Lamine Yamal não é apenas o jovem que mais se destacou na Copa do Mundo deste verão; há uma chance real de que ele seja o jogador de destaque na América do Norte, tamanha a habilidade do ponta do Barcelona e da seleção espanhola. Desde que marcou sua estreia internacional com um gol espetacular contra a Geórgia aos 16 anos, Yamal tem sido uma escolha certa para Luis de la Fuente.

Ele já mostrou que não se intimida ao jogar em um grande torneio, tendo arrasado na Euro 2024, quando a La Roja triunfou na Alemanha. O gol de Yamal que abriu o placar contra a França nas semifinais foi uma verdadeira obra de arte, e seu desempenho no clube desde então sugere que mais do mesmo pode estar por vir, já que ele busca levantar a Copa do Mundo apenas seis dias após completar 19 anos, em 13 de julho.