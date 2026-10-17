“Nunca vi nele um treinador”: Harry Redknapp questiona Michael Carrick em meio às dificuldades do Manchester United

Em sua coluna no The Sun, Redknapp revelou que ficou surpreso ao ver Carrick assumir o cargo de treinador. Ele comandou o ex-meio-campista no West Ham e elogiou sua inteligência em campo, mas questionou se sua personalidade combinava com a função de treinador.

Ele afirmou: “Não posso dizer que sempre vi nele um futuro treinador. Michael sempre foi um cara adorável, de uma família adorável, um jogador muito inteligente, que entendia o jogo, sabia lê-lo e controlava as partidas. Mas também sempre foi um rapaz quieto, tranquilo. É o jeito dele.”