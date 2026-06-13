Em um grande impulso para a Federação Austríaca de Futebol (ÖFB), poucos dias antes do início de sua campanha para a Copa do Mundo de 2026, Rangnick assinou oficialmente um novo contrato que o mantém em seu cargo atual até, pelo menos, o final de 2027. Esse desdobramento representa um duro golpe para o AC Milan, que havia identificado o técnico de 67 anos como o candidato ideal para liderar seu novo projeto esportivo no San Siro.

O ex-técnico interino do Manchester United havia se reunido com dirigentes do Milan em Viena no final de maio. No entanto, Rangnick acabou priorizando a continuidade de seu trabalho com a seleção nacional em detrimento de um retorno ao futebol de clubes na Série A. O acordo também inclui uma cláusula baseada no desempenho: caso a Áustria se classifique para a Euro 2028, seu contrato será automaticamente prorrogado para cobrir o torneio na Grã-Bretanha e na Irlanda.