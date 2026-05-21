Tendo atuado na La Liga tanto pelo Espanyol quanto pelo Mallorca, Kumbulla está em uma posição privilegiada para avaliar o grau de perigo dos atacantes mais perigosos da Espanha. Quando questionado se é mais difícil marcar o atacante do Real Madrid ou o ponta do Barcelona, o zagueiro apresentou uma visão matizada, baseada em seu posicionamento tático em campo.

“Marquei Mbappé de perto porque, como atacante central, ele joga mais na minha área do campo; Lamine costuma ser deslocado para a lateral, mas observá-lo em campo é absurdo. É como se ele sempre chegasse um segundo antes, superando todos os outros”, disse Kumbulla aoGOAL.







