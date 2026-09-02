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'Nunca se sabe' - retorno de Jude Bellingham ao Birmingham não é descartado por Steve Bruce, com a camisa 22 aposentada à espera de ser usada novamente pelo 'Galáctico' do Real Madrid
Bellingham fez sua estreia pelo Birmingham aos 16 anos
Nascido em West Midlands, Bellingham teve sua estreia no time principal do Birmingham aos 16 anos e 38 dias, tornando-se o estreante mais jovem da equipe principal do clube. Seu talento já vinha despertando muito interesse naquele momento, e era impossível conter um potencial desse tamanho.
Depois de apenas 44 jogos pelos Blues em uma única temporada, fez as malas rumo à Alemanha e ao Borussia Dortmund. Foi naquele momento, no verão de 2020, que foi tomada a decisão de retirar a camisa do jovem das futuras listas do elenco. A decisão causou bastante surpresa, mas o Birmingham sabia com o que estava lidando.
Bellingham se tornou uma presença talismânica para a Inglaterra, levando seu total de jogos e gols pela seleção para 56 e 13, respectivamente, na Copa do Mundo de 2026, além de se transformar em uma superestrela global no Santiago Bernabéu.
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Bellingham poderia voltar às West Midlands com a camisa 22?
Ele ainda tem apenas 23 anos, mas será que em algum momento poderá acontecer um retorno emocionante às suas raízes, possivelmente depois de completar 30 anos e de o Birmingham, com a lenda da NFL Tom Brady em um dos conselhos mais ambiciosos, ter se consolidado de volta na Premier League?
Respondendo a essa pergunta, o ex-jogador e ex-técnico do Birmingham Bruce, que falava por cortesia da Free Bets, casa dos melhores sites de apostas do Reino Unido, disse à GOAL: “Jude de volta ao Birmingham? Acho que isso não vai acontecer por muito, muito tempo, preciso dizer.
“Mas veja, aposentar a camisa dele já diz algo sobre ele. Todos nós sabíamos que havia esse garoto no Birmingham que tinha 12, 13 anos e estava destruindo. Ele é um jogador fantástico, que está atuando no que talvez seja o maior clube do mundo neste momento. Mais adiante, nunca se sabe.”
Birmingham e Brady traçam planos ambiciosos para o futuro
Outro ex-jogador do Birmingham, Clinton Morrison, já havia dito à GOAL, quando foi perguntado sobre Bellingham refazer os passos até Birmingham, com um novo estádio deslumbrante nos planos: “Bem, talvez. Nunca se sabe. Mas, no momento, ele está jogando por um dos maiores clubes do mundo, o Real Madrid. Acho que Jude Bellingham volta para Birmingham um dia. Nunca se sabe, porque o Birmingham tem a ambição financeira de ir para outro nível. É isso que os torcedores do Birmingham City adorariam.
“Mas não neste momento. Ele está no Real Madrid, um clube enorme. E mais para a frente na carreira, se Jude Bellingham decidir que quer voltar ao seu antigo clube, ele sempre será bem-vindo no Birmingham City. O garoto foi uma sensação no clube ainda muito jovem. Mas, sim, acho que isso pode acontecer um dia, só não agora.”
Ele acrescentou: “Só depende, não é? Nunca se sabe. Ele ainda está em uma boa idade. O Birmingham precisa chegar primeiro à Premier League. Precisa chegar lá e depois estar na Premier League. E então, mesmo assim, há a consolidação. É tão diferente da Championship. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas, se os jogadores não estiverem entrosando ou se você não tiver o técnico certo, vai sofrer.
“Então, acho que o foco do Jude será permanecer no Real Madrid pelo maior tempo possível. E, se isso acontecer quando ele chegar aos 30, 31, 32 anos e quiser voltar para casa, tenho certeza de que o Birmingham City aceitaria Jude Bellingham de volta.”
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A estrela da Inglaterra, Bellingham, vai jogar na Premier League?
Bellingham está atualmente trabalhando em um contrato até 2029. Ele herdou a camisa 5 no Real Madrid, antes usada por Zinedine Zidane, com uma personalidade confiante que nunca foge da pressão e da responsabilidade.
Uma transferência para a Premier League vem sendo especulada há algum tempo, depois de já ter saboreado o sucesso na Liga dos Campeões da UEFA na Espanha e se tornado um candidato à Bola de Ouro, mas ainda resta saber se o meio-campista de muita intensidade voltará para casa, em Birmingham, ou seguirá para outro destino no futebol inglês.
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