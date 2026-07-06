“Nunca se sabe” - O Real Madrid ganha esperança quanto à transferência de Erling Haaland graças ao pai do atacante do Manchester City

O atacante do Manchester City vem apresentando um desempenho sensacional na seleção, mas seu futuro fora dos gramados também está dando o que falar durante a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista à DAZN antes do confronto da Noruega com o Brasil, Alf-Inge sugeriu que, embora seu filho esteja bem adaptado na Inglaterra, a porta nunca está totalmente fechada para os maiores clubes do mundo.

“Uma transferência para o Real Madrid? Ele está muito feliz no Manchester City e tem um contrato longo”, disse Haaland pai. No entanto, ele completou com um comentário que certamente despertará o interesse dos torcedores do Los Blancos. “Estamos aguardando a nova temporada, mas qualquer um gostaria de jogar pelo Madrid. Nunca se sabe o que pode acontecer no futebol”, acrescentou.







