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O AC Milan estuda uma transferência sensacional a título gratuito do zagueiro David Alaba, do Real Madrid, enquanto o agente Pini Zahavi mantém conversações
O Milan inicia negociações sobre a contratação de Alaba
O Milan manteve conversações com o influente agente Zahavi, enquanto o clube busca reforços de alto nível. As discussões iniciais teriam se concentrado em Robert Lewandowski, mas as exigências salariais do atacante estariam além da estrutura financeira atual do clube. A atenção passou, então, para outro cliente de Zahavi.
Alaba surgiu como um alvo em potencial, já que o zagueiro está chegando ao fim de seu contrato com o Real Madrid. O jogador de 33 anos, que já teve uma passagem repleta de títulos pelo Bayern de Munique, está avaliando suas opções antes do que pode ser a última grande transferência de sua carreira. De acordo com o MilanLive, o Milan vê a situação como uma oportunidade potencial no mercado.
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Não há citações diretas, mas as conversas giram em torno do encontro com Zahavi
As negociações entre a diretoria do Milan e Zahavi ocorreram na Casa Milan. Embora Lewandowski tenha sido inicialmente incluído nas conversas, as exigências financeiras associadas a uma possível contratação desviaram a atenção para Alaba.
O Milan vê o jogador da seleção austríaca como alguém capaz de reforçar sua defesa com experiência e versatilidade. O zagueiro pode atuar como zagueiro central, lateral-esquerdo ou volante, qualidades que agradam ao técnico Massimiliano Allegri. A perspectiva de contratar um jogador do calibre de Alaba sem pagar taxa de transferência tornou a opção particularmente atraente para a diretoria do clube.
Tanto a experiência quanto o risco são levados em consideração
No Real Madrid, tudo indica que o futuro a longo prazo de Alaba continua incerto. Atualmente, não há sinais claros de que os campeões espanhóis irão renovar seu contrato nos termos atuais. Para o Milan, o atrativo reside em incorporar qualidade comprovada a um elenco que busca se reestabelecer entre a elite europeia. A experiência de Alaba no mais alto nível, incluindo vários títulos nacionais e sucesso na Liga dos Campeões, proporcionaria liderança e flexibilidade tática.
No entanto, persistem preocupações em relação ao seu histórico recente de lesões. O austríaco passou longos períodos afastado dos gramados nas últimas temporadas, levantando dúvidas sobre se ele conseguirá manter disponibilidade consistente ao longo de uma exigente campanha na Série A e na Europa.
- AFP
A classificação para a Liga dos Campeões pode determinar a transferência
As questões financeiras terão um papel decisivo na tentativa do Milan de contratar o jogador. Embora o zagueiro possa chegar a título gratuito, seu salário continua sendo um compromisso significativo. A classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada é, portanto, vista como crucial, já que a receita adicional daria ao Milan maior flexibilidade para atender às exigências salariais do jogador.
À medida que a disputa pela Série A pelos quatro primeiros lugares continua, a posição final do Milan no campeonato pode determinar se a contratação de Alaba se tornará uma possibilidade realista para o verão no San Siro. Os Rossoneri estão atualmente em terceiro lugar, com 67 pontos em 35 partidas, apenas três pontos à frente da Roma, que ocupa a quinta posição.