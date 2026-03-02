Getty Images
Traduzido por
O AC Milan pode recorrer à FIFA depois que o Corinthians recuou na transferência, apesar do acordo de € 17 milhões
Dorival Junior diz “não” à venda no meio da temporada
Apesar do progresso significativo nas negociações nas últimas semanas, o acordo encontrou um grande obstáculo no nível presidencial. Embora a documentação institucional parecesse estar em ordem, a medida provocou atritos internos no clube brasileiro. O técnico do Corinthians, Dorival Júnior, tem manifestado abertamente seu desejo de manter o jogador, o que levou a uma mudança de opinião da diretoria. “Eu expressei minha opinião ao presidente, ele já sabe disso. O clube deve decidir se quer um retorno técnico ou apenas financeiro. Para um jogador desse nível, ter esse valor com poucos jogos disputados significa que ele vale muito mais no mercado. Não quero perder ninguém durante a temporada”, afirmou o técnico com firmeza.
- Getty Images
Documentos legais e a ameaça da FIFA
A situação tornou-se cada vez mais complicada porque o Milan acredita já ter um acordo vinculativo. Relatos sugerem que o Rossoneri possui documentos assinados pelo departamento jurídico do Corinthians, o que poderia ser interpretado como uma aprovação preliminar da transferência. Se o time brasileiro continuar a bloquear a transferência, o gigante italiano está preparado para levar o caso à FIFA para fazer valer seus direitos.
Caso o caso chegue à Câmara de Resolução de Disputas da FIFA ou à Câmara de Status dos Jogadores, o resultado permanece incerto. É altamente improvável que um tribunal obrigue um clube a transferir fisicamente um jogador contra sua vontade atual. Em vez disso, o resultado mais provável de uma vitória judicial para o Milan seria um pacote de compensação financeira substancial. No entanto, o objetivo principal do Rossoneri continua sendo trazer o talentoso meio-campista para o San Siro para reforçar um elenco que disputará várias competições na próxima temporada sob o comando de Massimiliano Allegri.
A estratégia RedBird e o fator Allegri
A contratação de Andre se encaixa perfeitamente na filosofia de recrutamento estabelecida pela RedBird, atual proprietária do clube. A estratégia se concentra em identificar jovens talentos, desenvolvê-los para que se tornem pilares do time principal ou vendê-los com um lucro significativo, assim como o modelo de sucesso visto com Tijjani Reijnders. No entanto, esse investimento de € 17 milhões, planejado especificamente, reflete uma mudança notável nos gastos com um jogador que ainda precisa provar seu valor em uma grande liga europeia. Para efeito de comparação, Malick Thiaw chegou por menos de € 10 milhões, apesar de ter experiência na Bundesliga alemã.
Esta mudança cria uma dinâmica interessante com a equipa técnica da equipa principal. Nos últimos meses, Allegri expressou publicamente a sua preferência por jogadores “garantidos” – estrelas consagradas com a experiência necessária para competir imediatamente pelo Scudetto e na Liga dos Campeões. Andre, embora seja um projeto fascinante com imenso potencial, ainda não é o produto final. Há dúvidas sobre se um adolescente da liga brasileira pode conquistar imediatamente uma vaga na escalação do Milan em 2026-27, ou se ele está destinado a ser um jogador de rotação que crescerá na função com o tempo.
- Getty Images Sport
Um investimento arriscado para os Rossoneri
Se os obstáculos legais puderem ser superados com um pouco de bom senso, André representaria uma aposta significativa no futuro. Os torcedores do Milan estão divididos quanto à transferência, com alguns ansiando pelo retorno de figuras consagradas como Sandro Tonali, enquanto outros esperam que André se torne o “próximo Kaká”. O jogador de 19 anos chamou a atenção de olheiros de toda a Europa, mas a ação agressiva do Milan para fechar o negócio antecipadamente mostra o quanto eles valorizam seu perfil. A diretoria do clube acredita que garantir tal talento antes que uma guerra de lances comece é essencial no mercado moderno.
Em última análise, a saga destaca as dificuldades que os clubes italianos enfrentam ao tentar navegar no volátil mercado sul-americano. Sem os recursos ilimitados de alguns rivais da Premier League, o Milan precisa identificar talentos antecipadamente e agir com determinação. No entanto, como prova o atual impasse com o Corinthians, um acordo nunca está realmente fechado até que a assinatura final esteja no papel. Por enquanto, a transferência de André permanece no limbo, equilibrada precariamente entre uma estreia de sonho no San Siro e uma longa batalha nos corredores dos escritórios jurídicos da FIFA.
Publicidade