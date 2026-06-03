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“Nunca se é Messi no próprio país” – Rayan Cherki deve fazer jus às comparações com Zinedine Zidane e se tornar ainda melhor sem Pep Guardiola no Manchester City
Cherki, que lembra Ronaldinho, não é uma contratação típica de Guardiola
Depois de chamar a atenção na França com o Lyon, muitos ficaram surpresos quando o City desembolsou 34 milhões de libras (46 milhões de dólares) pelo temperamental jogador de 22 anos durante a janela de transferências do verão de 2024. Ele certamente não era um jogador que se encaixava nos critérios habituais de contratação do técnico catalão Guardiola.
Cherki é do mesmo tipo das superestrelas brasileiras Ronaldinho e Neymar, com um estilo de jogo voltado para o entretenimento e para jogar com um sorriso no rosto. Jogadores desse tipo precisam de liberdade para se expressarem — e um técnico lendário em Manchester é famoso por sua abordagem robótica.
Guardiola, no entanto, flexibilizou sua postura o suficiente para garantir que — após um início relativamente lento em sua passagem pela Inglaterra — Cherki amadurecesse em uma função que lhe permitisse se tornar um herói cult. Assistências com rabona e malabarismos com a bola no meio da partida rapidamente conquistaram a torcida do City — com as conquistas da Carabao Cup e da FA Cup sendo saboreadas ao longo do caminho.
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Será que Cherki consegue justificar as comparações com Zidane, campeão da Copa do Mundo?
Cherki foi convocado para a seleção francesa para a Copa do Mundo de 2026 e já tem sido comparado ao lendário compatriota Zidane. Questionado sobre se esse entusiasmo é justificado, o compatriota Saha — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da Zero1Gaming — disse: “Ah, sim. Para mim, já vi isso em Lyon antes, e sempre achei que a imprensa francesa é extremamente severa, extremamente exigente. Você nunca é o Messi em sua própria casa ou em seu próprio país, é o que costumamos dizer.
“Definitivamente, não estou surpreso que ele tenha se destacado assim no Manchester City, em um clube que estava em transição. Muitas contratações chegaram e foi realmente difícil se adaptar. Mas, após 10 jogos, você vê que o talento está lá, ele é tão corajoso, um talento tão especial.
“E se ele crescer fisicamente jogando pela seleção inglesa, como Zidane na Juve — quando Zidane completou seu primeiro ou segundo ano, ele era outro jogador. Ele simplesmente era outro jogador. Será a mesma coisa com Rayan Cherki.
“Rayan Cherki vai ganhar talvez um ou dois quilos — dá para vê-lo praticando boxe! O jogador vai se tornar mentalmente forte. Em termos de qualidade, ele sempre vai melhorar, então acho que vai ser muito interessante ver o que acontece no ano que vem.”
Será que Cherki vai se beneficiar da saída de Guardiola do Manchester City?
Quando questionado mais a fundo sobre se Cherki precisa de um técnico como Guardiola para mantê-lo sob controle, ou se ele pode se destacar quando livre dessas restrições, Saha acrescentou: “Acho ótimo que ele tenha passado um ano com o Pep, porque ele é um talento bruto com uma coragem enorme para demonstrar isso em qualquer ocasião, e eu adoro isso. Por favor, mantenham esses jogadores vivos. Eu realmente quero que eles continuem por aí, pelos meus filhos, por qualquer pessoa que ame futebol.
“Não exagerem com o Guardiola. Adoro o técnico e respeito o que ele traz, mas às vezes ele é exagerado, especialmente com esses jogadores. Não acho que o Pep queira isso, porque quando você vê esse tipo de talento, por favor, preserve esses garotos.
“É como se você tivesse um Cristiano Ronaldo de 17, 18, 19 anos e dissesse a ele: ‘Não, não, não, você não deve fazer isso, não deve driblar assim, não vá para lá, não faça isso.’ Não, isso é fatal. Esses caras vão aprender.
“Se eles quiserem competir e ser um Ballon d’Or algum dia, então vão melhorar, vão querer aprender. Garotos como Cherki são máquinas profissionais, mas não matem o instinto deles. Não matem a criança que há dentro deles.
“Isso é tão importante. É por isso que sonhamos e pagamos ingressos para assistir aos jogos. Então, por favor, acho que Rayan Cherki é alguém que agora pode provar novamente que tem a qualidade para ser o próximo Ballon d’Or com Pep Guardiola, com José Mourinho, com qualquer técnico.”
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Cherki espera se tornar um forte candidato ao Ballon d'Or
Cherki pode ainda não ser um candidato sério ao Ballon d’Or, mas a história mostra que jogadores com a capacidade de deixar o público de pé tendem a despertar interesse nas votações para a Bola de Ouro.
Se ele continuar a incendiar a Premier League, conquistará um lugar entre a elite mundial. Resta saber se ele algum dia alcançará as alturas que Zidane, vencedor da Copa do Mundo de 1998, atingiu, mas ele está se tornando um mago francês para a geração moderna idolatrar.