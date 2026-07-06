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“Nunca se sabe” - O Real Madrid ganha esperança quanto à transferência de Erling Haaland graças ao pai do atacante do Manchester City
O sonho de Madri continua vivo
O atacante do Manchester City vem apresentando um desempenho sensacional na seleção, mas seu futuro fora dos gramados também está dando o que falar durante a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista à DAZN antes do confronto da Noruega com o Brasil, Alf-Inge sugeriu que, embora seu filho esteja bem adaptado na Inglaterra, a porta nunca está totalmente fechada para os maiores clubes do mundo.
“Uma transferência para o Real Madrid? Ele está muito feliz no Manchester City e tem um contrato longo”, disse Haaland pai. No entanto, ele completou com um comentário que certamente despertará o interesse dos torcedores do Los Blancos. “Estamos aguardando a nova temporada, mas qualquer um gostaria de jogar pelo Madrid. Nunca se sabe o que pode acontecer no futebol”, acrescentou.
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Os feitos heróicos na Copa do Mundo alimentam o entusiasmo
A reputação de Haaland nunca esteve tão alta depois que ele levou a Noruega às quartas de final da Copa do Mundo com dois gols espetaculares contra o Brasil. O jogador de 25 anos subiu mais alto que Gabriel Magalhães, do Arsenal, para abrir o placar, antes de selar a vitória por 2 a 1 com um chute fulminante de longe, elevando sua contagem para sete gols no torneio.
Atualmente, ele está ao lado de Lionel Messi e Kylian Mbappé no topo da disputa pela Chuteira de Ouro, reforçando sua posição como o artilheiro mais letal do planeta. Com 62 gols em apenas 54 partidas pela seleção, o jogador do City está provando que pode dominar em qualquer palco.
Drama eleitoral na capital espanhola
O momento em que essas declarações foram feitas é particularmente notável, logo após a disputa pela presidência do Real Madrid, que acabou de ser concluída. O candidato derrotado, Enrique Riquelme, havia centrado toda a sua campanha na promessa de contratar Haaland, alegando que o norueguês queria se transferir para a Espanha. Antes de perder a eleição, Riquelme chegou até a se oferecer para pagar as mensalidades dos sócios do clube caso não conseguisse trazer o atacante ou seu companheiro de equipe no City, Rodri.
Embora Alf-Inge e a agente de Haaland, Rafaela Pimenta, já tivessem descartado anteriormente as alegações eleitorais de Riquelme como “falsas”, essa última admissão do lado de Haaland sugere que ainda há uma certa flexibilidade. O Manchester City, por sua vez, continua confiante em sua posição após garantir a permanência do astro com uma extensão de contrato de longo prazo a partir do início de 2025.
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Uma nova era no Etihad
Enquanto os rumores sobre uma transferência ganham força, Haaland também precisa se preparar para uma transição significativa de volta ao clube. Na próxima temporada, ele passará a atuar sob o comando de um novo técnico no Manchester City, após a confirmação de Enzo Maresca como sucessor de Pep Guardiola. Adaptar-se a um novo sistema tático será a prioridade imediata do atacante assim que sua trajetória na Copa do Mundo chegar ao fim.
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