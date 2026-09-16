O técnico do West Ham United, Nuno Espirito Santo, pediu uma melhora defensiva imediata enquanto sua equipe volta as atenções para o explosivo clássico de sábado contra o Millwall. O líder da Championship viu sua campanha na Carabao Cup chegar ao fim na noite de terça-feira após uma apertada derrota em casa por 3 a 2 para o Fulham.

Gols dos reforços de verão Morato e Pablo deixaram o West Ham duas vezes em igualdade antes de Oscar Bobb marcar, aos 77 minutos, o gol da vitória dos visitantes.

Nuno ressaltou que seus jogadores precisam eliminar as falhas defensivas antes da viagem ao sudeste de Londres.