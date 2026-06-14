"Nunca pareceram estar no controle" - Casemiro e Gabriel são criticados por atuações desanimadoras no empate do Brasil com o Marrocos na Copa do Mundo

A lenda da Inglaterra, Alan Shearer, não mediu palavras ao avaliar Gabriel, que teve uma estreia difícil na Copa do Mundo. O zagueiro do Arsenal pareceu ter dificuldades para acompanhar o ritmo da partida, sendo notavelmente pego fora de posição. Aos 21 minutos, uma falta de comunicação na defesa permitiu que Marrocos abrisse o placar de forma surpreendente. Ismael Saibari aproveitou a confusão entre Gabriel, Marquinhos e o goleiro do Liverpool, Alisson Becker, mandando a bola para o fundo da rede com um chute inteligente de fora da área.

Falando durante a cobertura da BBC, Shearer destacou a falta de coesão na zaga. “Gabriel pareceu instável hoje”, comentou Shearer. “Em duas ou três ocasiões, a bola saiu e achei que ele poderia ter avançado para recuperá-la, mas não o fez. Ele tem estado lento. Certamente, no gol do primeiro tempo, a distância entre ele e Marquinhos foi enorme.”