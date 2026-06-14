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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

"Nunca pareceram estar no controle" - Casemiro e Gabriel são criticados por atuações desanimadoras no empate do Brasil com o Marrocos na Copa do Mundo

Brasil
Copa do Mundo
Gabriel
Casemiro
A. Shearer
Lucas Leiva
Brasil x Marrocos
Marrocos

A campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2026 teve um início vacilante, com a Seleção empatando em 1 a 1 com Marrocos no New York New Jersey Stadium. Apesar do gol de Vinícius Júnior, as análises pós-jogo se concentraram nas falhas defensivas e na falta de liderança no meio-campo que afetaram a equipe de Carlo Ancelotti.

  • Shearer critica estrela "instável" do Arsenal

    A lenda da Inglaterra, Alan Shearer, não mediu palavras ao avaliar Gabriel, que teve uma estreia difícil na Copa do Mundo. O zagueiro do Arsenal pareceu ter dificuldades para acompanhar o ritmo da partida, sendo notavelmente pego fora de posição. Aos 21 minutos, uma falta de comunicação na defesa permitiu que Marrocos abrisse o placar de forma surpreendente. Ismael Saibari aproveitou a confusão entre Gabriel, Marquinhos e o goleiro do Liverpool, Alisson Becker, mandando a bola para o fundo da rede com um chute inteligente de fora da área.

    Falando durante a cobertura da BBC, Shearer destacou a falta de coesão na zaga. “Gabriel pareceu instável hoje”, comentou Shearer. “Em duas ou três ocasiões, a bola saiu e achei que ele poderia ter avançado para recuperá-la, mas não o fez. Ele tem estado lento. Certamente, no gol do primeiro tempo, a distância entre ele e Marquinhos foi enorme.”

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  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Casemiro é substituído em meio a dificuldades do meio-campo

    Não foi apenas a defesa que foi alvo de críticas, já que o ex-meio-campista do Liverpool e da Seleção Brasileira, Lucas Leiva, levantou sérias preocupações quanto ao equilíbrio da equipe. Casemiro foi a vítima de um meio-campo desequilibrado, tendo o experiente meio-campista sido substituído no intervalo após 45 minutos difíceis.

    “Antes do jogo, conversamos sobre equilíbrio. O Brasil nunca pareceu estar no controle do meio-campo, Casemiro teve um pouco de dificuldade e foi por isso que foi substituído no intervalo”, disse Lucas à CBS Sports. “No ataque, o Brasil nunca pareceu perigoso, não criou tantas oportunidades quanto poderíamos imaginar. No geral, não foi uma boa atuação, o equilíbrio da equipe não estava certo.”

  • Ancelotti admite o nervosismo da estreia

    No banco de reservas, Ancelotti foi sincero sobre as deficiências de sua equipe, sugerindo que a pressão da partida de estreia do torneio pode ter pesado bastante sobre seus jogadores. O italiano viu sua equipe sofrer um gol logo no início, antes de empatar graças a um lance de brilhantismo individual de Vinícius Júnior ainda no primeiro tempo.

    Refletindo sobre o desempenho, Ancelotti disse: “Acho que não começamos bem o jogo, a equipe estava um pouco preocupada, perdemos muitas bolas, muitos duelos. O primeiro tempo não foi bom. Melhorou no segundo tempo, é um jogo difícil porque Marrocos é uma boa equipe. Um pouco de ansiedade, acho que sim. Na primeira fase, eles [Marrocos] escapavam da pressão e faziam transições perigosas. Poderíamos ter tido mais controle.”

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    O caminho a seguir para o Brasil

    Com a vitória da Escócia, o Brasil está agora sob pressão para liderar o Grupo C. A Seleção precisa se recuperar rapidamente, buscando corrigir esses problemas antes de sua segunda partida. O Brasil enfrenta o Haiti em seu próximo jogo da Copa do Mundo, no dia 19 de junho, na Filadélfia, onde qualquer resultado que não seja uma vitória convincente só servirá para intensificar o escrutínio sobre Ancelotti. Enquanto isso, Marrocos enfrenta a Escócia em Foxborough no mesmo dia para manter suas esperanças de chegar o mais longe possível no torneio deste verão, assim como fez há quatro anos.

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