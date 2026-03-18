"Nunca senti a confiança deles" – Kenan Yildiz explica por que foi "fácil" deixar o Bayern de Munique, enquanto o craque da Juventus critica seu antigo time

O meio-campista ofensivo nascido na Alemanha ingressou no Bayern em 2012, quando tinha apenas sete anos, e passou a impressionar consistentemente nas categorias de base, chegando até a ser capitão da equipe sub-17. No entanto, as preocupações quanto ao seu caminho para a equipe principal e a demora do clube em oferecer um contrato profissional concreto acabaram levando à sua saída como jogador sem vínculo em 2022, revelou agora o jogador de 20 anos.

Desde que trocou o Bayern pela Juventus no verão de 2022, Yildiz passou por um desenvolvimento impressionante, marcando 18 gols em 90 partidas da Série A. Essas atuações fizeram dele o rosto da nova era da Juventus e uma superestrela da seleção turca.