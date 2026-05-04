Nunca quis jogar no Tottenham? Perguntas sobre o futuro de Cristian Romero e Micky van de Ven, enquanto Chris Waddle diz aos Spurs que eles “precisam mudar” a política de transferências

Waddle acrescentou sobre as mudanças que o Spurs precisa fazer no que diz respeito ao mercado de transferências e à formação do elenco: “É aí que normalmente começam os problemas para o Tottenham. Ele pode dizer: ‘Quero contratar A, B, C, D, E e F’. Muito vai depender do valor da transferência e dos salários. Ele é jovem o suficiente? Não tem 29, 30, 31 anos.

“O Tottenham sempre foi conhecido por contratar jogadores jovens, desenvolvê-los e revendê-los. Isso precisa mudar. Se o Tottenham quer ser um clube do Big Four — olhe para o Big Four, eles não formam jogadores para depois vendê-los. Eles formam jogadores e os mantêm até acharem que é hora de seguir em frente. E é isso que o Tottenham precisa começar a pensar.

“Eles precisam começar a pensar: ‘temos Bergvall, temos Archie Gray. Se esse é o futuro e eles conseguem jogar no nível da Premier League de forma consistente e parecem estar à altura, então precisam ser garantidos e contratados por cinco, seis, dez anos, o que for. E então, quando estiverem prontos, podem se desfazer deles, provavelmente na casa dos 30 anos, quando acharem que é hora de seguir em frente.

“Mas o Tottenham não faz isso, nós sabemos disso. Eles desenvolvem jogadores e, quando estes atingem a consistência, lucram com eles e procuram outro jovem jogador. É hora do Tottenham parar com isso.

“Veja o Man City, veja o Liverpool, veja o Arsenal, o Aston Villa. Eles compram jogadores e não se livram deles até acharem que não são bons o suficiente. É aí que vendem os jogadores. Quando você olha para o Man City — Bernardo Silva está prestes a sair, John Stones, na casa dos 30, Kevin De Bruyne, na casa dos 30, Gundogan, na casa dos 30. Eles tiram o melhor deles e dizem: ‘olha, você foi ótimo para o clube’.

“Vocês ganham troféus, estão gerando lucro, eles se pagam sozinhos. Sabe, no final das contas, esses jogadores seguem em frente e eles trazem um novo jogador. É assim que o futebol funciona se você quer ter sucesso.

“Não se trata de comprar jogadores, vendê-los e depois pensar: ‘quem vamos comprar agora? Trata-se de contratar um jogador jovem, desenvolvê-lo porque você vê seu potencial, transferi-lo quando achar que ele já deu o que tinha que dar, que temos um jogador melhor surgindo ou que já temos um jogador melhor. Então você o vende ou o deixa ir. O Tottenham precisa começar a operar seguindo o modelo desses clubes que acabei de mencionar.”