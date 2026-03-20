"Nunca vi nada assim em 16 anos": jogador da Bundesliga foge para o banheiro durante partida de competição europeia

“Tentei dizer ao técnico que precisava sair do campo. Porque percebi que precisava ir ao banheiro imediatamente. Mas o técnico, de alguma forma, não entendeu muito bem, então tive que tomar a iniciativa”, disse o zagueiro.

Enquanto o Mainz comemorava o gol de 2 a 0 marcado por Armindo Sieb aos 85 minutos, da Costa passou correndo pelo banco de reservas perplexo e pelo seu treinador e se dirigiu aos vestiários: “Este é o meu 16º ano no futebol profissional, mas, na verdade, nunca passei por algo assim – é uma loucura total.”