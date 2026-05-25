A diretoria do clube não mediu palavras ao avaliar uma temporada que prometia muito, mas que, no fim das contas, não trouxe nenhum resultado. Apesar de ter permanecido entre os dois primeiros colocados durante a maior parte do ano, um colapso no final da temporada acabou sendo fatal para Allegri e seus colegas de equipe. A frustração ficou evidente em um comunicado oficial divulgado pelo clube explicando a decisão, depois que os Rossoneri não conseguiram garantir uma vaga na principal competição europeia, tendo que se contentar com uma vaga na Liga Europa.

“Após a decepção do ano passado, a meta estabelecida pela diretoria para o clube era retornar à Liga dos Campeões e estabelecer uma base para vitórias consistentes no topo da Série A”, afirmou o clube em comunicado. “Durante a maior parte desta temporada, estivemos entre os dois primeiros colocados da Série A, com chances reais de disputar o Scudetto. A reta final foi completamente inconsistente em relação ao desempenho até aquele momento, com a decepcionante derrota de ontem à noite na última partida transformando a temporada em um fracasso inequívoco.”