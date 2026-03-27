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"Nunca senti tanta dor!" — Jude Bellingham cometeu um erro ao adiar a cirurgia no ombro, e o astro do Real Madrid admite que o medo afetou seu desempenho
Luxação do ombro contra o Rayo
Bellingham ficou fora dos primeiros meses da temporada atual após passar por uma cirurgia durante o verão. Lesões recorrentes vinham causando problemas ao jogador da seleção inglesa durante sua passagem pelo Dortmund e em sua temporada de estreia na Espanha, e ele admitiu que o medo de sofrer outro deslocamento afetou seu desempenho em campo.
Em seu canal oficial no YouTube, Bellingham relembrou o momento em que caiu no chão e deslocou o ombro contra o Rayo Vallecano em novembro de 2023, descrevendo os 90 segundos “agonizantes” que levaram para os médicos recolocarem a articulação no lugar. Ele disse: “Tudo começou no dia do jogo contra o Rayo. Foi a sensação mais dolorosa que já senti até aquele momento — nunca senti tanta dor. Parecia que uma eternidade se passou até que eles o recolocassem no lugar, e foram apenas 90 segundos desde que entraram em campo até que ele estivesse no lugar. Antes disso, eu conseguia recolocá-lo sozinho sempre que ele saía.”
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Lamentações pelo atraso na cirurgia
O meio-campista inglês confessou que já havia sido aconselhado a se submeter à cirurgia ainda na sua última temporada no Dortmund, mas optou por adiar o procedimento para não perder torneios importantes.
Ele acrescentou: “Na minha última temporada no Dortmund, logo no início, já me disseram que eu precisava fazer uma cirurgia no ombro depois de uma queda feia. Eu sabia que algo não estava certo, mas era agosto-setembro e a Copa do Mundo seria em dezembro, então não fiz a cirurgia. Depois, comecei a me sentir bem. Quando cheguei ao Real Madrid, não sentia dor.
“Todos me diziam que eu precisava me operar, mas era meu primeiro ano no Real Madrid e eu não queria deixar o time na mão e ficar fora por três meses. Depois de perder a final da Eurocopa contra a Espanha, eu não queria que aquela fosse minha última participação em competições por três meses, mas aquele teria sido o melhor momento para me operar. Decidi continuar por mais um ano e não deveria ter feito isso.”
Brincando com o medo
Bellingham admitiu que o peso psicológico de uma possível recaída o impediu de atingir seu habitual nível de excelência, levando a uma queda acentuada nas estatísticas em comparação com sua temporada de estreia. Ele continuou: “A lesão no ombro teve um grande impacto no resto do meu corpo. Eu não sentia muita dor, mas jogar sabendo que, se eu caísse, a lesão poderia se agravar novamente, significava que eu não conseguia atingir meu melhor nível. O ano passado me fez entender que não podia mais dar como certo que iria vencer novamente. Agora estou melhor fisicamente e posso voltar a jogar no meu nível.”
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Caminho para a redenção
Bellingham está determinado a recuperar sua melhor forma goleadora, agora que o Real Madrid se prepara para uma partida decisiva das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. A queda de rendimento do jogador de 22 anos tem sido acentuada, com apenas quatro gols e três assistências em 19 partidas da La Liga nesta temporada — um contraste gritante com os 16 gols que ele havia marcado na mesma fase durante sua temporada de estreia. Com o medo psicológico de uma nova lesão finalmente diminuindo, sua recuperação física será o teste definitivo, já que o Real Madrid busca reverter a vantagem de quatro pontos do Barcelona nas últimas nove partidas da disputa pelo título.