“Nunca se sabe o que está por vir” - as três principais qualidades de Jordan Pickford explicadas: a lendária goleira das Lionesses, Mary Earps, avalia o goleiro titular da Inglaterra na Copa do Mundo

Earps detalhou as características que tornam Pickford indispensável. O goleiro disputou todas as partidas da Inglaterra nesta Copa do Mundo, mantendo o gol invicto contra Gana e Panamá, após sofrer dois gols contra a Croácia.

Apesar de ter sofrido um gol contra a República Democrática do Congo nas oitavas de final, seu desempenho continua de alto nível. “Acho que ele foi incrível na outra noite; provavelmente teve um início complicado no torneio, não era o Jordan Pickford da Inglaterra que estamos acostumados a ver, mas foi incrível contra o México — saiu para defender todos os cruzamentos. Por isso, dei nota máxima para ele, porque acho que ele cobre muito bem o gol. Acho que todo mundo provavelmente percebe que ele se lança em todas as bolas, mesmo que estejam bem longe do gol ou indo bem por cima, e acho que isso faz parte da presença dele em campo. Ele gosta de fazer os atacantes pensarem duas vezes sobre a margem de erro que têm. Acho que ele é realmente explosivo, não é o goleiro mais alto, mas cobre o gol muito bem”, explicou Earps à Sky Sports.