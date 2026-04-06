O AC Milan desiste do título da Série A, enquanto Max Allegri define objetivos para Christian Pulisic e companhia após a derrota para o Napoli

Allegri foi brutalmente honesto sobre a situação atual do Milan após a perda de pontos cruciais. A derrota por 1 a 0 na segunda-feira pela Série A significa que o clube está agora a nove pontos do líder Inter e a dois do Napoli. Consequentemente, o técnico fez uma análise realista sobre as ambições do time no campeonato nacional.

“A disputa pelo Scudetto não é para nós agora, o Inter está a nove pontos e o Napoli está à frente. Precisamos nos concentrar em nós mesmos, levando um jogo de cada vez. Estamos no caminho certo para atingir nosso objetivo, mas isso não será decidido em uma ou duas semanas; precisamos manter essa vantagem tentando vencer os jogos”, disse Allegri à DAZN.