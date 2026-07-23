O AC Milan anuncia a renovação do contrato de Luka Modric, o que representa um grande incentivo para Ruben Amorim

O AC Milan confirmou que o ícone croata comprometeu seu futuro com os Rossoneri ao assinar uma extensão de contrato de um ano. O acordo garante que o veterano maestro do meio-campo permanecerá no clube até 30 de junho de 2027, pondo fim às especulações sobre sua possível aposentadoria. O clube expressou sua satisfação no comunicadooficial, destacando o imenso valor que o vencedor da Bola de Ouro continua a agregar à equipe.

Um comunicado do clube dizia: “O AC Milan tem o prazer de anunciar que Luka Modric assinou contrato por mais uma temporada, até 30 de junho de 2027. Figura fundamental no meio-campo dos Rossoneri desde sua chegada, Luka colocou sua experiência e qualidade a serviço da equipe, tanto dentro quanto fora de campo, com humildade e grande paixão. Um dos melhores e mais emblemáticos jogadores do futebol mundial, o croata continuará sua trajetória com a camisa dos Rossoneri — com a qual disputou 37 partidas e marcou dois gols na última temporada — com a ambição de alcançar novos e importantes marcos.”







