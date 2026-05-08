O AC Milan estuda uma transferência sensacional a título gratuito do zagueiro David Alaba, do Real Madrid, enquanto o agente Pini Zahavi mantém conversações

O Milan manteve conversações com o influente agente Zahavi, enquanto o clube busca reforços de alto nível. As discussões iniciais teriam se concentrado em Robert Lewandowski, mas as exigências salariais do atacante estariam além da estrutura financeira atual do clube. A atenção passou, então, para outro cliente de Zahavi.

Alaba surgiu como um alvo em potencial, já que o zagueiro está chegando ao fim de seu contrato com o Real Madrid. O jogador de 33 anos, que já teve uma passagem repleta de títulos pelo Bayern de Munique, está avaliando suas opções antes do que pode ser a última grande transferência de sua carreira. De acordo com o MilanLive, o Milan vê a situação como uma oportunidade potencial no mercado.