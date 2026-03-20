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Danny da CostaGetty Images
Christian Guinin

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"Nunca vi nada assim em 16 anos": jogador da Bundesliga foge para o banheiro durante partida de competição europeia

Na vitória por 2 a 0 na Liga das Conferências contra o Sigma Olomouc, o jogador do Mainz, Danny da Costa, se viu envolvido numa situação extremamente curiosa.

O jogador de 32 anos saiu do campo antes do tempo na fase final da partida das oitavas de final contra a República Tcheca, embora o técnico do FC Basel, Urs Fischer, não o tivesse substituído. Posteriormente, da Costa revelou finalmente o motivo de sua “fuga”.

  • “Tentei dizer ao técnico que precisava sair do campo. Porque percebi que precisava ir ao banheiro imediatamente. Mas o técnico, de alguma forma, não entendeu muito bem, então tive que tomar a iniciativa”, disse o zagueiro.

    Enquanto o Mainz comemorava o gol de 2 a 0 marcado por Armindo Sieb aos 85 minutos, da Costa passou correndo pelo banco de reservas perplexo e pelo seu treinador e se dirigiu aos vestiários: “Este é o meu 16º ano no futebol profissional, mas, na verdade, nunca passei por algo assim – é uma loucura total.”

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  • O técnico Fischer também não consegue conter o riso: "Foi um pouco engraçado"

    No fim das contas, Fischer teve que reagir para não terminar a partida com dez jogadores e colocou Kacper Potulski nos últimos minutos no lugar do ausente da Costa. Depois do jogo, o técnico do 05 explicou que, a princípio, não soube muito bem como lidar com a situação.

    “Só percebi o que estava acontecendo quando ele passou correndo por mim. No primeiro momento, não sabia o que era. Mas ele já devia estar com cãibras… Foi um pouco engraçado, também porque ele quis voltar para o campo quando saiu do banheiro. Mas a essa altura já tínhamos feito a substituição. Da Costa, porém, não tinha percebido isso”, riu Fischer.

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