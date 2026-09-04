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Yosua Arya

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'Nunca sufoque sonhos!' - Gian Piero Gasperini aborda papo sobre o scudetto da Roma após início explosivo de temporada

G. Gasperini
Roma
Campeonato Italiano
Roma x Atalanta

Gian Piero Gasperini pediu cautela na Roma após um início de temporada animador, respondendo diretamente às conversas sobre uma possível briga pelo título da Série A levantadas por seus jogadores mais experientes. Falando antes de reencontrar seu ex-clube, a Atalanta, o treinador abordou o entusiasmo dos torcedores, a ambição do elenco e a linha que separa o sonho da realidade na capital.

  • Gasperini comenta fala sobre o título da Roma

    Gasperini abordou o otimismo inicial de sua equipe no começo da temporada após um início encorajador na campanha da Serie A. Em entrevista à La Gazzetta dello Sport, o treinador refletiu sobre a crescente empolgação em torno do clube, as ambições no vestiário e sua relação com a torcida. O clima na Capital foi impulsionado pelos primeiros resultados, levando integrantes do elenco a discutirem objetivos ambiciosos. No entanto, Gasperini fez questão de equilibrar esse embalo inicial com uma visão realista sobre a longa temporada pela frente.

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    Equilibrando o sonho do título com a dura realidade

    Gasperini respondeu especificamente aos comentários feitos por Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini, que falaram sobre grandes objetivos e a perspectiva de uma comemoração de título no Circo Massimo. Ao abordar essas ambições pelo scudetto, o experiente treinador insistiu que, embora a ambição seja saudável, o foco deve permanecer no trabalho diário.

    "Você nunca deve sufocar os sonhos", disse Gasperini. "O importante é saber que, quando o despertador toca, a realidade é outra. Depois, se você vive a realidade da maneira certa, pode até fazê-la coincidir com os sonhos. Mas essas não são conversas para o início de setembro."

  • Elogios aos torcedores mais maduros da Roma

    Além de administrar as expectativas no vestiário, Gasperini ofereceu uma visão detalhada sobre a atmosfera em toda a capital e sua ligação com os torcedores. Ele elogiou os fãs pelo conhecimento de futebol, observando que o entusiasmo deles é baseado na experiência.

    "A paixão sempre esteve lá, agora vejo entusiasmo, mas um entusiasmo maduro, consciente", explicou Gasperini. "Mais do que as pessoas de fora de Roma acreditam. Você não engana os torcedores da Roma facilmente.

    "Eles já tiveram grandes campeões, grandes equipes. Eles entendem de futebol. Hoje, são torcedores satisfeitos. É a minha grande gratificação, vê-los satisfeitos."

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    Foco se volta para o ex-clube Atalanta

    A análise abrangente do técnico chega no momento em que a Roma se prepara para um teste significativo contra a Atalanta, ex-clube de Gasperini. O próximo confronto representa um marco crucial para testar as credenciais iniciais da equipe.

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