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O AC Milan demitiu Massimiliano Allegri e toda a diretoria esportiva após não conseguir garantir a vaga na Liga dos Campeões; o técnico deve substituir Antonio Conte no Napoli
Grande reestruturação no Milan
Em uma medida drástica que causou comoção no futebol italiano, a RedBird Capital, proprietária do AC Milan, iniciou uma ampla reformulação na direção do clube. Além da demissão de Allegri, o clube confirmou que o diretor executivo Giorgio Furlani, o diretor esportivo Igli Tare e o diretor técnico Geoffrey Moncada foram todos destituídos de seus cargos.
A decisão vem após uma última rodada dramática da Série A, em que a derrota por 2 a 1 para o Cagliari deixou os Rossoneri na quinta colocação, o que significa que disputarão a Liga Europa na próxima temporada. Isso marca um retrocesso significativo para o clube, que agora não conseguiu se classificar para a principal competição europeia por duas temporadas consecutivas, após uma sequência de quatro anos de qualificações bem-sucedidas.
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A campanha das etiquetas de propriedade foi um fracasso total
A diretoria do clube não mediu palavras ao avaliar uma temporada que prometia muito, mas que, no fim das contas, não trouxe nenhum resultado. Apesar de ter permanecido entre os dois primeiros colocados durante a maior parte do ano, um colapso no final da temporada acabou sendo fatal para Allegri e seus colegas de equipe. A frustração ficou evidente em um comunicado oficial divulgado pelo clube explicando a decisão, depois que os Rossoneri não conseguiram garantir uma vaga na principal competição europeia, tendo que se contentar com uma vaga na Liga Europa.
“Após a decepção do ano passado, a meta estabelecida pela diretoria para o clube era retornar à Liga dos Campeões e estabelecer uma base para vitórias consistentes no topo da Série A”, afirmou o clube em comunicado. “Durante a maior parte desta temporada, estivemos entre os dois primeiros colocados da Série A, com chances reais de disputar o Scudetto. A reta final foi completamente inconsistente em relação ao desempenho até aquele momento, com a decepcionante derrota de ontem à noite na última partida transformando a temporada em um fracasso inequívoco.”
O golpe final na segunda passagem de Allegri
A segunda passagem de Allegri pelo San Siro tinha como objetivo devolver ao clube sua antiga glória, relembrando o sucesso alcançado durante seu primeiro mandato, entre 2010 e 2014, quando conquistou o Scudetto. No entanto, o técnico de 58 anos, natural de Livorno, não conseguiu repetir aquela magia, permanecendo apenas uma temporada no comando do Milan.
O golpe final veio quando o Milan foi ultrapassado pelo Como na briga pelas quatro primeiras posições, após a goleada de 4 a 1 do time sobre o Cremonese, que permitiu ao Como ultrapassar os Rossoneri. Para um técnico que ostenta cinco Scudetti e cinco títulos da Coppa Italia de sua lendária passagem pela Juventus, isso representa uma mancha rara e humilhante em um currículo de treinador altamente condecorado.
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A incerteza paira no ar enquanto o Milan busca um novo rumo
Com todo o departamento esportivo agora vago, o Milan enfrenta um verão de grandes mudanças. A saída de Furlani, Tare e Moncada, juntamente com a de Allegri, sugere que a RedBird Capital busca uma reformulação cultural completa para colmatar a lacuna entre suas ambições grandiosas e o desempenho da equipe em campo.
O clube concluiu seu comunicado dizendo: “Outros anúncios relativos a novas nomeações serão divulgados assim que forem finalizados, com o objetivo de ter uma estrutura pronta antes da próxima temporada.”