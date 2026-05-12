Com a derrota por 0 a 2 para o FC Barcelona no domingo, ficou definitivamente confirmado que o Real Madrid encerra a temporada sem conquistar nenhum título importante pela segunda vez consecutiva — e, portanto, desde a saída de Kroos.
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"Nunca tive tão pouca esperança": Toni Kroos faz um balanço após o Clássico contra o Real Madrid
“Isso é ‘muito difícil de engolir’”, explicou Kroos em seu podcast “Einfach mal Luppen”, que ele apresenta junto com seu irmão Felix. “Dois não são aceitáveis. Ponto final. Essa é a identidade do Real. Todos sabem disso.” A temporada decepcionante é “resultado de um longo clima negativo, tanto fora quanto dentro do clube. Em todos os níveis.”
Nesse sentido, Kroos aludiu aos muitos conflitos internos com os quais o Real vem lutando ao longo de toda a temporada. Constantemente, assuntos internos chegam ao público. De intrigas a brigas, chegou-se, por fim, até mesmo a uma briga violenta entre Aurélien Tchouameni e Fede Valverde. Este último sofreu um traumatismo cranioencefálico, e os dois brigões receberam uma multa pesada. O ponto mais baixo desta temporada do Real.
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Kroos: “Fiquei aliviado quando tudo acabou”
Por isso, Kroos também não estava “nem um pouco” convencido de que seu ex-clube conseguiria vencer o Barça e, assim, adiar mais uma vez a conquista do título. Quando Marcus Rashford (9') e Ferran Torres (18') abriram o placar para 2 a 0 logo no início, até a última réstia de esperança se esvaiu. “De alguma forma, nunca tinha anotado tão pouco (notas; nota do editor)”, disse Kroos, e enfatizou: “Nunca tive tão pouca esperança assim. Para ser sincero, também fiquei aliviado quando acabou.” Afinal, o segundo tempo foi “razoavelmente equilibrado”, com o jogo se arrastando sem grandes emoções.
Kroos deixou claro: “Talvez eles também estivessem motivados. Não estou dizendo que não estavam motivados. Mas simplesmente não é o suficiente. Não é o suficiente – em muitos níveis.” No entanto, o ex-meio-campista destacou que o Real “se apresentou de forma razoável” e conseguiu “não se deixar abater”. Para concluir, ele disse: “O Barcelona se contentou com o 2 a 0. E assim foi um jogo em que, acredito, todos teriam assinado aos 60 minutos: ‘Vamos lá, apita o fim’.”
Real Madrid: novo técnico — e o retorno de Kroos?
Em meio aos muitos acontecimentos desta temporada, há rumores de que está prestes a ocorrer mais uma mudança de treinador. Álvaro Arbeloa, assim como seu antecessor Xabi Alonso, não conseguiu convencer totalmente a equipe de suas ideias nem gerenciar esse elenco repleto de estrelas. José Mourinho surgiu recentemente como o principal candidato à sucessão, e o presidente Florentino Pérez, em particular, parece apoiar uma nova passagem do português pelo clube.
Além disso, surgiram rumores há algumas semanas de que Kroos poderia estar prestes a retornar ao Real. De acordo com o The Athletic, ele teria pela frente uma função semelhante à de Zinedine Zidane, que, após encerrar a carreira, foi integrado como representante do clube e, passo a passo, tornou-se um técnico de renome.