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NWSL estaria planejando o início de temporada mais cedo de sua história em 2027 para acomodar a Copa do Mundo
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Mudanças no calendário da NWSL estão a caminho?
Em abril, o Conselho de Governadores da NWSL concordou em manter o calendário da liga de primavera a outono até 2030. O ajuste informado manteria essa estrutura mais ampla intacta, ao mesmo tempo em que anteciparia o início da campanha de 2027 em cerca de um mês.
A NWSL nunca iniciou uma temporada tão cedo. Pelo cronograma proposto, os clubes se apresentariam para a pré-temporada em janeiro antes de estrearem em 11 de fevereiro. A liga então faria uma pausa para a Copa do Mundo, que vai de 24 de junho a 25 de julho, antes de retornar para concluir a temporada e disputar os playoffs e a final em novembro.
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A saga do calendário continua
Há menos de três meses, o conselho da liga votou por manter o calendário como está até 2030.
"A National Women's Soccer League continuará a operar sob seu atual calendário de primavera a outono em 2028, 2029 e 2030", disse a liga em comunicado.
"Após uma avaliação extensa e uma colaboração próxima com as principais partes interessadas, tomamos a decisão deliberada de manter nosso calendário de competição existente neste período. Esta decisão reflete nossa confiança no forte impulso e crescimento que a liga alcançou sob sua estrutura atual, e nosso compromisso em proporcionar estabilidade para todos os envolvidos no sucesso da NWSL."
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O que os jogadores pensam?
A Associação de Jogadoras da NWSL já havia manifestado preocupações sobre possíveis mudanças no calendário, particularmente em relação ao impacto delas sobre a saúde e a segurança das jogadoras, a infraestrutura e os padrões profissionais.
Quando o Conselho de Governadores da NWSL votou, em abril, por manter seu calendário de primavera a outono até 2030, a diretora executiva da NWSLPA, Meghann Burke, elogiou a estabilidade proporcionada pela decisão, ao mesmo tempo em que expôs as prioridades do sindicato para quaisquer discussões futuras.
“A NWSL tomou a decisão certa ao proporcionar estabilidade e certeza sobre o formato do calendário para os próximos anos”, disse Burke. “Ao longo deste processo, as Jogadoras deixaram claro que qualquer discussão sobre o calendário deve priorizar a saúde e a segurança das Jogadoras, a infraestrutura [incluindo instalações de treino e de jogos] e os padrões profissionais necessários para competir no mais alto nível. A NWSLPA segue comprometida em trabalhar com a NWSL para promover as condições necessárias para seu crescimento contínuo.”
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O que vem a seguir?
A NWSL fez sua pausa mais recente para a Copa do Mundo Masculina da FIFA de 2026. A temporada voltou desde o fim do torneio, e a liga está atualmente na ação da 14ª semana.
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