Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
NXGN World Cup GFXGOAL
Tom Maston

Traduzido por

NXGN 2026: Lamine Yamal, Estevao e 10 jovens sensações prontos para brilhar na Copa do Mundo de 2026

NXGN
Copa do Mundo
L. Yamal
P. Cubarsi
Estevao
L. Karl
Espanha
Brasil
Portugal
Alemanha
México
Bélgica
K. Paez
I. Mbaye
G. Mora
L. Vuskovic
R. Mora
N. De Cat
Senegal
Equador
Croácia
Especiais e Opinião

Faltam agora apenas dois meses e meio para a Copa do Mundo, com algumas seleções já realizando os preparativos finais para a fase final, enquanto outras buscam garantir as últimas vagas na América do Norte durante a pausa internacional de março. Quando o torneio finalmente começar, o cenário estará pronto para que uma série de jogadores se tornem heróis nacionais, incluindo alguns dos jovens mais promissores do futebol atual.

Pelé e Kylian Mbappé são os únicos adolescentes a terem marcado gols em finais de Copa do Mundo, mas muitos outros — de Michael Owen a Lionel Messi — brilharam no cenário mundial apesar de ainda não terem completado 20 anos.

Então, quem poderia seguir seus passos nos Estados Unidos, no México e no Canadá? O GOAL selecionou 10 jogadores da lista NXGN 2026 que podem muito bem ter a chance de se destacar neste verão...

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    Lamine Yamal (Espanha)

    Lamine Yamal não é apenas o jovem que mais se destacou na Copa do Mundo deste verão; há uma chance real de que ele seja o jogador de destaque na América do Norte, tamanha a habilidade do ponta do Barcelona e da seleção espanhola. Desde que marcou sua estreia internacional com um gol espetacular contra a Geórgia aos 16 anos, Yamal tem sido uma escolha certa para Luis de la Fuente.

    Ele já mostrou que não se intimida ao jogar em um grande torneio, tendo arrasado na Euro 2024, quando a La Roja triunfou na Alemanha. O gol de Yamal que abriu o placar contra a França nas semifinais foi uma verdadeira obra de arte, e seu desempenho no clube desde então sugere que mais do mesmo pode estar por vir, já que ele busca levantar a Copa do Mundo apenas seis dias após completar 19 anos, em 13 de julho.

    • Publicidade
  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Pau Cubarsi (Espanha)

    No entanto, Yamal pode não ser o único adolescente na escalação da Espanha. Pau Cubarsi foi titular em quatro das seis partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo disputadas pela La Roja no final de 2025 e parece estar se consolidando nos planos de De la Fuente, após ter sido uma omissão um tanto surpreendente da seleção espanhola vencedora do Euro.

    O jogador de 19 anos tem sido um dos pilares do Barcelona de Hansi Flick há mais de dois anos, com a compostura de Cubarsi com a bola e sua habilidade de passe combinando com seus instintos defensivos de alto nível. Agora há uma chance de ele formar metade de uma dupla de zagueiros jovens, mas muito promissora, ao lado de Dean Huijsen, do Real Madrid.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Estevão (Brasil)

    Além de Yamal, o jovem estreante que mais desperta a expectativa para a Copa do Mundo é Estevao. O ponta do Chelsea protagonizou alguns momentos mágicos durante sua temporada de estreia no futebol europeu, o que o ajudou a garantir uma vaga no time titular da Seleção Brasileira nos jogos disputados no final de 2025.

    Estevão marcou cinco gols em suas quatro partidas como titular pela equipe de Carlo Ancelotti entre setembro e novembro, colocando-o em uma posição privilegiada em meio à intensa disputa por vagas no ataque da Seleção. Ele ficou de fora da convocação para os amistosos de março devido a pequenas lesões que o têm incomodado nas últimas semanas, mas o jogador de 18 anos deve estar em plena forma para causar um impacto real na seleção pentacampeã mundial neste verão.

  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Kendry Paez (Equador)

    Em outras partes da América do Sul, o meio-campista equatoriano Kendry Paez é um dos adolescentes mais experientes em termos de partidas pela seleção que estarão em campo neste verão. Atualmente jogando por empréstimo no River Plate, o jovem jogador do Chelsea já era apontado como uma potencial estrela da Copa do Mundo desde 2023, quando estreou pela seleção aos 16 anos.

    Paez tornou-se, algumas semanas depois, o jogador mais jovem a marcar um gol nas eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo, mas tem sido utilizado principalmente como reserva em nível internacional desde a Copa América de 2024. Isso não significa que o jogador de 18 anos não seja capaz de causar grande impacto na América do Norte. De fato, Paez tem magia suficiente nos pés para chamar a atenção de uma das zebras do torneio.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 37-SEN-SDNAFP

    Ibrahim Mbaye (Senegal)

    Talvez agora, mais do que nunca, vários jogadores estejam diante de uma escolha no que diz respeito à sua seleção, com muitos dos prováveis participantes da Copa do Mundo prestes a representar países pelos quais talvez não tivessem imaginado jogar enquanto cresciam. Ibrahim Mbaye, por exemplo, passou a infância defendendo a França em todas as categorias de base até a Sub-20, mas acabou aceitando uma convocação do Senegal em novembro.

    O jogador de 18 anos marcou em sua segunda partida pelos Leões da Teranga, tornando-se assim o artilheiro mais jovem da história da seleção da África Ocidental, e depois desempenhou um papel importante na campanha que levou o país à final da Copa Africana das Nações, onde marcou um gol e deu duas assistências. O atacante do Paris Saint-Germain estará, portanto, confiante em deixar sua marca em seu segundo grande torneio de 2026.

  • Mexico v Honduras - Gold Cup 2025: SemifinalGetty Images Sport

    Gilberto Mora (México)

    Como co-anfitrião, o México sempre estaria sob grande pressão na Copa do Mundo, mesmo antes de não conseguir passar da fase de grupos em 2022. O El Tri, portanto, busca novos heróis, e o peso das expectativas recaiu firmemente sobre os ombros de Gilberto Mora.

    O jogador de 17 anos, apelidado de “O Pedri mexicano”, foi escalado para a seleção de seu país nas fases eliminatórias da Copa Ouro de 2025 e acabou desempenhando um papel fundamental na conquista do troféu pela equipe de Javier Aguirre, tornando Mora o jogador mais jovem a vencer um grande torneio internacional, quebrando um recorde estabelecido por Yamal 12 meses antes. Uma lesão mantém o jovem astro do Club Tijuana afastado dos gramados desde janeiro, mas cresce a confiança de que Mora estará em forma antes do início da competição pelo México, em 11 de junho.

  • Luka Vuskovic Croatia 2025Getty Images

    Luka Vuskovic (Croácia)

    Mais uma vez, os veteranos da Croácia serão o centro das atenções neste verão, com Luka Modric, de 40 anos, liderando o time em sua quinta Copa do Mundo ao longo de sua ilustre carreira. Mas há uma nova geração de talentos surgindo por trás desses nomes conhecidos, sendo Luka Vuskovic, sem dúvida, um dos mais empolgantes após uma temporada em que se destacou como um dos jovens zagueiros centrais mais promissores da Europa.

    O jogador emprestado pelo Tottenham brilhou durante sua passagem pelo Hamburgo, o que despertou o interesse do Barcelona, enquanto conquistava suas duas primeiras convocações para a seleção durante as eliminatórias da Copa do Mundo. Uma verdadeira ameaça em jogadas ensaiadas, além de ser um excelente zagueiro, Vuskovic, de 19 anos, pode até mesmo ser titular na equipe de Zlatko Dalic neste verão, já que Josko Gvardiol enfrenta uma corrida contra o tempo para provar que está em forma antes do grande pontapé inicial.

  • Lennart Karl Germany 2025Getty Images

    Lennart Karl (Alemanha)

    Embora todos os jogadores mencionados acima já tivessem experiência internacional ao chegar a 2026, há alguns jovens que devem estrear pela seleção principal durante a janela de convocatórias deste mês. O mais intrigante desses “surpresos” é Lennart Karl, que teve uma excelente temporada de estreia pelo Bayern de Munique, pelo qual marcou oito gols e deu seis assistências em todas as competições, apesar de disputar minutos com os candidatos ao Ballon d’Or Michael Olise e Luis Díaz.

    O jogador de 18 anos estreou-se na seleção sub-21 apenas em novembro, mas Karl tem a capacidade de fazer a diferença para uma seleção alemã que vem carecendo de criatividade desde a Eurocopa.

  • Rodrigo Mora Portugal 2025Getty Images

    Rodrigo Mora (Portugal)

    Rodrigo Mora já conta com uma medalha de campeão internacional em seu currículo, pois integrou a seleção de Portugal que conquistou a Liga das Nações da UEFA em 2025. O meia do Porto, no entanto, não chegou a entrar em campo e foi preterido por Roberto Martinez no restante do ano.

    Depois de recusar uma transferência milionária para a Arábia Saudita em agosto, Mora ainda não conseguiu repetir a forma espetacular que exibiu durante sua temporada de destaque em Portugal, mas o meio-campista ofensivo de 18 anos continua sendo um dos maiores talentos da Europa e acaba de ser convocado novamente para a seleção portuguesa para os amistosos deste mês contra o México e os EUA, o que significa que ele deve ter a chance de impressionar Martinez antes que o espanhol anuncie sua seleção para a Copa do Mundo.

  • Nathan De Cat Belgium 2025Getty Images

    Nathan De Cat (Bélgica)

    Em novembro passado, Nathan De Cat disputava a Copa do Mundo Sub-17 no Catar, mas agora o meio-campista tem uma chance real de participar da competição principal neste verão, após receber sua primeira convocação para a seleção principal.

    Teoricamente um meio-campista defensivo, o craque do Anderlecht elevou seu jogo a novos patamares nas últimas semanas após ser utilizado como camisa 10, e times como Bayern de Munique e Borussia Dortmund já se preparam para fazer uma oferta neste verão. É claro que seu valor só aumentará se ele conquistar uma vaga na seleção dos Red Devils de Rudi Garcia para a fase final da Copa do Mundo.