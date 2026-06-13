AFP
Traduzido por
O AC Milan fica de fora dos planos de Ralf Rangnick, já que o técnico da Áustria renova contrato apesar das negociações com o clube da Série A
Ignorando os Rossoneri
Em um grande impulso para a Federação Austríaca de Futebol (ÖFB), poucos dias antes do início de sua campanha para a Copa do Mundo de 2026, Rangnick assinou oficialmente um novo contrato que o mantém em seu cargo atual até, pelo menos, o final de 2027. Esse desdobramento representa um duro golpe para o AC Milan, que havia identificado o técnico de 67 anos como o candidato ideal para liderar seu novo projeto esportivo no San Siro.
O ex-técnico interino do Manchester United havia se reunido com dirigentes do Milan em Viena no final de maio. No entanto, Rangnick acabou priorizando a continuidade de seu trabalho com a seleção nacional em detrimento de um retorno ao futebol de clubes na Série A. O acordo também inclui uma cláusula baseada no desempenho: caso a Áustria se classifique para a Euro 2028, seu contrato será automaticamente prorrogado para cobrir o torneio na Grã-Bretanha e na Irlanda.
Exigências atendidas pela OFB
Garantir o futuro de Rangnick não foi apenas uma questão de condições financeiras. Embora a OFB tenha atendido com sucesso às suas expectativas salariais, as negociações também giraram em torno do desejo do técnico por um ambiente de trabalho mais profissional. Após longas discussões, a federação concordou com seus pedidos por uma equipe de apoio altamente especializada, a fim de garantir que a seleção continue competitiva no cenário mundial.
A clareza proporcionada por essa renovação é vista como vital para o foco da equipe. “Estou muito satisfeito por podermos apresentar essa ótima notícia aos nossos torcedores pouco antes do início da Copa do Mundo”, declarou o presidente da federação, Josef Proll. Ele acrescentou que o acordo é um importante sinal de união e que “a clareza agora criada é de grande importância, especialmente para a equipe”.
Um mandato recorde
Rangnick transformou o destino da seleção austríaca desde que assumiu o lugar de Franco Foda em 2022. Apesar da decepcionante eliminação diante da Turquia na Euro 2024, seu impacto geral tem sido estatisticamente inegável.
Em 45 partidas internacionais, ele conquistou 27 vitórias e oito empates, o que lhe rendeu uma impressionante média de 1,98 pontos por jogo. Esse número representa a maior média de pontos de qualquer técnico da Áustria desde 1945 que tenha comandado pelo menos 10 partidas. Além disso, Rangnick transformou o estádio da casa em uma fortaleza, mantendo atualmente uma sequência de 14 jogos consecutivos em casa sem derrota — um recorde nacional que motivou tanto a torcida quanto os jogadores antes do torneio na América do Norte.
- Getty Images Sport
De olho na Copa do Mundo
Com seu futuro agora definido, Rangnick pode dedicar toda a sua atenção a um grupo desafiador na Copa do Mundo. A Áustria foi sorteada no mesmo grupo que a atual campeã Argentina, a Argélia e a Jordânia. O primeiro teste será contra a Jordânia em Santa Clara, marcando o retorno do país ao torneio mundial após uma ausência de 28 anos.