De acordo com notícias veiculadas na Itália, Massimiliano Allegri está de olho em uma possível volta do jogador da seleção italiana Kean, enquanto busca reformular o ataque do AC Milan para a próxima temporada.

O técnico trabalhou de perto com Kean durante o período em que estiveram juntos na Juventus e acredita que o jogador de 26 anos possui o perfil físico e técnico ideal para liderar o ataque no San Siro.

Acredita-se que o interesse seja mútuo, com Kean aberto a uma transferência para a capital da moda. Seu futuro em Florença tem sido alvo de intenso escrutínio após as dificuldades da Fiorentina nas competições europeias, com a expectativa de que a Viola seja eliminada da Liga Conferência pelas mãos do Crystal Palace.