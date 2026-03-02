O AC Milan pode recorrer à FIFA depois que o Corinthians recuou na transferência, apesar do acordo de € 17 milhões

A situação tornou-se cada vez mais complicada porque o Milan acredita já ter um acordo vinculativo. Relatos sugerem que o Rossoneri possui documentos assinados pelo departamento jurídico do Corinthians, o que poderia ser interpretado como uma aprovação preliminar da transferência. Se o time brasileiro continuar a bloquear a transferência, o gigante italiano está preparado para levar o caso à FIFA para fazer valer seus direitos.

Caso o caso chegue à Câmara de Resolução de Disputas da FIFA ou à Câmara de Status dos Jogadores, o resultado permanece incerto. É altamente improvável que um tribunal obrigue um clube a transferir fisicamente um jogador contra sua vontade atual. Em vez disso, o resultado mais provável de uma vitória judicial para o Milan seria um pacote de compensação financeira substancial. No entanto, o objetivo principal do Rossoneri continua sendo trazer o talentoso meio-campista para o San Siro para reforçar um elenco que disputará várias competições na próxima temporada sob o comando de Massimiliano Allegri.