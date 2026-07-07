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“Nunca se sabe o que está por vir” - as três principais qualidades de Jordan Pickford explicadas: a lendária goleira das Lionesses, Mary Earps, avalia o goleiro titular da Inglaterra na Copa do Mundo
Potência explosiva e trajetória no torneio
Earps detalhou as características que tornam Pickford indispensável. O goleiro disputou todas as partidas da Inglaterra nesta Copa do Mundo, mantendo o gol invicto contra Gana e Panamá, após sofrer dois gols contra a Croácia.
Apesar de ter sofrido um gol contra a República Democrática do Congo nas oitavas de final, seu desempenho continua de alto nível. “Acho que ele foi incrível na outra noite; provavelmente teve um início complicado no torneio, não era o Jordan Pickford da Inglaterra que estamos acostumados a ver, mas foi incrível contra o México — saiu para defender todos os cruzamentos. Por isso, dei nota máxima para ele, porque acho que ele cobre muito bem o gol. Acho que todo mundo provavelmente percebe que ele se lança em todas as bolas, mesmo que estejam bem longe do gol ou indo bem por cima, e acho que isso faz parte da presença dele em campo. Ele gosta de fazer os atacantes pensarem duas vezes sobre a margem de erro que têm. Acho que ele é realmente explosivo, não é o goleiro mais alto, mas cobre o gol muito bem”, explicou Earps à Sky Sports.
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Distribuição direta e masterclass no México
Pickford é conhecido por sua distribuição de bola. Earps observou: “Ele sabe chutar a bola bem longe! Acho que, em termos de jogo direto, ele tira a Inglaterra de apuros às vezes; tenta encontrar Harry Kane para uma jogada de retenção ou simplesmente para aliviar a pressão e ganhar território. Eu o consideraria mais um goleiro que joga na profundidade do que, talvez, um goleiro mais técnico, do tipo Ederson. Pareceu-me que isso era uma parte importante do plano de jogo, não exatamente como o PSG mandando a bola para fora, mas definitivamente fazia parte do plano. Acho que os primeiros 25 minutos serviram para ganhar território, não convidar a pressão e não cometer erros bobos, dando chances ao México.” Contra o México nas oitavas de final, apesar de ter sofrido dois gols, seu desempenho foi amplamente considerado o melhor dele no torneio até então.
Natureza imprevisível e resiliência defensiva
O último atributo identificado é seu caráter excêntrico. “Essa era uma das coisas que eu mais gostava de ver nele. Você nunca sabe realmente o que vai acontecer. Nunca sabe se ele vai segurar a bola no chão por mais 10 segundos ou se vai dar uma bronca nos defensores”, afirmou Earps. “Mas eu gosto disso. Gosto de ver goleiros com um pouco de personalidade e acho que ele tem isso de sobra. E acho que isso ficou bem evidente na outra noite. Acho que os defensores também fizeram um ótimo trabalho. Mas ele e Dan Burn, principalmente nos últimos 30 minutos, estavam recebendo e defendendo cruzamentos com toda a garra.”
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O que vem a seguir contra a Noruega?
A Inglaterra agora se preparará para um desafio formidável nas quartas de final contra a Noruega. Pickford enfrenta a difícil tarefa de conter Erling Haaland, que já marcou sete gols no torneio. O prolífico atacante marcou recentemente dois gols brilhantes que eliminaram o Brasil com uma vitória por 2 a 1 nas oitavas de final. A seleção enfrentará uma agenda rigorosa nesta semana para ganhar impulso para essa partida crucial.
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