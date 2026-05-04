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Nunca quis jogar no Tottenham? Perguntas sobre o futuro de Cristian Romero e Micky van de Ven, enquanto Chris Waddle diz aos Spurs que eles “precisam mudar” a política de transferências
O Tottenham está envolvido em uma disputa contra o rebaixamento na Premier League
Decisões questionáveis dentro e fora de campo fizeram com que um dos clubes do chamado “Big Six” da Premier League caísse na zona de rebaixamento. Na temporada passada, o time conseguiu escapar do rebaixamento por pouco, ao mesmo tempo em que pôs fim a uma espera de 17 anos por um título importante ao conquistar a Liga Europa sob o comando de Ange Postecoglou.
Em vez de ver esse sucesso servir de trampolim, o norte de Londres tem sofrido um retrocesso ainda mais alarmante. A vitória sobre o Aston Villa na última partida levantou o ânimo da equipe, mas apenas um único ponto mantém o time de Robert De Zerbi fora dos três últimos colocados.
Três treinadores passaram pelo clube nesta temporada — Thomas Frank, Igor Tudor e De Zerbi —, com a instabilidade em campo e no banco de reservas prejudicando a causa do Tottenham. Serão necessárias mais mudanças no elenco para despertar os gigantes adormecidos de seu torpor.
Manter a permanência na primeira divisão em 2026 pode não ser suficiente para manter jogadores de comprovada qualidade no time, com especulações inevitáveis em torno de nomes como o campeão da Copa do Mundo Romero, o zagueiro holandês Van de Ven, o goleiro titular Guglielmo Vicario e o meio-campista Lucas Bergvall.
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Jogadores como Romero e Van de Ven vão ficar no Spurs?
Questionado sobre se as saídas são inevitáveis mesmo que o Spurs permaneça na Premier League, o ex-ala do Tottenham Waddle — falando em nome do Genting Casino, um cassino online premium que oferece um jogo de caça-níqueis de futebol — disse ao GOAL: “Romero, na minha opinião, acho que ele nunca quis estar no Tottenham, pessoalmente. Mas acho que há uma boa chance de eles lucrarem com a venda dele, mesmo que se mantenham na divisão.
“Não há muito mais a dizer. Van de Ven, tenho certeza de que estará em alta – com a Copa do Mundo chegando, se ele tiver um bom desempenho no torneio, isso aumentará o valor da transferência. Tenho certeza de que ele não quer jogar na Championship. Não tenho certeza se ele quer ficar no Tottenham.
“Você vai ter jogadores que querem pular fora, especialmente se eles forem rebaixados; eles vão pensar ‘não vou jogar na Championship’. Não acho que muitos jogadores tenham cláusulas de rescisão, então você teria que pagar por eles. Se isso significa que o De Zerbi está com a folha em branco, ele pode sair comprando.”
O que o Tottenham precisa mudar no mercado de transferências
Waddle acrescentou sobre as mudanças que o Spurs precisa fazer no que diz respeito ao mercado de transferências e à formação do elenco: “É aí que normalmente começam os problemas para o Tottenham. Ele pode dizer: ‘Quero contratar A, B, C, D, E e F’. Muito vai depender do valor da transferência e dos salários. Ele é jovem o suficiente? Não tem 29, 30, 31 anos.
“O Tottenham sempre foi conhecido por contratar jogadores jovens, desenvolvê-los e revendê-los. Isso precisa mudar. Se o Tottenham quer ser um clube do Big Four — olhe para o Big Four, eles não formam jogadores para depois vendê-los. Eles formam jogadores e os mantêm até acharem que é hora de seguir em frente. E é isso que o Tottenham precisa começar a pensar.
“Eles precisam começar a pensar: ‘temos Bergvall, temos Archie Gray. Se esse é o futuro e eles conseguem jogar no nível da Premier League de forma consistente e parecem estar à altura, então precisam ser garantidos e contratados por cinco, seis, dez anos, o que for. E então, quando estiverem prontos, podem se desfazer deles, provavelmente na casa dos 30 anos, quando acharem que é hora de seguir em frente.
“Mas o Tottenham não faz isso, nós sabemos disso. Eles desenvolvem jogadores e, quando estes atingem a consistência, lucram com eles e procuram outro jovem jogador. É hora do Tottenham parar com isso.
“Veja o Man City, veja o Liverpool, veja o Arsenal, o Aston Villa. Eles compram jogadores e não se livram deles até acharem que não são bons o suficiente. É aí que vendem os jogadores. Quando você olha para o Man City — Bernardo Silva está prestes a sair, John Stones, na casa dos 30, Kevin De Bruyne, na casa dos 30, Gundogan, na casa dos 30. Eles tiram o melhor deles e dizem: ‘olha, você foi ótimo para o clube’.
“Vocês ganham troféus, estão gerando lucro, eles se pagam sozinhos. Sabe, no final das contas, esses jogadores seguem em frente e eles trazem um novo jogador. É assim que o futebol funciona se você quer ter sucesso.
“Não se trata de comprar jogadores, vendê-los e depois pensar: ‘quem vamos comprar agora? Trata-se de contratar um jogador jovem, desenvolvê-lo porque você vê seu potencial, transferi-lo quando achar que ele já deu o que tinha que dar, que temos um jogador melhor surgindo ou que já temos um jogador melhor. Então você o vende ou o deixa ir. O Tottenham precisa começar a operar seguindo o modelo desses clubes que acabei de mencionar.”
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Calendário do Spurs 2025-26: Próximo confronto decisivo contra o Leeds
O Spurs buscará renovar seu elenco — com contratações e dispensas — assim que a próxima janela de transferências se abrir. Ainda não se sabe em qual divisão o time atuará na temporada 2026-27, com a porta de saída para a Championship ainda se abrindo lentamente abaixo deles.
Vitórias consecutivas deram novo fôlego a uma missão que, em determinado momento, parecia impossível, com o Spurs — que teve de lidar com sérios problemas de lesões nesta temporada — devendo voltar à ação em 11 de maio, quando enfrentará o Leeds em um jogo crucial em casa.