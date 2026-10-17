Getty Images Sport
Traduzido por
“Nunca vi nele um treinador”: Harry Redknapp questiona Michael Carrick em meio às dificuldades do Manchester United
Redknapp tem dúvidas sobre Carrick
Em sua coluna no The Sun, Redknapp revelou que ficou surpreso ao ver Carrick assumir o cargo de treinador. Ele comandou o ex-meio-campista no West Ham e elogiou sua inteligência em campo, mas questionou se sua personalidade combinava com a função de treinador.
Ele afirmou: “Não posso dizer que sempre vi nele um futuro treinador. Michael sempre foi um cara adorável, de uma família adorável, um jogador muito inteligente, que entendia o jogo, sabia lê-lo e controlava as partidas. Mas também sempre foi um rapaz quieto, tranquilo. É o jeito dele.”
- Getty Images Sport
Martinez disse a verdade
O Manchester United tem sido alvo de duras críticas após a recente derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, que levou Lisandro Martinez a desabafar. Enquanto alguns criticaram o zagueiro por se manifestar, Redknapp defendeu a avaliação dele sobre o elenco.
Ele acredita que Martinez apenas expôs a dura realidade: o treinador trabalha com um grupo de jogadores que não tem qualidade suficiente. Redknapp explicou: "O que Martinez estava dizendo era basicamente: ‘Vocês podem continuar culpando o treinador, mas, infelizmente, temos aqui um time que não é bom o suficiente para fazer mais do que estamos fazendo. É isso que somos’."
O recrutamento é o problema
Segundo Redknapp, o problema fundamental em Old Trafford é uma grave falta de qualidade decorrente de decisões ruins nas contratações. Ele lembrou que quase contratou Carrick por £ 2,5 milhões muitos anos atrás, ressaltando que o admira há muito tempo.
No entanto, ele insiste que nenhum técnico conseguiria ter sucesso com o elenco atual, que não tem condições de disputar com Arsenal e Manchester City. Redknapp afirmou: “Em termos de contratações, falta qualidade. Contratações, contratações, contratações: esse é o problema. Você pode trocar Michael amanhã, e eles ainda assim não vão terminar esta temporada acima do quinto ou sexto lugar.”
- AFP
Teste decisivo em Elland Road
O Manchester United precisa deixar rapidamente para trás a decepção na Europa enquanto se prepara para um confronto difícil pela Premier League. Em 14º lugar na tabela, com apenas seis pontos e uma vitória nos seis primeiros jogos, o time precisa de um resultado positivo para aliviar a pressão crescente. Como insiste Redknapp, Carrick precisará muito que jogadores de “personalidade forte”, como Harry Maguire, assumam a responsabilidade no jogo fora de casa contra o Leeds, no domingo.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.