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O AC Milan planeja uma troca envolvendo Santiago Giménez para contratar Moise Kean, estrela da Fiorentina avaliada em € 52 milhões
Allegri identifica Kean como alvo prioritário
De acordo com notícias veiculadas na Itália, Massimiliano Allegri está de olho em uma possível volta do jogador da seleção italiana Kean, enquanto busca reformular o ataque do AC Milan para a próxima temporada.
O técnico trabalhou de perto com Kean durante o período em que estiveram juntos na Juventus e acredita que o jogador de 26 anos possui o perfil físico e técnico ideal para liderar o ataque no San Siro.
Acredita-se que o interesse seja mútuo, com Kean aberto a uma transferência para a capital da moda. Seu futuro em Florença tem sido alvo de intenso escrutínio após as dificuldades da Fiorentina nas competições europeias, com a expectativa de que a Viola seja eliminada da Liga Conferência pelas mãos do Crystal Palace.
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Os obstáculos financeiros de uma cláusula de rescisão
Embora o desejo esportivo de trazer Kean para o Milan seja evidente, a logística financeira representa um obstáculo significativo para a diretoria rossonera. O atacante possui atualmente uma cláusula de rescisão em seu contrato avaliada em 52 milhões de euros, valor que o Milan reluta em pagar em uma transação diretamente em dinheiro.
Considerando que o valor de mercado de Kean não sofreu um aumento drástico nos últimos 12 meses, o clube busca uma forma mais econômica de fechar o negócio.
Para preencher a lacuna entre sua avaliação e a cláusula de rescisão, o Milan está disposto a oferecer um pacote que inclua um jogador mais dinheiro. Relatos sugerem que o gigante da Série A está avaliando uma oferta que inclui o jogador da seleção mexicana Giménez, juntamente com uma injeção de dinheiro entre € 10 milhões e € 15 milhões para satisfazer as exigências da Fiorentina.
Gimenez em busca de um novo começo
Santiago chegou ao Milan com grandes expectativas, mas sua primeira temporada na Itália tem sido, em grande parte, decepcionante. O ex-jogador do Feyenoord tem enfrentado dificuldades para se adaptar às exigências táticas de Allegri e não conseguiu se firmar como titular.
Uma transferência para a Fiorentina poderia ser a oportunidade perfeita para o mexicano reacender sua carreira em um ambiente menos pressionado.
Para a Fiorentina, garantir um artilheiro comprovado como Giménez poderia ser uma proposta atraente, já que o clube busca reconstruir seu elenco. No entanto, a negociação continua complexa devido às altas exigências salariais do atacante e ao suposto interesse de vários clubes da Premier League, o que poderia levar o jogador a se interessar pela Inglaterra em vez de permanecer na Itália.
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Negociações em fase inicial
Se concretizada, a transferência representaria uma grande reformulação nas opções de ataque da primeira divisão italiana. Para o Milan, é uma chance de proporcionar a Allegri um jogador de confiança, enquanto para a Fiorentina, oferece a oportunidade de renovar um ataque que tem carecido de consistência durante uma temporada difícil. Muito dependerá da disposição de Giménez em aceitar uma transferência para Florença para que o negócio se concretize.