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NWSL Challenge CupGetty Images

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NWSL estaria planejando o início de temporada mais cedo de sua história em 2027 para acomodar a Copa do Mundo

NWSL
World Cup

Segundo o The Athletic, a NWSL estaria planejando começar sua temporada de 2027 em 11 de fevereiro, a abertura mais cedo da história da liga, antes de fazer uma pausa para a Copa do Mundo no Brasil. As equipes começariam a pré-temporada em janeiro, enquanto os playoffs e a final permaneceriam em novembro, com o calendário alterado para acomodar o torneio de 24 de junho a 25 de julho na América do Sul.

  • Gotham FC lift NWSLGetty

    Mudanças no calendário da NWSL estão a caminho?

    Em abril, o Conselho de Governadores da NWSL concordou em manter o calendário da liga de primavera a outono até 2030. O ajuste informado manteria essa estrutura mais ampla intacta, ao mesmo tempo em que anteciparia o início da campanha de 2027 em cerca de um mês.

    A NWSL nunca iniciou uma temporada tão cedo. Pelo cronograma proposto, os clubes se apresentariam para a pré-temporada em janeiro antes de estrearem em 11 de fevereiro. A liga então faria uma pausa para a Copa do Mundo, que vai de 24 de junho a 25 de julho, antes de retornar para concluir a temporada e disputar os playoffs e a final em novembro.


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  • world cup ballGetty Images

    A saga do calendário continua

    Há menos de três meses, o conselho da liga votou por manter o calendário como está até 2030.

    "A National Women's Soccer League continuará a operar sob seu atual calendário de primavera a outono em 2028, 2029 e 2030", disse a liga em comunicado.

    "Após uma avaliação extensa e uma colaboração próxima com as principais partes interessadas, tomamos a decisão deliberada de manter nosso calendário de competição existente neste período. Esta decisão reflete nossa confiança no forte impulso e crescimento que a liga alcançou sob sua estrutura atual, e nosso compromisso em proporcionar estabilidade para todos os envolvidos no sucesso da NWSL."

  • Seattle Louisville NWSLIMAGN

    O que os jogadores pensam?

    A Associação de Jogadoras da NWSL já havia manifestado preocupações sobre possíveis mudanças no calendário, particularmente em relação ao impacto delas sobre a saúde e a segurança das jogadoras, a infraestrutura e os padrões profissionais.

    Quando o Conselho de Governadores da NWSL votou, em abril, por manter seu calendário de primavera a outono até 2030, a diretora executiva da NWSLPA, Meghann Burke, elogiou a estabilidade proporcionada pela decisão, ao mesmo tempo em que expôs as prioridades do sindicato para quaisquer discussões futuras.

    “A NWSL tomou a decisão certa ao proporcionar estabilidade e certeza sobre o formato do calendário para os próximos anos”, disse Burke. “Ao longo deste processo, as Jogadoras deixaram claro que qualquer discussão sobre o calendário deve priorizar a saúde e a segurança das Jogadoras, a infraestrutura [incluindo instalações de treino e de jogos] e os padrões profissionais necessários para competir no mais alto nível. A NWSLPA segue comprometida em trabalhar com a NWSL para promover as condições necessárias para seu crescimento contínuo.”

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  • Carson Pickett, Marta Orlando PrideGetty Images

    O que vem a seguir?

    A NWSL fez sua pausa mais recente para a Copa do Mundo Masculina da FIFA de 2026. A temporada voltou desde o fim do torneio, e a liga está atualmente na ação da 14ª semana.