O 1. FC Köln continua sem saber o que fazer: duas razões polêmicas para a desistência de Said El Mala da transferência recorde?

Além de uma ligação entre Malek El Mala e a transferência recorde para o Brentford que acabou não dando certo, uma oferta melhor também pode ter levado a família a mudar de ideia. No entanto: “No FC ainda não sabem de nada”, escreve o jornal.

Apesar de um acordo entre o Colônia e o clube da Premier League, a mãe, que também atua como negociadora, cancelou a transferência do filho para o Brentford na última quinta-feira. Uma transferência para os Bees “não seria o passo certo”, teria a família comunicado aos Bees. Após o fracasso do acordo, segundo o Express, teria reinado “perplexidade” entre a diretoria do FC.

Desde então, as coisas ficaram mais calmas em relação aos planos futuros do jogador de 19 anos. Segundo o que a revista kicker afirma ter apurado, o clube da Bundesliga continua aberto a negociações caso receba uma oferta lucrativa pelo jogador de talento excepcional. No entanto, agora existe novamente a possibilidade de ele permanecer no clube.

Assim, o Effzeh volta a considerar seriamente esse cenário, que até então não era necessariamente esperado. O Sport1 também especulou recentemente sobre uma possível reviravolta de El Mala. Isso porque, no momento, não há à vista uma nova oferta que atenda às expectativas financeiras do FC Colônia e às ambições esportivas do jogador. Recentemente, o Express informou que uma transferência para o Dortmund poderia voltar a ser cogitada.

O próprio El Mala está atualmente de férias, depois de não ter sido convocado pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para a Copa do Mundo, mesmo após a lesão de Lennart Karl. No lugar de El Mala, Assan Ouedraogo viajou para os EUA no início da semana.