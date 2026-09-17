A situação no Burnley chegou a um ponto crítico após um período verdadeiramente desastroso para o clube. Na lanterna da Championship após sete jogos, os Clarets somam apenas três pontos, com três empates e quatro derrotas, enquanto atravessam uma sequência sem vitórias que remonta a 11 de fevereiro: impressionantes 22 partidas sem vencer no tempo normal.

Walker, que se juntou ao clube em julho de 2025 após um breve período por empréstimo no Milan, se viu em um território pouco familiar na parte de baixo da tabela. Em entrevista à BBC Radio Lancashire, o internacional inglês não escondeu sua frustração com a atual situação do clube. "Estou desesperado", admitiu Walker. "Nunca quis tanto uma vitória, porque há muito barulho."

Sem recuar diante das críticas crescentes, o defensor fez um apelo apaixonado aos companheiros e aos torcedores. "Sou o jogador mais talentoso? Definitivamente não. Joguei com muitos jogadores mais talentosos do que eu, mas o que me orgulha é trabalhar duro e provar que as pessoas estão erradas", acrescentou. "É isso que espero poder provar ao me manifestar e ser a voz dos jogadores. Espero que eles estejam ouvindo isso e levem em conta que eu não vou me entregar e estou disposto a lutar até o fim."