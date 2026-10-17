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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

“Nunca vi nele um treinador”: Harry Redknapp questiona Michael Carrick em meio às dificuldades do Manchester United

H. Redknapp
M. Carrick
Manchester United
Premier League

O ex-treinador Harry Redknapp questionou as qualidades naturais de Michael Carrick como técnico, mas também defendeu o pressionado comandante do Manchester United. Para ele, o elenco atual não tem a qualidade necessária para disputar grandes títulos, e as contratações ruins, não o treinador, são a principal razão das dificuldades recentes do clube.

  • Redknapp tem dúvidas sobre Carrick

    Em sua coluna no The Sun, Redknapp revelou que ficou surpreso ao ver Carrick assumir o cargo de treinador. Ele comandou o ex-meio-campista no West Ham e elogiou sua inteligência em campo, mas questionou se sua personalidade combinava com a função de treinador.

    Ele afirmou: “Não posso dizer que sempre vi nele um futuro treinador. Michael sempre foi um cara adorável, de uma família adorável, um jogador muito inteligente, que entendia o jogo, sabia lê-lo e controlava as partidas. Mas também sempre foi um rapaz quieto, tranquilo. É o jeito dele.”

  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Martinez disse a verdade

    O Manchester United tem sido alvo de duras críticas após a recente derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, que levou Lisandro Martinez a desabafar. Enquanto alguns criticaram o zagueiro por se manifestar, Redknapp defendeu a avaliação dele sobre o elenco.

    Ele acredita que Martinez apenas expôs a dura realidade: o treinador trabalha com um grupo de jogadores que não tem qualidade suficiente. Redknapp explicou: "O que Martinez estava dizendo era basicamente: ‘Vocês podem continuar culpando o treinador, mas, infelizmente, temos aqui um time que não é bom o suficiente para fazer mais do que estamos fazendo. É isso que somos’."

  • O recrutamento é o problema

    Segundo Redknapp, o problema fundamental em Old Trafford é uma grave falta de qualidade decorrente de decisões ruins nas contratações. Ele lembrou que quase contratou Carrick por £ 2,5 milhões muitos anos atrás, ressaltando que o admira há muito tempo.

    No entanto, ele insiste que nenhum técnico conseguiria ter sucesso com o elenco atual, que não tem condições de disputar com Arsenal e Manchester City. Redknapp afirmou: “Em termos de contratações, falta qualidade. Contratações, contratações, contratações: esse é o problema. Você pode trocar Michael amanhã, e eles ainda assim não vão terminar esta temporada acima do quinto ou sexto lugar.”

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  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-SUNDERLANDAFP

    Teste decisivo em Elland Road

    O Manchester United precisa deixar rapidamente para trás a decepção na Europa enquanto se prepara para um confronto difícil pela Premier League. Em 14º lugar na tabela, com apenas seis pontos e uma vitória nos seis primeiros jogos, o time precisa de um resultado positivo para aliviar a pressão crescente. Como insiste Redknapp, Carrick precisará muito que jogadores de “personalidade forte”, como Harry Maguire, assumam a responsabilidade no jogo fora de casa contra o Leeds, no domingo.

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