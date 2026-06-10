Segundo o Express, a transferência de 50 milhões de euros do jovem astro de 19 anos pode ter fracassado porque seu irmão, Malek, não conseguiu obter uma autorização de residência para uma transferência rápida para o Bees.
Traduzido por
O 1. FC Köln continua sem saber o que fazer: duas razões polêmicas para a desistência de Said El Mala da transferência recorde?
Os irmãos El Mala sempre mudaram de clube juntos no passado. Primeiro, em 2023, do TSV Meerbusch para o Viktoria Köln; depois, em 2024, do Viktoria para o Effzeh; em seguida, voltaram por empréstimo ao Viktoria e, mais uma vez, ao clube da Bundesliga.
Enquanto Said decolou no time principal do Colônia na última temporada e, com 13 gols e cinco assistências em 34 jogos, teve participação decisiva na permanência do Effzeh na divisão, Malek atuou exclusivamente pelo time sub-23 na Regionalliga West. Após marcar cinco gols em onze jogos da liga, porém, ele sofreu uma lesão muscular e só retornou meses depois, pouco antes do fim da temporada.
O fato de os irmãos planejarem suas carreiras juntos já foi fatal para o BVB. Em 2024, Said recusou uma oferta do Borussia Dortmund porque o clube da Westfália não queria contratar seu irmão Malek. “Para mim, isso tirou a proposta da mesa”, disse ele em uma entrevista dupla à 11Freunde. Para Said, não há dúvidas de que seu irmão, dois anos mais velho, também está destinado a grandes conquistas no futebol profissional: “Tenho cem por cento de certeza de que Malek seguirá o mesmo caminho.”
- Getty Images
Será que Said El Mala já recebeu uma oferta melhor? “O 1. FC Köln não tem conhecimento disso”
Além de uma ligação entre Malek El Mala e a transferência recorde para o Brentford que acabou não dando certo, uma oferta melhor também pode ter levado a família a mudar de ideia. No entanto: “No FC ainda não sabem de nada”, escreve o jornal.
Apesar de um acordo entre o Colônia e o clube da Premier League, a mãe, que também atua como negociadora, cancelou a transferência do filho para o Brentford na última quinta-feira. Uma transferência para os Bees “não seria o passo certo”, teria a família comunicado aos Bees. Após o fracasso do acordo, segundo o Express, teria reinado “perplexidade” entre a diretoria do FC.
Desde então, as coisas ficaram mais calmas em relação aos planos futuros do jogador de 19 anos. Segundo o que a revista kicker afirma ter apurado, o clube da Bundesliga continua aberto a negociações caso receba uma oferta lucrativa pelo jogador de talento excepcional. No entanto, agora existe novamente a possibilidade de ele permanecer no clube.
Assim, o Effzeh volta a considerar seriamente esse cenário, que até então não era necessariamente esperado. O Sport1 também especulou recentemente sobre uma possível reviravolta de El Mala. Isso porque, no momento, não há à vista uma nova oferta que atenda às expectativas financeiras do FC Colônia e às ambições esportivas do jogador. Recentemente, o Express informou que uma transferência para o Dortmund poderia voltar a ser cogitada.
O próprio El Mala está atualmente de férias, depois de não ter sido convocado pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para a Copa do Mundo, mesmo após a lesão de Lennart Karl. No lugar de El Mala, Assan Ouedraogo viajou para os EUA no início da semana.