Carrick se vê sob os holofotes depois de Carragher dar um veredito contundente sobre sua nomeação permanente em Old Trafford. Carrick, que assumiu o comando após a demissão de Ruben Amorim na temporada passada, impressionou o suficiente para ganhar um contrato de dois anos depois de vencer 11 de seus 16 jogos à frente da equipe.

Escrevendo em sua coluna para The Telegraph, o ex-zagueiro do Liverpool não se conteve em sua avaliação do atual cenário de treinadores em Manchester. Carragher escreveu: "Minha sensação é que, embora os torcedores do Manchester United em geral entendam e concordem com a decisão de manter Carrick, eles esperam que ele seja a resposta de longo prazo para fazer o clube voltar a vencer a Premier League ou a Champions League, enquanto o resto do mundo duvida disso.

"Para a maioria, parece que Carrick continua sendo uma solução interina em tudo, menos no nome, com as chaves de Old Trafford confiadas a ele até que um supertécnico possa assumir no verão de 2027. Carrick não verá dessa forma, é claro, mas há certas percepções que serão difíceis de afastar."



