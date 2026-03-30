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O AC Milan aumentou a oferta por André, mas o clube da Série A ficou na expectativa devido à resposta do Corinthians
O Rossoneri volta com uma proposta melhorada de 22 milhões de euros
De acordo com a ESPN, a estrutura da nova oferta consiste em um valor garantido de € 18 milhões (£ 15,1 milhões), complementado por mais € 4 milhões (£ 3,4 milhões) em bônus vinculados ao desempenho. Esta proposta refere-se especificamente aos 70% dos direitos econômicos do jogador atualmente detidos pelo clube brasileiro, destacando o desejo do Milan de chegar a um acordo após tentativas anteriores que fracassaram.
- Rodrigo Coca/Corinthians
A diretoria do Corinthians está adotando uma postura firme
Apesar do aumento nos valores, o Corinthians ainda não deu uma resposta formal ao clube italiano. A proposta está em análise pela diretoria do Alvinegro desde o início da semana passada, mas há um clima de tranquilidade no time brasileiro enquanto avaliam o valor a longo prazo do jogador formado na base.
Essa tática de adiamento surge após um rompimento anterior nas negociações, quando um acordo verbal estava quase fechado. Naquela ocasião, o Milan havia chegado perto de um acordo no valor de € 17 milhões, mas o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, interveio e vetou a saída na reta final, insistindo em uma avaliação mais alta para o valioso ativo do clube.
A posição dos jogadores e os direitos econômicos
O próprio André parece aberto à transferência, com relatos indicando que o jovem meio-campista está disposto a abrir mão de sua participação de 30% nos direitos econômicos para facilitar a negociação. No entanto, não se espera que o jogador force a saída ou crie atritos nos bastidores, preferindo deixar a decisão final nas mãos dos dois clubes.
O jogador de 19 anos teve uma ascensão rápida desde que foi promovido ao time principal, disputando 28 partidas oficiais e marcando quatro gols. Seu contrato atual vai até dezembro de 2029, o que dá ao Corinthians uma vantagem significativa em quaisquer negociações sobre seu futuro, à medida que o interesse da Europa continua a crescer.
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O Milan busca evitar mais decepções
Com a janela de transferências se aproximando, os Rossoneri estão empenhados em evitar que se repita a saga que levou à rejeição de sua oferta anterior de € 17 milhões. Ao atender ao valor de mercado estimado e estruturar o negócio de forma a favorecer o clube vendedor, o Milan espera finalmente quebrar o impasse e garantir um dos talentos mais promissores da América do Sul.
Por enquanto, a bola continua firmemente no campo da diretoria do Corinthians. Enquanto o Milan aguarda uma resposta definitiva, André permanece focado em suas tarefas imediatas no Brasil, incluindo os próximos jogos do Campeonato Brasileiro e da CONMEBOL Libertadores, antes de dar o salto para a Série A.