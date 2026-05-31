Getty Images Sport
Traduzido por
“Nunca tive um emprego fixo” – Por que o jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, não fica nervoso e, em vez disso, se sente como um “super-herói”
Sem nervosismo para o jogador formado na La Masia
Apesar de ter 18 anos e carregar as esperanças de uma nação e de um clube, Yamal parece notavelmente imperturbável diante dos holofotes do futebol internacional. Ele deu uma explicação bem-humorada sobre por que a pressão do El Clásico ou de grandes torneios não o incomoda, comparando seu papel atual às ansiedades de uma trajetória profissional mais tradicional.
Yamal considera que o campo de futebol é o único lugar onde se sente completamente em casa, afastando o medo do fracasso que assola muitos de seus colegas. “Eu ficaria nervoso se estivesse fazendo algo que não soubesse fazer. Se eu tivesse um emprego normal, por exemplo – nunca tive um, então provavelmente ficaria preocupado em estragar tudo. Mas futebol é o que sempre fiz; é o que conheço. Então, tento aproveitar. Quando vejo meus pais nas arquibancadas, sabendo que estão orgulhosos de mim, isso tira a pressão. É uma sensação boa”, disse Yamal àFIFA.
- Getty Images Sport
A sensação dos super-heróis
Yamal está rapidamente se tornando o rosto de uma nova geração no Barcelona, e o jovem revelou que atingir a sua melhor forma o faz sentir-se quase invencível. Enquanto se prepara para liderar o ataque da Espanha na próxima Copa do Mundo, o atacante descreveu a transformação física e mental que ocorre quando está no auge em campo.
Para o jovem, a capacidade de manter esse nível de desempenho está profundamente ligada ao seu estado emocional e à sua habilidade de se expressar por meio de seu talento natural. “Sempre digo que é como ser um super-herói – tudo se encaixa. Fico mais rápido, mais forte, cheio de adrenalina. Sinto que nada pode me parar. Adoraria atingir esse nível na Copa do Mundo”, afirmou Yamal.
A criatividade e a alegria do jogo
Enquanto muitos jogadores enfrentam dificuldades devido às restrições táticas do futebol moderno, Yamal se destaca graças à liberdade de criar jogadas. Ele admitiu que sua eficácia nas laterais, tanto pelo clube quanto pela seleção, depende do quanto ele está se divertindo durante os 90 minutos, observando que a falta de prazer leva a uma queda em seu impacto geral.
“Meu jogo depende muito da criatividade, e quando não estou me divertindo, ele sofre. Tudo parece um pouco mais monótono, menos inspirado. Mas quando estou feliz, como estava durante a Eurocopa, tudo parece se encaixar e me sinto mais livre”, explicou.
- Getty Images Sport
Mantendo os pés no chão em Barcelona
Apesar do apelido de “super-herói” que usa para descrever sua persona nos dias de jogo, Yamal mantém os pés no chão em sua vida cotidiana no Barcelona. Ele atribui à sua família e ao ambiente da La Masia o mérito de mantê-lo focado em seu desenvolvimento, em vez da fama que acompanha cada um de seus passos. Para o ponta, o foco continua estritamente em melhorar seu jogo, em vez de se deixar levar pelo entusiasmo da mídia.
Ele concluiu: “Sei que ainda sou jovem e tenho muito a aprender. Minha família me mantém humilde e me lembra todos os dias de onde vim. É importante manter o foco porque, no futebol, as coisas podem mudar rapidamente. Só quero continuar trabalhando duro, curtindo meu futebol e fazendo os torcedores felizes sempre que jogar pelo Barça ou pela Espanha.”