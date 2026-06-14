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"Nunca pareceram estar no controle" - Casemiro e Gabriel são criticados por atuações desanimadoras no empate do Brasil com o Marrocos na Copa do Mundo
Shearer critica estrela "instável" do Arsenal
A lenda da Inglaterra, Alan Shearer, não mediu palavras ao avaliar Gabriel, que teve uma estreia difícil na Copa do Mundo. O zagueiro do Arsenal pareceu ter dificuldades para acompanhar o ritmo da partida, sendo notavelmente pego fora de posição. Aos 21 minutos, uma falta de comunicação na defesa permitiu que Marrocos abrisse o placar de forma surpreendente. Ismael Saibari aproveitou a confusão entre Gabriel, Marquinhos e o goleiro do Liverpool, Alisson Becker, mandando a bola para o fundo da rede com um chute inteligente de fora da área.
Falando durante a cobertura da BBC, Shearer destacou a falta de coesão na zaga. “Gabriel pareceu instável hoje”, comentou Shearer. “Em duas ou três ocasiões, a bola saiu e achei que ele poderia ter avançado para recuperá-la, mas não o fez. Ele tem estado lento. Certamente, no gol do primeiro tempo, a distância entre ele e Marquinhos foi enorme.”
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Casemiro é substituído em meio a dificuldades do meio-campo
Não foi apenas a defesa que foi alvo de críticas, já que o ex-meio-campista do Liverpool e da Seleção Brasileira, Lucas Leiva, levantou sérias preocupações quanto ao equilíbrio da equipe. Casemiro foi a vítima de um meio-campo desequilibrado, tendo o experiente meio-campista sido substituído no intervalo após 45 minutos difíceis.
“Antes do jogo, conversamos sobre equilíbrio. O Brasil nunca pareceu estar no controle do meio-campo, Casemiro teve um pouco de dificuldade e foi por isso que foi substituído no intervalo”, disse Lucas à CBS Sports. “No ataque, o Brasil nunca pareceu perigoso, não criou tantas oportunidades quanto poderíamos imaginar. No geral, não foi uma boa atuação, o equilíbrio da equipe não estava certo.”
Ancelotti admite o nervosismo da estreia
No banco de reservas, Ancelotti foi sincero sobre as deficiências de sua equipe, sugerindo que a pressão da partida de estreia do torneio pode ter pesado bastante sobre seus jogadores. O italiano viu sua equipe sofrer um gol logo no início, antes de empatar graças a um lance de brilhantismo individual de Vinícius Júnior ainda no primeiro tempo.
Refletindo sobre o desempenho, Ancelotti disse: “Acho que não começamos bem o jogo, a equipe estava um pouco preocupada, perdemos muitas bolas, muitos duelos. O primeiro tempo não foi bom. Melhorou no segundo tempo, é um jogo difícil porque Marrocos é uma boa equipe. Um pouco de ansiedade, acho que sim. Na primeira fase, eles [Marrocos] escapavam da pressão e faziam transições perigosas. Poderíamos ter tido mais controle.”
- AFP
O caminho a seguir para o Brasil
Com a vitória da Escócia, o Brasil está agora sob pressão para liderar o Grupo C. A Seleção precisa se recuperar rapidamente, buscando corrigir esses problemas antes de sua segunda partida. O Brasil enfrenta o Haiti em seu próximo jogo da Copa do Mundo, no dia 19 de junho, na Filadélfia, onde qualquer resultado que não seja uma vitória convincente só servirá para intensificar o escrutínio sobre Ancelotti. Enquanto isso, Marrocos enfrenta a Escócia em Foxborough no mesmo dia para manter suas esperanças de chegar o mais longe possível no torneio deste verão, assim como fez há quatro anos.