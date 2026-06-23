Nunca subestime Cristiano Ronaldo! O maior jogador de todos os tempos de Portugal faz história ao se tornar o primeiro jogador a marcar gols em seis finais de Copa do Mundo

Simplesmente não há como parar Cristiano Ronaldo quando se trata de quebrar recordes. Ao balançar as redes no confronto de Portugal contra o Uzbequistão, o lendário atacante se tornou o primeiro jogador a marcar gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo da FIFA. Trata-se de um feito de longevidade inigualável, que o coloca à frente de seu rival de longa data, Lionel Messi, nessa categoria específica de consistência histórica.

O gol, um chute certeiro aos seis minutos, serviu como uma resposta desafiadora àqueles que sugeriam que a carreira do veterano no nível de elite estava chegando ao fim. Foi um momento descrito por muitos como inevitável, já que o astro do Al-Nassr provou mais uma vez que sua sede por gols no cenário internacional continua tão voraz quanto era durante seu torneio de estreia, há duas décadas.







