Gasperini respondeu especificamente aos comentários feitos por Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini, que falaram sobre grandes objetivos e a perspectiva de uma comemoração de título no Circo Massimo. Ao abordar essas ambições pelo scudetto, o experiente treinador insistiu que, embora a ambição seja saudável, o foco deve permanecer no trabalho diário.

"Você nunca deve sufocar os sonhos", disse Gasperini. "O importante é saber que, quando o despertador toca, a realidade é outra. Depois, se você vive a realidade da maneira certa, pode até fazê-la coincidir com os sonhos. Mas essas não são conversas para o início de setembro."