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O AC Milan anuncia a renovação do contrato de Luka Modric, o que representa um grande incentivo para Ruben Amorim
Compromisso renovado no San Siro
O AC Milan confirmou que o ícone croata comprometeu seu futuro com os Rossoneri ao assinar uma extensão de contrato de um ano. O acordo garante que o veterano maestro do meio-campo permanecerá no clube até 30 de junho de 2027, pondo fim às especulações sobre sua possível aposentadoria. O clube expressou sua satisfação no comunicadooficial, destacando o imenso valor que o vencedor da Bola de Ouro continua a agregar à equipe.
Um comunicado do clube dizia: “O AC Milan tem o prazer de anunciar que Luka Modric assinou contrato por mais uma temporada, até 30 de junho de 2027. Figura fundamental no meio-campo dos Rossoneri desde sua chegada, Luka colocou sua experiência e qualidade a serviço da equipe, tanto dentro quanto fora de campo, com humildade e grande paixão. Um dos melhores e mais emblemáticos jogadores do futebol mundial, o croata continuará sua trajetória com a camisa dos Rossoneri — com a qual disputou 37 partidas e marcou dois gols na última temporada — com a ambição de alcançar novos e importantes marcos.”
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Estabilidade fundamental para a Amorim
O momento da renovação é particularmente significativo para o novo técnico Amorim, que foi nomeado para o cargo após um período turbulento para o gigante italiano. O Milan passou por uma temporada 2025-26 difícil, caindo para o quinto lugar e ficando de fora da Liga dos Campeões. A reestruturação subsequente resultou na saída de vários dirigentes de alto escalão, incluindo Massimiliano Allegri, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Manter a liderança de Modric é considerado vital para Amorim, que busca estabilizar o time.
O experiente meio-campista está determinado a continuar sendo uma figura-chave, em vez de um mero jogador de elenco. Ainda sentindo o gosto amargo de um final de temporada decepcionante — tanto com o Milan quanto com a Croácia, após a eliminação precoce nas oitavas de final da Copa do Mundo contra Portugal —, ele está motivado a reescrever o roteiro. Com planos de se aposentar da seleção após uma partida de despedida em 6 de outubro, Modric concentrará todo o seu foco em liderar a campanha do AC Milan para um retorno ao topo do futebol, com o objetivo de encerrar sua carreira lendária em grande estilo.
Detalhes financeiros e ligações com o Real Madrid
Apesar de completar 41 anos em setembro, Modric continua sendo um dos jogadores mais respeitados da Série A. Os termos financeiros do acordo refletem sua importância contínua para o projeto no San Siro. De acordo com reportagens na Itália, o craque do meio-campo concordou com um pacote salarial no valor aproximado de € 3,5 milhões, complementado por bônus vinculados ao desempenho. Esse compromisso demonstra a confiança de Modric na nova direção sob a atual diretoria e propriedade.
Antes de assinar o contrato, havia rumores persistentes de que Modric poderia optar por pendurar as chuteiras ou explorar uma função de técnico em outro clube. Havia especulações de que poderia haver uma oferta para ele assumir uma função técnica em seu ex-clube, o Real Madrid, mas agora ele permanecerá em Milão por pelo menos mais um ano.
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E agora, o que vem a seguir?
O clube também confirmou que não haverá nenhuma mudança em sua identificação em campo, afirmando: “Luka Modric continuará vestindo a camisa número 14 do AC Milan”. O meio-campista croata foi uma figura fundamental sob o comando do ex-técnico Allegri na última temporada, somando 37 partidas em todas as competições e contribuindo com dois gols e três assistências. Com seu futuro agora garantido, o foco se volta para a programação da pré-temporada, quando Amorim começará a implementar suas ideias.
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