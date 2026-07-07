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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

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“Nunca se sabe o que está por vir” - as três principais qualidades de Jordan Pickford explicadas: a lendária goleira das Lionesses, Mary Earps, avalia o goleiro titular da Inglaterra na Copa do Mundo

J. Pickford
M. Earps
Inglaterra
Copa do Mundo
México x Inglaterra
México
Noruega x Inglaterra
Noruega

A lendária goleira das Lionesses, Mary Earps, elogiou o astro da seleção inglesa Jordan Pickford por sua potência explosiva, chutes diretos e personalidade imprevisível. Depois de superar um caminho desafiador até as quartas de final, incluindo uma atuação de destaque contra o México, o goleiro do Everton continua sendo a primeira opção indiscutível diante de um confronto difícil contra Erling Haaland.

  • Potência explosiva e trajetória no torneio

    Earps detalhou as características que tornam Pickford indispensável. O goleiro disputou todas as partidas da Inglaterra nesta Copa do Mundo, mantendo o gol invicto contra Gana e Panamá, após sofrer dois gols contra a Croácia.

    Apesar de ter sofrido um gol contra a República Democrática do Congo nas oitavas de final, seu desempenho continua de alto nível. “Acho que ele foi incrível na outra noite; provavelmente teve um início complicado no torneio, não era o Jordan Pickford da Inglaterra que estamos acostumados a ver, mas foi incrível contra o México — saiu para defender todos os cruzamentos. Por isso, dei nota máxima para ele, porque acho que ele cobre muito bem o gol. Acho que todo mundo provavelmente percebe que ele se lança em todas as bolas, mesmo que estejam bem longe do gol ou indo bem por cima, e acho que isso faz parte da presença dele em campo. Ele gosta de fazer os atacantes pensarem duas vezes sobre a margem de erro que têm. Acho que ele é realmente explosivo, não é o goleiro mais alto, mas cobre o gol muito bem”, explicou Earps à Sky Sports.

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  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Distribuição direta e masterclass no México

    Pickford é conhecido por sua distribuição de bola. Earps observou: “Ele sabe chutar a bola bem longe! Acho que, em termos de jogo direto, ele tira a Inglaterra de apuros às vezes; tenta encontrar Harry Kane para uma jogada de retenção ou simplesmente para aliviar a pressão e ganhar território. Eu o consideraria mais um goleiro que joga na profundidade do que, talvez, um goleiro mais técnico, do tipo Ederson. Pareceu-me que isso era uma parte importante do plano de jogo, não exatamente como o PSG mandando a bola para fora, mas definitivamente fazia parte do plano. Acho que os primeiros 25 minutos serviram para ganhar território, não convidar a pressão e não cometer erros bobos, dando chances ao México.” Contra o México nas oitavas de final, apesar de ter sofrido dois gols, seu desempenho foi amplamente considerado o melhor dele no torneio até então.

  • Natureza imprevisível e resiliência defensiva

    O último atributo identificado é seu caráter excêntrico. “Essa era uma das coisas que eu mais gostava de ver nele. Você nunca sabe realmente o que vai acontecer. Nunca sabe se ele vai segurar a bola no chão por mais 10 segundos ou se vai dar uma bronca nos defensores”, afirmou Earps. “Mas eu gosto disso. Gosto de ver goleiros com um pouco de personalidade e acho que ele tem isso de sobra. E acho que isso ficou bem evidente na outra noite. Acho que os defensores também fizeram um ótimo trabalho. Mas ele e Dan Burn, principalmente nos últimos 30 minutos, estavam recebendo e defendendo cruzamentos com toda a garra.”

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  • Erling HaalandGetty Images

    O que vem a seguir contra a Noruega?

    A Inglaterra agora se preparará para um desafio formidável nas quartas de final contra a Noruega. Pickford enfrenta a difícil tarefa de conter Erling Haaland, que já marcou sete gols no torneio. O prolífico atacante marcou recentemente dois gols brilhantes que eliminaram o Brasil com uma vitória por 2 a 1 nas oitavas de final. A seleção enfrentará uma agenda rigorosa nesta semana para ganhar impulso para essa partida crucial.

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