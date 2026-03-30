O AC Milan aumentou a oferta por André, mas o clube da Série A ficou na expectativa devido à resposta do Corinthians

Apesar do aumento nos valores, o Corinthians ainda não deu uma resposta formal ao clube italiano. A proposta está em análise pela diretoria do Alvinegro desde o início da semana passada, mas há um clima de tranquilidade no time brasileiro enquanto avaliam o valor a longo prazo do jogador formado na base.

Essa tática de adiamento surge após um rompimento anterior nas negociações, quando um acordo verbal estava quase fechado. Naquela ocasião, o Milan havia chegado perto de um acordo no valor de € 17 milhões, mas o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, interveio e vetou a saída na reta final, insistindo em uma avaliação mais alta para o valioso ativo do clube.







