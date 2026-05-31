“Nunca tive um emprego fixo” – Por que o jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, não fica nervoso e, em vez disso, se sente como um “super-herói”

Apesar de ter 18 anos e carregar as esperanças de uma nação e de um clube, Yamal parece notavelmente imperturbável diante dos holofotes do futebol internacional. Ele deu uma explicação bem-humorada sobre por que a pressão do El Clásico ou de grandes torneios não o incomoda, comparando seu papel atual às ansiedades de uma trajetória profissional mais tradicional.

Yamal considera que o campo de futebol é o único lugar onde se sente completamente em casa, afastando o medo do fracasso que assola muitos de seus colegas. “Eu ficaria nervoso se estivesse fazendo algo que não soubesse fazer. Se eu tivesse um emprego normal, por exemplo – nunca tive um, então provavelmente ficaria preocupado em estragar tudo. Mas futebol é o que sempre fiz; é o que conheço. Então, tento aproveitar. Quando vejo meus pais nas arquibancadas, sabendo que estão orgulhosos de mim, isso tira a pressão. É uma sensação boa”, disse Yamal àFIFA.