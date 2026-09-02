Outro ex-jogador do Birmingham, Clinton Morrison, já havia dito à GOAL, quando foi perguntado sobre Bellingham refazer os passos até Birmingham, com um novo estádio deslumbrante nos planos: “Bem, talvez. Nunca se sabe. Mas, no momento, ele está jogando por um dos maiores clubes do mundo, o Real Madrid. Acho que Jude Bellingham volta para Birmingham um dia. Nunca se sabe, porque o Birmingham tem a ambição financeira de ir para outro nível. É isso que os torcedores do Birmingham City adorariam.

“Mas não neste momento. Ele está no Real Madrid, um clube enorme. E mais para a frente na carreira, se Jude Bellingham decidir que quer voltar ao seu antigo clube, ele sempre será bem-vindo no Birmingham City. O garoto foi uma sensação no clube ainda muito jovem. Mas, sim, acho que isso pode acontecer um dia, só não agora.”

Ele acrescentou: “Só depende, não é? Nunca se sabe. Ele ainda está em uma boa idade. O Birmingham precisa chegar primeiro à Premier League. Precisa chegar lá e depois estar na Premier League. E então, mesmo assim, há a consolidação. É tão diferente da Championship. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas, se os jogadores não estiverem entrosando ou se você não tiver o técnico certo, vai sofrer.

“Então, acho que o foco do Jude será permanecer no Real Madrid pelo maior tempo possível. E, se isso acontecer quando ele chegar aos 30, 31, 32 anos e quiser voltar para casa, tenho certeza de que o Birmingham City aceitaria Jude Bellingham de volta.”