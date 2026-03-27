"Nunca senti tanta dor!" — Jude Bellingham cometeu um erro ao adiar a cirurgia no ombro, e o astro do Real Madrid admite que o medo afetou seu desempenho

O meio-campista inglês confessou que já havia sido aconselhado a se submeter à cirurgia ainda na sua última temporada no Dortmund, mas optou por adiar o procedimento para não perder torneios importantes.

Ele acrescentou: “Na minha última temporada no Dortmund, logo no início, já me disseram que eu precisava fazer uma cirurgia no ombro depois de uma queda feia. Eu sabia que algo não estava certo, mas era agosto-setembro e a Copa do Mundo seria em dezembro, então não fiz a cirurgia. Depois, comecei a me sentir bem. Quando cheguei ao Real Madrid, não sentia dor.

“Todos me diziam que eu precisava me operar, mas era meu primeiro ano no Real Madrid e eu não queria deixar o time na mão e ficar fora por três meses. Depois de perder a final da Eurocopa contra a Espanha, eu não queria que aquela fosse minha última participação em competições por três meses, mas aquele teria sido o melhor momento para me operar. Decidi continuar por mais um ano e não deveria ter feito isso.”