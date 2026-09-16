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Alvino Hanafi

Traduzido por

Nuno Espirito Santo pede ao West Ham que corrija os erros defensivos antes do dérbi contra o Millwall

Millwall x West Ham
N. Espirito Santo
Millwall
West Ham
Championship

Nuno Espirito Santo alertou o West Ham United para eliminar os erros defensivos antes do dérbi crucial de sábado contra o Millwall. Após a derrota por 3 a 2 para o Fulham na Copa da Liga Inglesa, o técnico insistiu que não há tempo para lamentações enquanto o líder da Championship se prepara para viajar ao The Den.

  • Nuno cobra foco antes de intenso dérbi de Londres

    O técnico do West Ham United, Nuno Espirito Santo, pediu uma melhora defensiva imediata enquanto sua equipe volta as atenções para o explosivo clássico de sábado contra o Millwall. O líder da Championship viu sua campanha na Carabao Cup chegar ao fim na noite de terça-feira após uma apertada derrota em casa por 3 a 2 para o Fulham.

    Gols dos reforços de verão Morato e Pablo deixaram o West Ham duas vezes em igualdade antes de Oscar Bobb marcar, aos 77 minutos, o gol da vitória dos visitantes.

    Nuno ressaltou que seus jogadores precisam eliminar as falhas defensivas antes da viagem ao sudeste de Londres.

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  • imago-sport-1083368837.jpgMartin Dalton

    Técnico pede ao elenco que deixe para trás a decepção na copa

    Falando após a partida, Nuno demonstrou tristeza com o resultado, mas elogiou o esforço de seus jogadores e o apoio da torcida em casa. Embora satisfeito com a produção ofensiva de sua equipe, ele enfatizou que erros defensivos individuais lhes custaram a classificação.

    O treinador insistiu que o elenco não pode ficar remoendo o revés, com um jogo de alta importância se aproximando.

    "Estou triste por causa do esforço que os rapazes fizeram, mas cometemos erros e fomos punidos", afirmou Nuno. "Há aspectos a melhorar defensivamente, mas não há tempo para lamentações. Temos que focar no sábado, é uma semana enorme para nós."

  • Rivais se preparam para o primeiro encontro desde 2012

    O confronto deste fim de semana em The Den marca o primeiro encontro competitivo entre West Ham e Millwall desde fevereiro de 2012, quando os Hammers venceram por 2 a 1. Muita coisa mudou desde aquele duelo, que teve Harry Kane como reserva do Millwall e Gary O'Neil no banco do West Ham.

    Enquanto o West Ham lidera a tabela da Championship em busca de um retorno imediato à Premier League, o Millwall tenta reagir após perder quatro de seus últimos seis jogos em todas as competições.

    O Millwall segue a apenas quatro pontos da liderança, apesar da recente sequência sem vitórias.

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  • imago-sport-1083361209.jpgMartin Dalton

    West Ham busca manter a liderança

    Com o técnico do Fulham, Alvaro Arbeloa, comemorando sua primeira vitória fora de casa no comando, o West Ham precisa se reagrupar rapidamente para seu retorno à ação na liga. Os comandados de Nuno pretendem proteger sua liderança no topo da tabela.

    O técnico espera que sua equipe iguale a intensidade exigida por uma das rivalidades mais acirradas do futebol inglês.

    O West Ham busca canalizar sua boa fase ofensiva para conquistar três pontos vitais no The Den.

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