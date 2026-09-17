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'Nunca quis tanto uma vitória!' - Kyle Walker faz apelo desesperado enquanto o Burnley, ainda sem vencer, mira reação contra o Derby County
Uma sequência histórica sem vitórias no Turf Moor
A situação no Burnley chegou a um ponto crítico após um período verdadeiramente desastroso para o clube. Na lanterna da Championship após sete jogos, os Clarets somam apenas três pontos, com três empates e quatro derrotas, enquanto atravessam uma sequência sem vitórias que remonta a 11 de fevereiro: impressionantes 22 partidas sem vencer no tempo normal.
Walker, que se juntou ao clube em julho de 2025 após um breve período por empréstimo no Milan, se viu em um território pouco familiar na parte de baixo da tabela. Em entrevista à BBC Radio Lancashire, o internacional inglês não escondeu sua frustração com a atual situação do clube. "Estou desesperado", admitiu Walker. "Nunca quis tanto uma vitória, porque há muito barulho."
Sem recuar diante das críticas crescentes, o defensor fez um apelo apaixonado aos companheiros e aos torcedores. "Sou o jogador mais talentoso? Definitivamente não. Joguei com muitos jogadores mais talentosos do que eu, mas o que me orgulha é trabalhar duro e provar que as pessoas estão erradas", acrescentou. "É isso que espero poder provar ao me manifestar e ser a voz dos jogadores. Espero que eles estejam ouvindo isso e levem em conta que eu não vou me entregar e estou disposto a lutar até o fim."
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Liderando a luta desde a frente
Como uma das figuras mais experientes do vestiário, Walker tem plena consciência de sua responsabilidade de inspirar seus companheiros de equipeKyle Walker fala sobre a crise do Burnley na Championship e seu desejo desesperado por uma vitória contra o Derby County após uma sequência de 22 jogos sem vencer. O ex-astro do Manchester City, que conquistou 17 títulos no Etihad, incluindo a icônica Tríplice Coroa de 2023, antes de sua mudança para Turf Moor em julho de 2025, está determinado a usar sua vasta experiência para tirar o Burnley da atual má fase, tendo disputado até agora seis partidas da Championship nesta temporada.
A transição do ambiente de elite do Etihad Stadium para um time ameaçado pelo rebaixamento foi um choque de realidade para o defensor. Ao refletir sobre as diferenças entre seu ex-clube e o atual, Walker afirmou: 'Provavelmente nunca vivi isso. É um vestiário diferente daquele em que eu estava no City, onde cada um meio que se organizava sozinho. Você realmente não precisava inflamar as pessoas para tirar delas uma partida de futebol. Eles tinham seus próprios padrões e estabeleciam seu próprio nível para então ir e alcançar certas coisas. Acho que é por isso que eles estão no Manchester City e por que o Manchester City teve tanto sucesso, porque tivemos um grande treinador.'
O modelo do Manchester City para o sucesso
Walker foi uma peça fundamental no dominante time do City de Pep Guardiola, embora sua relação com o treinador tenha azedado com o tempo, o que levou a um período por empréstimo no gigante italiano Milan antes de seu retorno à Inglaterra com o Burnley. Apesar desse atrito, o defensor segue cheio de elogios aos padrões profissionais inflexíveis que marcaram seu período em Manchester.
Apesar da falta de resultados no Burnley, Walker foi rápido em defender o caráter de seus atuais companheiros de equipe, insistindo que o elenco segue unido apesar de sua posição na tabela. "Acho que, mesmo se Pep não estivesse lá, nós teríamos seguido em frente e conquistado muitas coisas também, porque tínhamos um grande time e uma grande união dentro disso. Não estou dizendo que essa união não exista no Burnley, porque ela existe completamente, é um grande grupo de caras."
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Um momento decisivo contra o Derby County
O Burnley tem um confronto crucial contra o Derby County no sábado, uma equipe que também luta perto da parte de baixo da tabela, na 22ª colocação com apenas quatro pontos, o que representa sua última chance de somar três pontos antes de uma pausa de três semanas causada pela data Fifa estendida. Walker foi sincero sobre o impacto psicológico que o resultado terá no elenco durante o período longe dos gramados.
"Acho que dá para olhar para isso de duas maneiras. Se você vence no sábado, quer continuar, não é?", disse Walker. "Se você perde, fica meio que pensando: graças a Deus a data Fifa está chegando, porque dá para voltar à prancheta e recomeçar. É um pouco estranho para mim, porque nunca vivi isso na minha carreira, de estar dizendo que quero que essa data Fifa chegue, sendo algo bom ou ruim."
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