NWSL estaria planejando o início de temporada mais cedo de sua história em 2027 para acomodar a Copa do Mundo

Em abril, o Conselho de Governadores da NWSL concordou em manter o calendário da liga de primavera a outono até 2030. O ajuste informado manteria essa estrutura mais ampla intacta, ao mesmo tempo em que anteciparia o início da campanha de 2027 em cerca de um mês.

A NWSL nunca iniciou uma temporada tão cedo. Pelo cronograma proposto, os clubes se apresentariam para a pré-temporada em janeiro antes de estrearem em 11 de fevereiro. A liga então faria uma pausa para a Copa do Mundo, que vai de 24 de junho a 25 de julho, antes de retornar para concluir a temporada e disputar os playoffs e a final em novembro.



