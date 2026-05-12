"Nunca tive tão pouca esperança": Toni Kroos faz um balanço após o Clássico contra o Real Madrid

Por isso, Kroos também não estava “nem um pouco” convencido de que seu ex-clube conseguiria vencer o Barça e, assim, adiar mais uma vez a conquista do título. Quando Marcus Rashford (9') e Ferran Torres (18') abriram o placar para 2 a 0 logo no início, até a última réstia de esperança se esvaiu. “De alguma forma, nunca tinha anotado tão pouco (notas; nota do editor)”, disse Kroos, e enfatizou: “Nunca tive tão pouca esperança assim. Para ser sincero, também fiquei aliviado quando acabou.” Afinal, o segundo tempo foi “razoavelmente equilibrado”, com o jogo se arrastando sem grandes emoções.

Kroos deixou claro: “Talvez eles também estivessem motivados. Não estou dizendo que não estavam motivados. Mas simplesmente não é o suficiente. Não é o suficiente – em muitos níveis.” No entanto, o ex-meio-campista destacou que o Real “se apresentou de forma razoável” e conseguiu “não se deixar abater”. Para concluir, ele disse: “O Barcelona se contentou com o 2 a 0. E assim foi um jogo em que, acredito, todos teriam assinado aos 60 minutos: ‘Vamos lá, apita o fim’.”