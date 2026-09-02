A mudança representa um passo crucial na expansão da liga, que sempre olhou além das diretrizes de simplesmente servir como estrutura de reservas da MLS. No início deste ano, a MLSNP anunciou sua intenção de que os clubes façam rebranding e se estabeleçam em novos mercados, com a expectativa de que possam funcionar como equipes independentes que "abasteçam" os clubes da MLS.

A afiliada do NYCFC vai operar de forma muito semelhante. Embora mande seus jogos no complexo esportivo NEXUS, em Nova Jersey, ela ainda será controlada pelo NYCFC, que, de forma crucial, manterá o poder sobre a movimentação de jogadores enquanto busca desenvolver talentos jovens.

"O New York City FC sempre esteve comprometido em desenvolver a próxima geração de jogadores e torcedores locais de futebol, e a parceria com a Hometown Soccer Holdings é o passo mais recente para fortalecer essa missão", disse Brad Sims, CEO do New York City FC, em comunicado.

"Estamos empolgados por estar na linha de frente da nova era da MLS NEXT Pro e ajudar a construir o que sabemos que será um clube incrível para o Condado de Middlesex. Fazer com que nossos jovens jogadores profissionais façam parte de um clube com sua própria torcida dedicada e identidade, enquanto atuam em um estádio construído especificamente para isso no Condado de Middlesex, ajudará a acelerar seu desenvolvimento.

"Tão importante quanto isso, o Middlesex Regional Hub vai se inserir em um dos principais mercados de futebol do país, aproveitando a já próspera cultura do futebol em Nova Jersey e a forte base de jovens jogadores. Estamos ansiosos para criar novas oportunidades para jogadores locais entrarem no caminho de desenvolvimento do New York City FC e ampliar nosso legado de revelar grandes talentos."