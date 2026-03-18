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Juventus v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport
خالد محمود

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"Nunca senti a confiança deles" – Kenan Yildiz explica por que foi "fácil" deixar o Bayern de Munique, enquanto o craque da Juventus critica seu antigo time

Kenan Yildiz, a revelação da Juventus, falou abertamente sobre sua controversa saída do Bayern de Munique, afirmando que a decisão de trocar a Alemanha pela Itália foi fácil de tomar. Apesar de ter passado mais de uma década nas categorias de base do clube bávaro, o jogador da seleção turca sentiu que seu caminho para o time principal estava constantemente bloqueado, o que o levou a rumar para Turim, onde sua carreira decolou.

  • Um pilar da nova era da Juventus

    O meio-campista ofensivo nascido na Alemanha ingressou no Bayern em 2012, quando tinha apenas sete anos, e passou a impressionar consistentemente nas categorias de base, chegando até a ser capitão da equipe sub-17. No entanto, as preocupações quanto ao seu caminho para a equipe principal e a demora do clube em oferecer um contrato profissional concreto acabaram levando à sua saída como jogador sem vínculo em 2022, revelou agora o jogador de 20 anos.

    Desde que trocou o Bayern pela Juventus no verão de 2022, Yildiz passou por um desenvolvimento impressionante, marcando 18 gols em 90 partidas da Série A. Essas atuações fizeram dele o rosto da nova era da Juventus e uma superestrela da seleção turca.

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  • Não é uma decisão baseada em dinheiro

    Após sua saída de Munique, surgiram rumores de que suas exigências financeiras excessivas teriam impedido a renovação do contrato. No entanto, em uma longa entrevista ao Corriere dello Sport, Yildiz contradisse veementemente essas alegações: “Nunca joguei por dinheiro, mas para me aperfeiçoar. O dinheiro sempre foi uma questão secundária para mim. Minha família cuida dessa parte”, afirmou.

    “Estou aqui há quatro anos e sempre me foi demonstrada grande confiança, algo que me faltava no Bayern. Fiquei lá por onze anos e nunca senti a confiança deles; havia sempre alguém melhor do que eu. Por isso foi fácil para mim, na verdade, foi algo natural, partir.”

  • Yildiz renova contrato com a Juventus

    A ascensão de Yildiz ao estrelato na Série A despertou receios de ofertas de transferência significativas por parte de times da Premier League e da La Liga. No entanto, o jogador de 20 anos optou recentemente por assinar um novo contrato com os Bianconeri, vinculando-o ao clube até 2030.

    “Estou muito confiante de que alcançaremos grandes conquistas no futuro”, disse ele na ocasião. “Amo a Juventus porque, desde que cheguei aqui, sempre senti que alcançaríamos grandes conquistas juntos. Sempre tive certeza de que os torcedores e minha família estão ao meu lado.”

  • Em busca da glória com a Juventus

    Yildiz é atualmente o artilheiro da Juventus na Série A, com nove gols em 28 partidas, além de liderar a tabela de assistências com seis. Apesar de sua excelente fase, o time de Turim ocupa a quinta posição na primeira divisão italiana, a 15 pontos do líder, o Inter. No entanto, a equipe ainda está na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

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