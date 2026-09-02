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NYCFC anuncia reformulação de marca e realocação de equipe da MLS Next Pro em ambiciosa iniciativa da liga patrocinada pela Hometown Soccer Holdings
- Pacific Press Agency
Abrindo caminho para a MLSNP
A mudança representa um passo crucial na expansão da liga, que sempre olhou além das diretrizes de simplesmente servir como estrutura de reservas da MLS. No início deste ano, a MLSNP anunciou sua intenção de que os clubes façam rebranding e se estabeleçam em novos mercados, com a expectativa de que possam funcionar como equipes independentes que "abasteçam" os clubes da MLS.
A afiliada do NYCFC vai operar de forma muito semelhante. Embora mande seus jogos no complexo esportivo NEXUS, em Nova Jersey, ela ainda será controlada pelo NYCFC, que, de forma crucial, manterá o poder sobre a movimentação de jogadores enquanto busca desenvolver talentos jovens.
"O New York City FC sempre esteve comprometido em desenvolver a próxima geração de jogadores e torcedores locais de futebol, e a parceria com a Hometown Soccer Holdings é o passo mais recente para fortalecer essa missão", disse Brad Sims, CEO do New York City FC, em comunicado.
"Estamos empolgados por estar na linha de frente da nova era da MLS NEXT Pro e ajudar a construir o que sabemos que será um clube incrível para o Condado de Middlesex. Fazer com que nossos jovens jogadores profissionais façam parte de um clube com sua própria torcida dedicada e identidade, enquanto atuam em um estádio construído especificamente para isso no Condado de Middlesex, ajudará a acelerar seu desenvolvimento.
"Tão importante quanto isso, o Middlesex Regional Hub vai se inserir em um dos principais mercados de futebol do país, aproveitando a já próspera cultura do futebol em Nova Jersey e a forte base de jovens jogadores. Estamos ansiosos para criar novas oportunidades para jogadores locais entrarem no caminho de desenvolvimento do New York City FC e ampliar nosso legado de revelar grandes talentos."
Uma comunidade em necessidade?
Os organizadores esperam que a franquia, ainda sem nome, atenda às necessidades de um mercado potencialmente promissor. O condado de Middlesex abriga 900 mil pessoas, e Nova Jersey há muito tempo é um celeiro do futebol nos Estados Unidos, revelando alguns dos nomes mais proeminentes nas estruturas da USMNT e da MLS.
“Trazer o futebol profissional para o condado de Middlesex e seus quase 900 mil moradores fará de nós um novo e empolgante destino esportivo em Nova Jersey”, disse o diretor do Conselho de Comissários do Condado de Middlesex, Ronald G. Rios. “O Conselho de Comissários do Condado e eu sabemos que este novo clube fortalecerá a cultura do futebol em nossa região e atrairá novo interesse pelo esporte, especialmente entre nossos jovens. Temos orgulho de receber a New Jersey MLS NEXT Pro, a Hometown Soccer Holdings e o New York City FC no NEXUS e em nossa comunidade. Não temos dúvidas de que eles causarão um impacto duradouro em nossos moradores e atrairão mais visitantes para a nossa região.”
Nova expansão por vir?
A notícia chega após o anúncio de um "investimento estratégico" entre a MLS e a KKR, um grupo de investimentos, em abril. Eles esperam estabelecer equipes distintas em novos mercados, que depois abastecerão os clubes da MLS. O objetivo, a longo prazo, é criar novas marcas e construir estádios de capacidade média. Os clubes da MLS terão a opção de transferir os direitos comerciais para a própria KKR ou manter o controle, embora a maioria deva aderir. A iniciativa é vista como fundamental enquanto a MLS busca ampliar seu grupo de jogadores.
- MLS
MLSNP: uma história de sucesso?
Até aqui, a MLS NEXT Pro tem sido um veículo bem-sucedido na geração de talentos para a principal liga dos Estados Unidos. Atualmente, ela tem 30 franquias, das quais 27 são afiliadas a equipes da MLS. Centenas de jogadores que passaram um período ou foram desenvolvidos na MLSNP desde então atuaram na própria MLS. A expectativa é que a liga anuncie franquias adicionais não afiliadas nos próximos anos, enquanto mais clubes da MLS foram incentivados a reformular a marca de seus clubes afiliados.
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