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'Nunca seria procurado por um clube de elite' - Jamie Carragher faz avaliação brutal de Michael Carrick ao rotular o técnico do Man Utd como uma solução 'interina'
Carragher questiona o status de elite de Carrick
Carrick se vê sob os holofotes depois de Carragher dar um veredito contundente sobre sua nomeação permanente em Old Trafford. Carrick, que assumiu o comando após a demissão de Ruben Amorim na temporada passada, impressionou o suficiente para ganhar um contrato de dois anos depois de vencer 11 de seus 16 jogos à frente da equipe.
Escrevendo em sua coluna para The Telegraph, o ex-zagueiro do Liverpool não se conteve em sua avaliação do atual cenário de treinadores em Manchester. Carragher escreveu: "Minha sensação é que, embora os torcedores do Manchester United em geral entendam e concordem com a decisão de manter Carrick, eles esperam que ele seja a resposta de longo prazo para fazer o clube voltar a vencer a Premier League ou a Champions League, enquanto o resto do mundo duvida disso.
"Para a maioria, parece que Carrick continua sendo uma solução interina em tudo, menos no nome, com as chaves de Old Trafford confiadas a ele até que um supertécnico possa assumir no verão de 2027. Carrick não verá dessa forma, é claro, mas há certas percepções que serão difíceis de afastar."
- AFP
A comparação com Solskjaer ressurge
O comentarista traçou paralelos diretos entre Carrick e seu ex-companheiro de equipe Ole Gunnar Solskjaer, que seguiu um caminho semelhante, do sucesso como interino a um contrato permanente, antes de acabar demitido. Carragher argumenta que, sem o status de lendas do clube, nenhum dos dois teria sido considerado para um dos cargos mais prestigiados do futebol mundial.
Dando sequência à sua análise, Carragher afirmou: "Ele é visto fora de Old Trafford da mesma forma que Ole Gunnar Solskjaer era visto quando recebeu o cargo em tempo integral. A credencial de ambos para assumir o papel de interino em primeiro lugar era o status de ídolos do clube. Depois que foram bem, foi uma escolha sensata e emocional dar a eles a chance de fazer dar certo a longo prazo.
"Isso não pode mudar o fato de que, com base apenas em seus currículos como técnicos, eles nunca teriam sido procurados por outro clube de elite na Inglaterra ou na Europa, nem outros teriam qualquer apego sentimental a considerar ao determinar os méritos de oferecer um contrato permanente."
Investimento e dificuldades no início da temporada
Carrick recebeu forte apoio durante a janela de transferências de verão para garantir que seu elenco pudesse competir em várias frentes. O Manchester United autorizou um gasto significativo de £ 140 milhões, trazendo nomes como Youri Tielemans, Carlos Baleba e Andrey Santos para reforçar suas opções no meio-campo.
O United sofreu uma surpreendente derrota por 2 a 0 para o recém-promovido Hull City em sua partida de estreia, resultado que imediatamente colocou Carrick sob pressão tanto da torcida quanto da mídia. Embora tenha conseguido estabilizar um pouco a situação com uma vitória muito disputada sobre o Ipswich Town e um empate frustrante contra o Everton, as atuações inconsistentes pouco fizeram para silenciar críticos como Carragher.
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Testes cruciais no horizonte
Apesar das oscilações no cenário doméstico, o United conseguiu iniciar sua campanha na Champions League com uma vitória convincente sobre o estreante azeri Sabah FK, oferecendo um vislumbre do potencial dentro do elenco. No entanto, a verdadeira medida do trabalho de Carrick virá no ambiente de alta pressão do clássico de Manchester neste fim de semana.
Uma derrota contra seus rivais locais só intensificaria a narrativa de que Carrick está um patamar abaixo dos "super técnicos" a que Carragher se referiu. Com o horizonte de 2027 se aproximando, cada resultado em Old Trafford está sendo visto sob a ótica da viabilidade a longo prazo.
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