“Nunca se é Messi no próprio país” – Rayan Cherki deve fazer jus às comparações com Zinedine Zidane e se tornar ainda melhor sem Pep Guardiola no Manchester City

Quando questionado mais a fundo sobre se Cherki precisa de um técnico como Guardiola para mantê-lo sob controle, ou se ele pode se destacar quando livre dessas restrições, Saha acrescentou: “Acho ótimo que ele tenha passado um ano com o Pep, porque ele é um talento bruto com uma coragem enorme para demonstrar isso em qualquer ocasião, e eu adoro isso. Por favor, mantenham esses jogadores vivos. Eu realmente quero que eles continuem por aí, pelos meus filhos, por qualquer pessoa que ame futebol.

“Não exagerem com o Guardiola. Adoro o técnico e respeito o que ele traz, mas às vezes ele é exagerado, especialmente com esses jogadores. Não acho que o Pep queira isso, porque quando você vê esse tipo de talento, por favor, preserve esses garotos.

“É como se você tivesse um Cristiano Ronaldo de 17, 18, 19 anos e dissesse a ele: ‘Não, não, não, você não deve fazer isso, não deve driblar assim, não vá para lá, não faça isso.’ Não, isso é fatal. Esses caras vão aprender.

“Se eles quiserem competir e ser um Ballon d’Or algum dia, então vão melhorar, vão querer aprender. Garotos como Cherki são máquinas profissionais, mas não matem o instinto deles. Não matem a criança que há dentro deles.

“Isso é tão importante. É por isso que sonhamos e pagamos ingressos para assistir aos jogos. Então, por favor, acho que Rayan Cherki é alguém que agora pode provar novamente que tem a qualidade para ser o próximo Ballon d’Or com Pep Guardiola, com José Mourinho, com qualquer técnico.”