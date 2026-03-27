Mais uma vez, os veteranos da Croácia serão o centro das atenções neste verão, com Luka Modric, de 40 anos, liderando o time em sua quinta Copa do Mundo ao longo de sua ilustre carreira. Mas há uma nova geração de talentos surgindo por trás desses nomes conhecidos, sendo Luka Vuskovic, sem dúvida, um dos mais empolgantes após uma temporada em que se destacou como um dos jovens zagueiros centrais mais promissores da Europa.
O jogador emprestado pelo Tottenham brilhou durante sua passagem pelo Hamburgo, o que despertou o interesse do Barcelona, enquanto conquistava suas duas primeiras convocações para a seleção durante as eliminatórias da Copa do Mundo. Uma verdadeira ameaça em jogadas ensaiadas, além de ser um excelente zagueiro, Vuskovic, de 19 anos, pode até mesmo ser titular na equipe de Zlatko Dalic neste verão, já que Josko Gvardiol enfrenta uma corrida contra o tempo para provar que está em forma antes do grande pontapé inicial.