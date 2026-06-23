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Nunca subestime Cristiano Ronaldo! O maior jogador de todos os tempos de Portugal faz história ao se tornar o primeiro jogador a marcar gols em seis finais de Copa do Mundo
Um momento histórico para o GOAT
Simplesmente não há como parar Cristiano Ronaldo quando se trata de quebrar recordes. Ao balançar as redes no confronto de Portugal contra o Uzbequistão, o lendário atacante se tornou o primeiro jogador a marcar gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo da FIFA. Trata-se de um feito de longevidade inigualável, que o coloca à frente de seu rival de longa data, Lionel Messi, nessa categoria específica de consistência histórica.
O gol, um chute certeiro aos seis minutos, serviu como uma resposta desafiadora àqueles que sugeriam que a carreira do veterano no nível de elite estava chegando ao fim. Foi um momento descrito por muitos como inevitável, já que o astro do Al-Nassr provou mais uma vez que sua sede por gols no cenário internacional continua tão voraz quanto era durante seu torneio de estreia, há duas décadas.
Silenciar o crescente círculo de críticos
Antes da partida, o clima em torno do capitão de Portugal era, de forma atípica, negativo. Análises estatísticas apontavam para uma sequência sem gols em grandes torneios internacionais que já se estendia por 10 partidas, levando alguns a questionar se Roberto Martinez deveria considerar uma escalação sem seu emblemático número sete.
Os críticos haviam destacado sua participação limitada na construção de jogadas e um “xG pós-chute” cada vez menor como sinais de um declínio acentuado. No entanto, a capacidade de Ronaldo de criar o momento decisivo quando o mundo está de olho nele sempre foi seu maior ponto forte.
Martinez apoia seu capitão
Em meio às especulações antes da partida, o técnico de Portugal, Roberto Martinez, manteve-se firme em seu apoio ao jogador de 41 anos. Martinez rejeitou as sugestões de que a equipe se sairia melhor sem seu artilheiro mais prolífico, insistindo que a presença de Ronaldo oferece vantagens táticas que vão além do simples número de toques na bola ou da distância percorrida no terço final do campo.
“Não faz sentido deixar o melhor artilheiro do futebol mundial de fora em uma partida em que você precisa de gols”, afirmou Martinez enfaticamente. “Para nós, em momentos como este, a experiência de Cristiano na área é importante. A maneira como ele atrai os defensores é importante, a maneira como podemos aproveitar o espaço é importante. E cada jogador tem uma responsabilidade ou uma qualidade específica em campo. E, claramente, quando se busca gols, é preciso contar com Cristiano.”
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Uma missão que não pode dar errado no Texas
Com uma viagem ao Texas se aproximando, a pressão recai sobre os gigantes europeus para conquistarem uma vitória e garantirem sua classificação para as oitavas de final. O elenco está bem ciente de que seu desempenho contra a República Democrática do Congo ficou aquém dos padrões esperados de uma equipe que conta com jogadores como Bruno Fernandes e Bernardo Silva.
O lateral João Cancelo ecoou esses sentimentos, exigindo uma melhora imediata no terço final do campo. “Não criamos chances, e isso não é normal em uma equipe como a nossa. Temos jogadores de alta qualidade, entre os melhores do mundo, e precisamos mostrar isso em campo. Amanhã, só a vitória conta. Não temos margem para erros”, alertou Cancelo.
Portugal começou com tudo contra o Uzbequistão, com Nuno Mendes marcando de cobrança de falta aos 17 minutos. Ronaldo marcou seu segundo gol na partida seis minutos antes do intervalo — com essa finalização precisa, ele chegou a 10 gols no total em Copas do Mundo, ultrapassando o icônico compatriota Eusébio.