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SSC Napoli v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

O AC Milan desiste do título da Série A, enquanto Max Allegri define objetivos para Christian Pulisic e companhia após a derrota para o Napoli

Milan
M. Allegri
Napoli x Milan
Napoli
Campeonato Italiano

Massimiliano Allegri admitiu que o AC Milan não está mais na disputa pelo título da Série A após uma derrota dolorosa por 1 a 0 para o Napoli. O técnico italiano confirmou que os Rossoneri voltaram todo o seu foco para garantir a classificação para a Liga dos Campeões, especialmente depois que a decisão de poupar jogadores importantes como Christian Pulisic e Rafael Leão saiu pela culatra no Estádio Diego Armando Maradona.

  • Allegri admite que o sonho do título está perdido

    Allegri foi brutalmente honesto sobre a situação atual do Milan após a perda de pontos cruciais. A derrota por 1 a 0 na segunda-feira pela Série A significa que o clube está agora a nove pontos do líder Inter e a dois do Napoli. Consequentemente, o técnico fez uma análise realista sobre as ambições do time no campeonato nacional.

    “A disputa pelo Scudetto não é para nós agora, o Inter está a nove pontos e o Napoli está à frente. Precisamos nos concentrar em nós mesmos, levando um jogo de cada vez. Estamos no caminho certo para atingir nosso objetivo, mas isso não será decidido em uma ou duas semanas; precisamos manter essa vantagem tentando vencer os jogos”, disse Allegri à DAZN.

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  • SSC Napoli v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    As jogadas ofensivas fracassam

    O técnico causou espanto ao deixar Pulisic e Leão no banco, optando por uma dupla ainda não testada formada por Niclas Fullkrug e Christopher Nkunku. Defendendo sua escolha, Allegri afirmou: “Acho que Nkunku e Fullkrug fizeram uma boa partida; Nkunku se empenhou pela equipe e teve algumas oportunidades. Alguém como ele precisa converter uma dessas chances.”

    Ao abordar o desempenho geral e as chances perdidas, ele acrescentou: “O futebol é feito dessas situações; toda a equipe jogou muito bem. Permitimos um chute de [Leonardo] Spinazzola no primeiro tempo que não deveríamos ter deixado passar, depois tivemos dificuldades com alguns contra-ataques.”

  • Os problemas de condicionamento físico limitam as opções

    A ausência dos principais alas custou caro, mas o técnico insistiu que suas mãos estavam atadas por limitações físicas após a pausa para os jogos internacionais. Pulisic só voltou aos treinos pouco antes da partida, enquanto Leão vem perdendo o ritmo após uma recente lesão.

    “O 4-3-3 é algo que poderíamos tentar desde o início, mas depende dos níveis de preparação física”, explicou Allegri, ressaltando que Pulisic chegou na sexta-feira e Leão só conseguiu participar de duas meias-sessões. Ele observou que o atacante português havia começado a temporada de forma brilhante, mas infelizmente sofreu uma série de contratempos físicos.

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    A batalha pelo futebol europeu

    O Milan enfrenta uma batalha acirrada para garantir uma vaga entre os quatro primeiros. Atualmente em terceiro lugar, com 63 pontos após 31 partidas, o clube está sob forte pressão. O Como, grande surpresa da temporada, ocupa a quarta posição com 58 pontos, enquanto a Juventus fica em quinto com 57. Os Rossoneri precisam recuperar rapidamente a forma vencedora para evitar cair das vagas de classificação para a Liga dos Campeões.

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