com o que se prevê serem negociações complexas pela dupla do Sporting. Embora Hjulmand tenha sido alvo do Manchester United e do Manchester City, os Rossoneri acreditam que a relação pessoal de Amorim com o meio-campista dinamarquês possa lhes dar uma vantagem em um mercado competitivo. Trincão, por sua vez, é valorizado por sua versatilidade tática, que se encaixa na abordagem inovadora que Cardinale deseja ver no clube.
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Lista de candidatos pré-selecionados para o cargo de diretor e alternativas
Embora Kehl seja um nome de destaque, o Milan mantém suas opções em aberto ao retomar a busca por um diretor técnico. Outros nomes atualmente em consideração incluem José Boto, ex-olheiro do Benfica que atualmente está no Flamengo e tem uma relação anterior com Amorim, de quando trabalharam juntos em Lisboa. Devin Ozek, ex-Fenerbahçe, também está sendo avaliado pela diretoria do Milan.
Além disso, um intermediário propôs Jason Ayto, que recentemente deixou seu cargo no Brighton. O objetivo do Milan é encontrar um diretor que endosse plenamente a visão de Cardinale de um futebol agressivo e de ataque. Como Cardinale explicou ao discutir a nova era sob o comando de Amorim: “Ele é um dos treinadores mais preparados e inovadores da nova geração europeia: jovem, ambicioso, com uma identidade futebolística clara e uma abordagem tática bem definida. Ruben acredita no futebol ofensivo e de alta intensidade. Sua filosofia se encaixa perfeitamente com a nossa visão.”