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"O 'Absurdo' Lamine Yamal está sempre um passo à frente", diz o zagueiro da Roma ao falar sobre enfrentar a estrela do Barcelona e Kylian Mbappé, do Real Madrid
Yamal x Mbappé: o maior desafio defensivo
Tendo atuado na La Liga tanto pelo Espanyol quanto pelo Mallorca, Kumbulla está em uma posição privilegiada para avaliar o grau de perigo dos atacantes mais perigosos da Espanha. Quando questionado se é mais difícil marcar o atacante do Real Madrid ou o ponta do Barcelona, o zagueiro apresentou uma visão matizada, baseada em seu posicionamento tático em campo.
“Marquei Mbappé de perto porque, como atacante central, ele joga mais na minha área do campo; Lamine costuma ser deslocado para a lateral, mas observá-lo em campo é absurdo. É como se ele sempre chegasse um segundo antes, superando todos os outros”, disse Kumbulla aoGOAL.
- AFP
O rosto indiscutível do Barcelona
A avaliação de Kumbulla reflete o sentimento crescente em toda a Europa de que Yamal é um talento que atua em outro patamar. Até mesmo seus próprios companheiros de equipe têm dificuldade em igualar seu impacto, com Raphinha admitindo recentemente: “Se eu jogar na ala direita, não esperem nada de especial, porque eu não sou o Lamine. O Lamine é uma estrela, e as coisas que ele faz.”
O jogador de 18 anos evoluiu muito além de uma promessa emergente, consolidando seu status inegável como um dos melhores alas do futebol mundial e o coração criativo da equipe de Hansi Flick. Sua capacidade de ler o jogo e explorar os espaços antes que os defensores possam reagir fez dele o atacante mais temido da Europa, uma realidade agora confirmada por aqueles encarregados de pará-lo no calor da batalha.
Aprendendo as "artes obscuras" com Mourinho
Kumbulla está acostumado a treinar em alto nível, tendo passado um tempo considerável na Roma sob a orientação de José Mourinho. O zagueiro atribui ao “Special One” o mérito de lhe ter ensinado as nuances psicológicas e táticas do jogo, especialmente os “truques inteligentes” que caracterizam a defesa de elite italiana.
“Muito legal quando você vence, difícil quando não vence”, disse Kumbulla sobre seu ex-treinador. “Foi ele quem me fez entender algumas coisas, explicando detalhes táticos para mim. Alguns truques inteligentes que podem ser úteis para um zagueiro: cometer uma falta em vez de ser driblado, receber um cartão amarelo quando necessário. Todos aspectos que aprendi trabalhando com ele.”
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Incerteza quanto ao futuro com o fim dos empréstimos
Apesar dos confrontos de grande destaque na La Liga, o futuro a longo prazo de Kumbulla continua incerto. O zagueiro está agora chegando ao fim de seu segundo período consecutivo de empréstimo na Espanha, enquanto se prepara para retornar ao seu clube de origem, a Roma, antes da próxima janela de transferências de verão.
Depois de ter recuperado a forma física com sucesso após uma grave lesão no ligamento cruzado em 2023, seu futuro no clube permanece incerto. No entanto, testar-se contra talentos de elite como Yamal e Mbappé sem dúvida aprimorou os instintos defensivos que ele originalmente aperfeiçoou na Série A.